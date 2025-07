Nach Mafia-Ermittlungen: Inter und AC Mailand sperren Ultras aus

Stimmungsvolle Derbys zwischen Inter und Milan finden in Zukunft ohne "unerwünschte Fans" statt.

"Unerwünschte Fans" von Inter und AC werden ausgeschlossen

Betroffen sind vor allem Mitglieder der organisierten Fanszenen beider Vereine. Dem Bericht zufolge tauchen viele dieser Personen in der Anti-Mafia-Ermittlung "Doppia Curva" auf.

Somit ziehen laut "Corriere della Sera" die Vereine die Konsequenzen: Wer in den Ermittlungen auftauchte, durch Stadionverbote auffiel oder in gewalttätige Vorfälle verwickelt war, gilt als "unerwünschter Fan" und soll keine Dauerkarte mehr bekommen - unabhängig vom laufenden Verfahren.

Zwei Kurven-Namen sollen verboten werden

Zusätzlich soll ein neues Sicherheitskonzept am Stadion eingeführt werden: Bereits zur Saison 2025/2026 sollen Gesichtserkennungskameras an den Drehkreuzen eingesetzt werden. Das Pilotprojekt könnte auch auf weitere Stadien in Italien ausgeweitet werden.