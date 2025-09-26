  3. Merkliste
AC Milan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

AC Milan

Die AC Milan wurde 1899 gegründet. Der Klub aus Mailand gewann 19 Mal die italienische Meisterschaft und sieben Mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League. Damit zählt Milan zu den erfolgreichsten Teams der Welt. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten über AC Milan im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zur AC Milan

  1. AC Miland - FC Internazionale

    Nach Mafia-Ermittlungen:Inter und AC Mailand sperren Ultras aus

  2. Luka Jovic und Theo Hernandez beim Torjubel

    Halbfinale der Coppa Italia:Milans Jovic zerstört Inters Traum vom Triple

    mit Video
  3. Leverkusens Victor Boniface und Jeremie Frimpong feiern nach dem Führungstreffer ihrer Mannschaft.

    Boniface trifft zum Sieg:Knapper Bayer-Erfolg gegen Milan

    mit Video
  4. Fußball: Leverkusens Trainer Xabi Alonso.

    CL-Duell gegen AC Mailand:Leverkusen will zum dominanten Stil zurück

    von Stephan Klemm
  5. Inter Mailand

    Zweiter Stern für Serie-A-Sieger:Inter Mailand zum 20. Mal Fußball-Meister

