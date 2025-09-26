AC Milan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

AC Milan |

Die AC Milan wurde 1899 gegründet. Der Klub aus Mailand gewann 19 Mal die italienische Meisterschaft und sieben Mal den Europapokal der Landesmeister bzw. die Champions League. Damit zählt Milan zu den erfolgreichsten Teams der Welt. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten über AC Milan im Überblick.