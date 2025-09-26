  3. Merkliste
SSC Neapel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

SSC Neapel

Die SSC Neapel ist ein italienischer Fußballverein. Die größte Klublegende ist Diego Maradona, der von 1984 bis 1991 für Napoli auflief und den Verein zu den ersten beiden Meistertiteln und dem Sieg im UEFA-Pokal führte. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum SSC Neapel.

Aktuelle Nachrichten zur SSC Neapel

    Champions League:Erneuter Ticket-Bann für Frankfurter in Neapel

    Sieg gegen Cagliari:Neapel krönt sich zum italienischen Meister

