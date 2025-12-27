Treffen der Präsidenten am Sonntag:Trump: "Selenskyj hat nichts, solange ich nicht zustimme"
Stehen die Verhandlungen zwischen den USA und Kiew vor dem Abschluss? Das geplante Treffen von Trump und Selenskyj deutet darauf hin - doch ihre Aussagen bleiben widersprüchlich.
Vor einem für Sonntag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida hat US-Präsident Donald Trump gewarnt, es sei nichts beschlossen, solange er es nicht abgesegnet habe.
"Wir werden also sehen, was er hat", sagte Trump in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Politico" am Freitag (Ortszeit).
Abkommen mit USA laut Selenskyj offenbar fast fertig
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hatte Selenskyj zuvor angekündigt, dass ein Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA "fast fertig" sei. Der Entwurf eines 20-Punkte-Plans sei zu 90 Prozent fertiggestellt, soll Selenskyj in einem WhatsApp-Chat mit Reportern geschrieben haben.
Selenskyj hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, die USA hätten ein 15-jähriges Abkommen über Sicherheitsgarantien angeboten, das verlängert werden könne. Kiew wünsche sich jedoch eine längere Laufzeit.
Im Gespräch mit "Axios" deutete Selenskyj zudem die Bereitschaft für ein Referendum über den Friedensplan an, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Russland zu einer mindestens 60 Tage dauernden Feuerpause bereit sei. US-Beamte befürworteten laut "Axios" einen kürzeren Zeitraum.
Weißes Haus bestätigt Treffen zwischen Trump und Selenskyj
US-Präsident Trump empfängt Selenskyj am Sonntag in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ) an. Ob es auch Gespräche mit der russischen Seite geben wird, blieb unklar. Russland kommt in der Terminankündigung nicht vor.
Selenskyj hatte das Treffen mit Trump bereits angekündigt. "Bis Neujahr kann noch viel entschieden werden", schrieb er in den Netzwerken Telegram und X. Einen genauen Termin hatte er aber zunächst nicht genannt. Trump hatte zuvor gesagt, er wolle sich nur mit Selenskyj treffen, wenn ein Deal in Reichweite ist.
Trump: Selenskyj will "bald" mit Putin sprechen
Trump hält sich derzeit in seiner Residenz Mar-a-Lago auf. In dem Privatclub hatte er in der Vergangenheit immer wieder hochrangige Politiker empfangen. Mit Blick auf das geplante Treffen mit Selenskyj sagte der US-Präsident: "Ich denke, dass es mit ihm gut laufen wird. Ich denke, dass es mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin gut laufen wird", mit dem Selenskyj "bald" sprechen wolle.
Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vorgelegt. Der als sehr russlandfreundlich kritisierte Text wurde in den vergangenen Wochen auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet. Sowohl Kiew als auch die Europäer forderten unter anderem verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
