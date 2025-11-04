Als Kind der Arbeiterklasse hat es David Beckham weit gebracht: Mit Talent und Fleiß als Weltklasse-Kicker kamen Ruhm und Wohlstand. Jetzt hob König Charles ihn in den Adelsstand.

"Sir David Beckham" - daran muss er sich erst noch gewöhnen. Auf die Frage, wie er denn jetzt zu Hause angesprochen werden möchte, scherzt Beckham: "Ich bestehe nicht darauf, aber wenn sie mich Sir Dad oder Sir Son nennen möchten, können sie das tun." Seine Frau Victoria, ehemals Posh Spice, darf sich jetzt "Lady" nennen.

Ritterwürde Quelle: dpa Die Ritterwürde ist in Deutschland die wohl bekannteste britische Auszeichnung. Es gibt mehrere Abstufungen. Der "Knight Bachelor" gehört im Gegensatz beispielsweise zum "Knight Commander" keinem Orden an. Unterhalb des Ritterschlags gibt es zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Ritterschlag auf Schloss Windsor: König Charles ehrt Beckham

Dienstagvormittag in einem prunkvollen Saal auf Schloss Windsor: David Beckham geht auf die Knie, senkt den Kopf - und erhält von König Charles den Ritterschlag. Es folgt ein Händedruck. Die beiden Männer lächeln sich an. Beckham genießt die Zeremonie, die ihn zum "Knight Bachelor" macht. Er ist sichtlich gerührt.

Wie schon im Juni, als er aus dem Palast erfuhr, dass er in den Adelsstand erhoben würde. Eine Ehrung, auf die er lange gewartet hat. Jetzt, zu seinem 50. Geburtstag, war es so weit.

Ich habe geweint, als ich es erfahren habe. „ David Beckham, ehemaliger Fußballer

"Für einen jungen Mann aus dem Londoner Osten ist es ein wahrhaft stolzer Moment, hier auf Schloss Windsor von Seiner Majestät dem König - der wichtigsten und angesehensten Institution der Welt - geehrt zu werden", erklärt Beckham nach der Zeremonie.

Ehrung für sportliche Verdienste und soziales Engagement

Er erhält den Ehrentitel in Anerkennung seiner Leistungen im Sport und seiner Wohltätigkeitsprojekte. Beckham spielte 115 Mal für die englische Nationalmannschaft und war lange ihr Kapitän.

Mit Manchester United holte der Offensivspieler 14 Titel, unter anderem gewann er 1999 in einem unvergesslichen Finale gegen den FC Bayern die Champions League. Zudem spielte Beckham bei Real Madrid, AC Mailand, LA Galaxy und Paris Saint-Germain. 2013 beendete er seine Karriere. Er wurde Model, Unternehmer und Fußballklub-Besitzer.

Ich bin unheimlich stolz. „ David Beckham, ehemaliger Fußballer

"Es ist ein so wichtiger Moment für unsere Familie. Und es ist einfach etwas ganz Besonderes", so Beckham nach der Zeremonie auf Windsor Castle weiter.

Vom Fußballidol zum Ritter

David Beckham gilt als großer Verehrer des Königshauses. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. 2022 stand er stundenlang in der Schlange, um der in der Westminster Hall aufgebahrten Monarchin die letzte Ehre zu erweisen.

