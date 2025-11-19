Musikerin erwägt Tour-Pause:Wie Ariana Grande ihre neue Karrierephase plant
Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig weniger um ihre Karriere als Pop-Sängerin zu kümmern. Warum die 32-Jährige eine Tour-Pause plant und worauf sie sich fokussieren will.
Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren. Sie habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen, sei aber als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte, sagte die 32-Jährige im Podcast "Good Hang" von US-Schauspielerin Amy Poehler.
Ariana Grande plant für 2026 Konzerte
Die Musikerin hatte 2024 ihr siebtes Studioalbum "Eternal Sunshine" herausgebracht. Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie einige Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bislang nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.
Sie freue sich auf die Mini-Tour, glaube, dass "so etwas wird wohl lange, lange, lange, lange nicht wieder passieren" werde, sagte die 32-Jährige. Ihre Tour werde ein letztes "großes Hurra, für den Moment".
Derzeit ist Ariana Grande auch als Schauspielerin erfolgreich
Was sie statt zu touren genauer plane, verriet sie an der Stelle nicht. Grande ist auch abseits der Musikbühne erfolgreich: Für ihre Rolle als die gute Hexe Glinda in "Wicked", der Filmadaption des Musicals "Wicked - Die Hexen von Oz", war Grande in diesem Jahr für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert.
Gerade ist "Wicked: Teil 2" in die Kinos gekommen. Außerdem bekommt Grande in der dreizehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story" eine Rolle.
Wicked 2-Premiere: Mann belästigt Ariana Grande
Zuletzt gab es um Ariana Grande auch negative Schlagzeilen: Bei der Premiere von "Wicked 2" in Singapur sprang ein 26-jähriger Australier über die Absperrung und stürmte auf Grande zu. Dafür wurde der Mann später zu neun Tagen Haft verurteilt.
Ariana Grande blieb unversehrt, ihre Schauspiel-Kollegin Cynthia Erivo schritt ein, ehe Sicherheitskräfte den Mann zu Boden brachten. Die 32-jährige Grande wirkte sichtlich geschockt.
