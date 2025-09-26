AC Milan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

AC Milan
|
Die AC Milan wurde 1899 gegründet. Der Klub aus Mailand gewann 19 Mal die italienische Meisterschaft und sieben Mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League. Damit zählt Milan zu den erfolgreichsten Teams der Welt. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten über AC Milan im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur AC Milan
Nach Mafia-Ermittlungen:Inter und AC Mailand sperren Ultras aus
Halbfinale der Coppa Italia:Milans Jovic zerstört Inters Traum vom Triplemit Video
Boniface trifft zum Sieg:Knapper Bayer-Erfolg gegen Milanmit Video
CL-Duell gegen AC Mailand:Leverkusen will zum dominanten Stil zurückvon Stephan Klemm
Zweiter Stern für Serie-A-Sieger:Inter Mailand zum 20. Mal Fußball-Meister
