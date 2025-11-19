  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Ariana Grande: Musikerin erwägt Tour-Pause und neue Karrierephase

Musikerin erwägt Tour-Pause:Wie Ariana Grande ihre neue Karrierephase plant

|

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig weniger um ihre Karriere als Pop-Sängerin zu kümmern. Warum die 32-Jährige eine Tour-Pause plant und worauf sie sich fokussieren will.

Ariana Grande

Ariana Grande will künftig mehr Schauspielern: Hier verlässt sie eine Veranstaltung im Rahmen der "Wicked 2"-Premiere in New York.

Quelle: AP

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren. Sie habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen, sei aber als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte, sagte die 32-Jährige im Podcast "Good Hang" von US-Schauspielerin Amy Poehler.

Deshalb denke ich, dass es für meine Seele, meine Kunst und das, was ich mir selbst gebe, am besten ist, wenn ich den Dingen nachgehe, die sich im Moment richtig anfühlen.

Ariana Grande, Popmusikerin

Grande bei finaler Premiere "Wicked: Teil 2"

Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der letzten Premiere von "Wicked: Teil 2" in New York. Ariana bittet die Fotografen, leiser zu sein – der Schock nach dem Angriff in Singapur hält an.

18.11.2025 | 0:48 min

Ariana Grande plant für 2026 Konzerte

Die Musikerin hatte 2024 ihr siebtes Studioalbum "Eternal Sunshine" herausgebracht. Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie einige Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bislang nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.

Ich möchte nichts Endgültiges sagen.

Ariana Grande, Popmusikerin

Sie freue sich auf die Mini-Tour, glaube, dass "so etwas wird wohl lange, lange, lange, lange nicht wieder passieren" werde, sagte die 32-Jährige. Ihre Tour werde ein letztes "großes Hurra, für den Moment".

Die vergangenen zehn oder 15 Jahre werden sich sehr von denen unterscheiden, die jetzt kommen.

Ariana Grande, Popmusikerin

Derzeit ist Ariana Grande auch als Schauspielerin erfolgreich

Was sie statt zu touren genauer plane, verriet sie an der Stelle nicht. Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in "Wicked", der Filmadaption des Musicals "Wicked - Die Hexen von Oz", war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.

Ariana Grande und Cynthia Erivo

Ursprünglich als Musical in Theatern aufgeführt, kommt "Wicked" nun in die Kinos. Auf der Premiere in London präsentieren sich die Schauspieler des Films passend zu ihrer Rolle.

19.11.2024 | 0:35 min

Gerade ist "Wicked: Teil 2" in die Kinos gekommen. Außerdem bekommt Grande in der dreizehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story" eine Rolle.

Wicked 2-Premiere: Mann belästigt Ariana Grande

Zuletzt gab es um Ariana Grande auch negative Schlagzeilen: Bei der Premiere von "Wicked 2" in Singapur sprang ein 26-jähriger Australier über die Absperrung und stürmte auf Grande zu. Dafür wurde der Mann später zu neun Tagen Haft verurteilt.

Ariana Grande blieb unversehrt, ihre Schauspiel-Kollegin Cynthia Erivo schritt ein, ehe Sicherheitskräfte den Mann zu Boden brachten. Die 32-jährige Grande wirkte sichtlich geschockt.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa

Mehr zu Musical und Schauspiel

  1. Conchita Wurst auf der Berliner Musicalbühne

    Nachrichten | hallo deutschland:Conchita Wurst auf der Berliner Musicalbühne

    von Roger Krüger
    4:55 min
  2. ira (Stimme von May Hong, l-r), Rumi (Stimme von Arden Cho) und Zoey (Stimme von Ji-Young Yoo) - eine Szene aus «KPop Demon Hunters» (undatiert).

    Netflix-Hit "Kpop Demon Hunters":Wenn aus K-Popstars Dämonenjägerinnen werden

    mit Video
  3. Moderator und Autor Riccardo Simonetti

    Nachrichten | hallo deutschland:Riccardo Simonetti wird Musical Star

    von Annette Yang
    2:37 min
  4. Nicole Kidman mit Töchtern

    Nachrichten | hallo deutschland:Nicole Kidman besucht Chanel-Show in Paris

    von Miriam Müller
    0:37 min

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Ariana Grande

    Musikerin erwägt Tour-Pause:Wie Ariana Grande ihre neue Karrierephase plant

    mit Video
  2. Daniel Radcliffe
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Daniel Radcliffe schreibt Harry Potter einen Brief

