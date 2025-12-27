Trump: "Selenskyj hat nichts, solange ich nicht zustimme"

Stehen die Verhandlungen zwischen den USA und Kiew vor dem Abschluss? Das geplante Treffen von Trump und Selenskyj deutet darauf hin - doch ihre Aussagen bleiben widersprüchlich.

Das Weiße Haus hat bestätigt, dass US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Sonntag in Florida empfängt. Quelle: AP

Vor einem für Sonntag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida hat US-Präsident Donald Trump gewarnt, es sei nichts beschlossen, solange er es nicht abgesegnet habe.

Er [Selenskyj] hat nichts, solange ich nicht meine Zustimmung gebe. „ Donald Trump, US-Präsident

"Wir werden also sehen, was er hat", sagte Trump in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Politico" am Freitag (Ortszeit).

Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich mit Blick auf die Friedensbemühungen zuversichtlich. Viel könne vor Neujahr entschieden werden. Er kündigte ein Treffen mit Trump an. 26.12.2025 | 0:24 min

Abkommen mit USA laut Selenskyj offenbar fast fertig

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatte Selenskyj zuvor angekündigt, dass ein Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA "fast fertig" sei. Der Entwurf eines 20-Punkte-Plans sei zu 90 Prozent fertiggestellt, soll Selenskyj in einem WhatsApp-Chat mit Reportern geschrieben haben.

Selenskyj hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, die USA hätten ein 15-jähriges Abkommen über Sicherheitsgarantien angeboten, das verlängert werden könne. Kiew wünsche sich jedoch eine längere Laufzeit.

Der russische Angriffskrieg und seine Folgen prägen die EU auch 2026. Brüssel-Korrespondent Andreas Stamm gibt einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben für das kommende Jahr. 26.12.2025 | 1:50 min

Im Gespräch mit "Axios" deutete Selenskyj zudem die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut "Axios" einen kürzeren Zeitraum.

Weißes Haus bestätigt Treffen zwischen Trump und Selenskyj

US-Präsident Trump empfängt Selenskyj am Sonntag in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Ob es auch Gespräche mit der russischen Seite geben wird, blieb unklar. Russland kommt in der Terminankündigung nicht vor.

Selenskyj hatte das Treffen mit Trump bereits angekündigt. "Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden", schrieb er in den Netzwerken Telegram und X. Einen genauen Termin hatte er aber zunächst nicht genannt. Trump hatte zuvor gesagt, er wolle sich nur mit Selenskyj treffen, wenn ein Deal in Reichweite ist.

Die Ukraine und die USA haben sich nach Angaben von Selenskyj in mehreren Punkten des Friedensplans geeinigt. Es gebe aber weiterhin ungeklärte Fragen. 24.12.2025 | 0:18 min

Trump: Selenskyj will "bald" mit Putin sprechen

Trump hält sich derzeit in seiner Residenz Mar-a-Lago auf. In dem Privatclub hatte er in der Vergangenheit immer wieder hochrangige Politiker empfangen. Mit Blick auf das geplante Treffen mit Selenskyj sagte der US-Präsident: "Ich denke, dass es mit ihm gut laufen wird. Ich denke, dass es mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin gut laufen wird", mit dem Selenskyj "bald" sprechen wolle.

Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vorgelegt. Der als sehr russlandfreundlich kritisierte Text wurde in den vergangenen Wochen auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet. Sowohl Kiew als auch die Europäer forderten unter anderem verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP, Reuters