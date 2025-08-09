Selenskyj: "Ukrainer schenken ihr Land nicht dem Besatzer"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor dem geplanten Trump-Putin-Gipfel klargestellt: Die Ukraine ist unter keinen Umständen bereit, Gebiete an Russland abzutreten.

"Ukrainer schenken ihr Land nicht dem Besatzer"

Präsident Selenskyj vor dem geplanten Trump-Putin-Gipfel in Alaska: Russischer Angriffskrieg kann ohne die Ukraine nicht beendet werden. Quelle: ddp

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt die Gebietsabtretungen ab, die sich in Plänen Russlands und der USA für ein Ende des Ukraine-Kriegs abzeichnen.

"Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen", sagte er in einer Videobotschaft.

Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Trump: Gebietsaustausch "zum Wohle beider Seiten"

Medienberichten zufolge hat Kremlchef Wladimir Putin vor einem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump gefordert, dass Russland die volle Kontrolle über die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk bekommt. Dies würde die Preisgabe mehrerer Tausend Quadratkilometer Fläche und strategisch wichtiger Städte durch die ukrainische Armee bedeuten.

Von dem Treffen mit US-Präsident Trump sei kein Durchbruch zu erwarten, sagt Russland-Experte Janis Kluge. Kreml-Chef Putin gehe es nicht um Verhandlungsbereitschaft. 07.08.2025 | 16:56 min

Trump sprach in Washington von einem Austausch von Gebieten, die bislang entweder von russischen oder ukrainischen Truppen gehalten würden, "zum Wohl beider Seiten". Details nannte er nicht.

Selenskyj: Alaska-Gipfel "sehr weit weg von diesem Krieg"

Trump und Putin planen ihr Gipfeltreffen für den 15. August im nördlichen US-Bundesstaat Alaska. "Sehr weit weg von diesem Krieg, der in unserem Land tobt, gegen unser Volk, und der sowieso nicht ohne uns beendet werden kann, ohne die Ukraine", kritisierte Selenskyj.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

Seit Kriegsbeginn ist für Fischer in der Ukraine das offene Meer Sperrgebiet wegen Seeminen und russischer Angriffen. Nur in Lagunen dürfen sie noch fischen. 08.08.2025 | 2:27 min

