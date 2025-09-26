SSC Neapel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

SSC Neapel |

Die SSC Neapel ist ein italienischer Fußballverein. Die größte Klublegende ist Diego Maradona, der von 1984 bis 1991 für Napoli auflief und den Verein zu den ersten beiden Meistertiteln und dem Sieg im UEFA-Pokal führte. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum SSC Neapel.