  3. Modedesigner Wolfgang Joop feiert seinen 81. Geburtstag.

    Designer feiert 81. Geburtstag:Mode ist nur eine Kunstform von Wolfgang Joop

    von Luise Sophie Reinke
    mit Video
  4. Der Schauspieler Felix Eitner als Hauptkommissar Paul Kleinert, Archivbild

    "Polizeiruf 110" und "Alles Klara":Fernsehschauspieler Felix Eitner mit 58 Jahren gestorben

  5. Alice und Ellen Kessler, Archivbild

    Show-Legenden wurden 89 Jahre alt:Kessler-Zwillinge Alice und Ellen gestorben

    mit Video
  6. Ein Porträtfoto von Helene Fischer, einer weißen Frau mit blonden, langen Haaren in einem schwarzen, hochgeschlossenen Oberteil.
    Interview

    Rückkehr nach der Babypause:Helene Fischer: "Ich muss mich wirklich da reinquälen"

    mit Video
  7. Cher wird von Thomas Gottschalk umarmt, nachdem sie einen Bambi in der Kategorie Legende, während der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios am 13.11.2025 im bayerischen Grünwald erhalten hat.

    Dachte, es wäre "Verstehen Sie Spaß?":Gottschalk entschuldigt sich für Aussage bei Bambi-Gala

    mit Video
  8. Bayern, Grünwald: Sängerin Cher zeigt ihren Bambi der Kategorie "Legende"
    Bilderserie

    Gala bei München:Bambi-Verleihung - die schönsten Bilder des Abends

    von Laura Schäfer
  9. Bushido verlässt in Begleitung von Personenschützern das Oberlandesgericht. (Archiv)

    Korruptionsverdacht:Ermittlungen gegen Bushido und zwei Polizisten

    von Michael Haselrieder und Dajana Kollig
  10. Papst Leo XIV, aufgenommen am 09.11.2025

    "Ist das Leben nicht schön?":Diese Film-Klassiker liebt Papst Leo

  11. Jutta Speidel

    Zu schnell mit dem Auto gefahren:Jutta Speidel muss ihren Führerschein abgeben

  12. Die Fantastischen Vier

    "Fühlt sich merkwürdig mulmig an":Fanta 4 machen Schluss und gehen auf Abschiedstournee

    mit Video
  13. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Dreharbeiten für Komödie:Meghan Markle wieder vor der Kamera

    mit Video
  14. Rapper Aykut Anhan alias Haftbefehl, Archivbild

    Liedermacher und Deutschrapper:Warum Haftbefehl-Fans jetzt Reinhard Mey lieben

    mit Video
  15. Sir David Beckham (Mitte) wird von König Charles III. (links) während einer Zeremonie auf Schloss Windsor in den Ritterstand erhoben.

    "Unheimlich stolz":König Charles schlägt David Beckham zum Ritter

    mit Video
  16. Michael Jackson und Thomas Gottschalk bei Wetten dass..?

    Legendärer Besuch bei "Wetten, dass..?":Als Michael Jackson Fernsehgeschichte schrieb

    mit Video
  17. Jonathan Bailey, aufgenommen am 30.10.2025

    Vom "People"-Magazin gekürt:Bridgerton-Star Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive"

    mit Video
  18. Leinwandstar Diane Ladd ist tot.

    Dreimal für Oscar nominiert:US-Schauspielerin Diane Ladd gestorben

    mit Video
  19. Norway Iceland

    Norwegisches Königshaus:Ingrid Alexandra über Marius Høiby: "Es ist schwierig"

    mit Video
  20. Fans der US-Sängerin Taylor Swift posieren vor dem Plakat "Home of Taylor Swift’s Ophelia“ vor dem Museum in Wiesbaden.

    Museum in Wiesbaden:Rund 200 "Swifties" bei erster "Ophelia"-Führung

    mit Video
  21. Musikmanager Dieter Weidenfeld. (Archiv)

    Manager und Produzent:Ein Leben für den Schlager: Dieter Weidenfeld ist tot

  22. Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel auf Schloss Windsor nach dem Ostermatine-Gottesdienst.

    Britisches Königshaus:Andrew - Ex-Prinz mit unsicherer Zukunft

    mit Video
  23. Haftbefehl auf der Bühne des CARStival Mannheim am 10.07.2020.

    Haftbefehl-Doku auf Netflix:Kokain-Sucht: Wie kommt man da wieder raus?

    mit Video
  24. Sarah Ferguson, gefolgt von Großbritanniens Prinz Andrew, Herzog von York, verlässt die St. George's Chapel im Windsor Castle, nachdem sie am 31. März 2024 am Ostermorgengebet teilgenommen hat.

    Königlicher Rauswurf ihres Ex-Manns:Skandal um Andrew: Was nun aus "Fergie" wird

    mit Video