Ariana Grande will künftig mehr Schauspielern: Hier verlässt sie eine Veranstaltung im Rahmen der "Wicked 2"-Premiere in New York. Quelle: AP

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren. Sie habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen, sei aber als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte, sagte die 32-Jährige im Podcast "Good Hang" von US-Schauspielerin Amy Poehler.

Deshalb denke ich, dass es für meine Seele, meine Kunst und das, was ich mir selbst gebe, am besten ist, wenn ich den Dingen nachgehe, die sich im Moment richtig anfühlen. „ Ariana Grande, Popmusikerin

Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der letzten Premiere von "Wicked: Teil 2" in New York. Ariana bittet die Fotografen, leiser zu sein – der Schock nach dem Angriff in Singapur hält an. 18.11.2025 | 0:48 min

Ariana Grande plant für 2026 Konzerte

Die Musikerin hatte 2024 ihr siebtes Studioalbum "Eternal Sunshine" herausgebracht. Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie einige Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bislang nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.

Ich möchte nichts Endgültiges sagen. „ Ariana Grande, Popmusikerin

Sie freue sich auf die Mini-Tour, glaube, dass "so etwas wird wohl lange, lange, lange, lange nicht wieder passieren" werde, sagte die 32-Jährige. Ihre Tour werde ein letztes "großes Hurra, für den Moment".

Die vergangenen zehn oder 15 Jahre werden sich sehr von denen unterscheiden, die jetzt kommen. „ Ariana Grande, Popmusikerin

Derzeit ist Ariana Grande auch als Schauspielerin erfolgreich

Was sie statt zu touren genauer plane, verriet sie an der Stelle nicht. Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in "Wicked", der Filmadaption des Musicals "Wicked - Die Hexen von Oz", war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.

Ursprünglich als Musical in Theatern aufgeführt, kommt "Wicked" nun in die Kinos. Auf der Premiere in London präsentieren sich die Schauspieler des Films passend zu ihrer Rolle. 19.11.2024 | 0:35 min

Gerade ist "Wicked: Teil 2" in die Kinos gekommen. Außerdem bekommt Grande in der dreizehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story" eine Rolle.

Wicked 2-Premiere: Mann belästigt Ariana Grande

Zuletzt gab es um Ariana Grande auch negative Schlagzeilen: Bei der Premiere von "Wicked 2" in Singapur sprang ein 26-jähriger Australier über die Absperrung und stürmte auf Grande zu. Dafür wurde der Mann später zu neun Tagen Haft verurteilt.

Ariana Grande blieb unversehrt, ihre Schauspiel-Kollegin Cynthia Erivo schritt ein, ehe Sicherheitskräfte den Mann zu Boden brachten. Die 32-jährige Grande wirkte sichtlich geschockt.

