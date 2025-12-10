Unesco: Italienische Küche wird immaterielles Kulturerbe

Das Unesco-Komitee würdigt menschliches Wissen, Können und Kultur. Nun gehört auch die italienische Kulinarik dazu. Premiere: Erstmals wird eine gesamte Landesküche anerkannt.

Italien hat mehr zu bieten als Pizza und Pasta - das hat das Unesco-Komitee anerkannt und die italienische Küche am Mittwoch zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Die Entscheidung "würdigt, wer wir sind, und unsere Identität", erklärte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, deren Regierung die "cucina italiana" 2023 für die Welterbeliste vorgeschlagen hatte. Die Kunst des neapolitanischen Pizzabackens ist bereits seit 2017 Weltkulturerbe.

Meloni betonte die Bedeutung der italienischen Küche für das Land: "Für uns Italiener ist Küche nicht lediglich das Essen oder eine Sammlung von Rezepten", erklärte sie. Es gehe um viel mehr:

Es ist Kultur, Tradition, Arbeit und Wohlstand. „ Giorgia Meloni, Italiens Regierungschefin

Unesco: Französische Gourmetküche bereits aufgenommen

Nach Angaben der italienischen Regierung ist es das erste Mal, dass die gesamte Küche eines Landes zum Weltkulturerbe ernannt wird. Die französische Gourmetküche - ein eher festliches Ereignis, das mit einem Aperitif beginnt und mit Likören endet - war bereits 2010 in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.

Das Unesco-Komitee berät noch bis Donnerstag über Dutzende Anträge zur Aufnahme in das immaterielle Welterbe. Die Schweiz will das Jodeln in die Liste aufnehmen, Chile den Familienzirkus und Bangladesch das Weben von Saris. Neben der italienischen Küche wurde am Mittwoch auch das hinduistische Lichterfest Diwali in die Liste aufgenommen.

