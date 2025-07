Anfang Juli suspendierte das Verfassungsgericht Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra nach kaum einem Jahr im Amt. In einem geleakten Telefonat mit dem ehemaligen kambodschanischen Premier Hun Sen hatte sie ihre eigene Armeeführung für den Umgang mit jüngsten Grenzkonflikten kritisiert – was von konservativer Seite als Landesverrat kritisiert wurde. In Thailand hatte das Militär zuletzt 2014 gegen die Regierung geputscht und ist weiterhin ein wichtiger politischer Faktor.