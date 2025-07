Thailand und Kambodscha: Grenzkonflikt eskaliert

Ein erbitterter Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha ist dramatisch eskaliert. In der Grenzregion gab es beiden Ländern zufolge am Donnerstagmorgen (Ortszeit) heftige Schusswechsel. Mindestens acht Zivilisten wurde dabei nach Angaben der thailändischen Polizei getötet, etwa ein Dutzend Menschen erlitten demnach Verletzungen.

Während die thailändische Armee betonte, kambodschanische Soldaten hätten das Feuer auf eine Militärbasis in der nordöstlichen Provinz Surin eröffnet, warf Kambodscha dem Nachbarland vor, zuerst geschossen zu haben.

Gegenseite Vorwürfe der Eskalation

Nach Angaben des kambodschanischen Verteidigungsministeriums setzten die thailändischen Streitkräfte Kampfjets ein, um Bomben auf eine Straße in der Nähe des antiken Tempels Preah Vihear abzuwerfen. Dabei sollen nach Angaben des örtlichen Militärkommandos zwei kambodschanische regionale Militärhauptquartiere getroffen worden sein.

Das thailändische Militär bestätigte, es habe Luftangriffe auf Ziele in Kambodscha verübt. Damit habe die Armee auf "gewalttätige und unmenschliche Taten der kambodschanischen Seite" reagiert, die Raketen auf ein Gemeindegebiet abgefeuert hätten.

Ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums sagte, drei Zivilisten, darunter ein fünfjähriger Junge, seien schwer verletzt worden, nachdem Kambodscha Schüsse auf ein Wohngebiet in der thailändischen Provinz Surin abgefeuert habe. In mindestens sechs Gebieten entlang der Grenze dauerten die Gefechte dem Sprecher zufolge an.