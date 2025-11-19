  3. Merkliste
Schauspieler James Van Der Beek versteigert Erinnerungsstücke, um seine Krebsbehandlung bezahlen zu können. Ein Auktionshaus unterstützt ihn, ohne am Erlös beteiligt zu sein.

James Van Der Beek im Microsoft Theater in Los Angeles zu den Primetime Emmy Awards 2019.

Der US-amerikanische Schauspieler, bekannt aus der Kultserie "Dawson's Creek", versteigert Erinnerungsstücke aus seiner persönlichen Sammlung, um seine Krebsbehandlung finanzieren zu können.

19.11.2025 | 1:03 min

James Van Der Beek versteigert Kostüme und Requisiten aus der TV-Serie "Dawson's Creek" und dem Film "Varsity Blues", um seine Krebstherapie zu finanzieren. Dafür hat sich der 48-Jährige mit einem Auktionshaus in Los Angeles zusammengetan. Van Der Beek ist an Darmkrebs erkrankt.

Van Der Beek wird von einem Auktionshaus unterstützt

Im Dezember 2025 können Fans bei einer Live-Auktion erstmals Erinnerungsstücke aus seiner persönlichen Sammlung ersteigern. Wie das US-Magazin "People" berichtet, fließt der Erlös der Auktion zu 100 Prozent in die Finanzierung von Van Der Beeks Krebsbehandlung.

Das heißt, dass das Auktionshaus zugunsten der Krebsbehandlung auf die Einnahmen verzichtet.

Im Interview mit der Agentur Reuters sagte Maegen Hensley vom Auktionshaus Propstore, dass es nicht viele Schauspieler gebe, die im Besitz solcher Schätze seien. Van Der Beek sei mit der Serie "Dawson's Creek" groß geworden und die Fans mit ihm. Diese Versteigerung sei etwas Besonderes.

Er geht damit durch diese medizinische Erfahrung und es wird ihm helfen, diese Reise zu meistern.

Maegen Hensley, Auktionshaus Propstore

ultobjekte aus 'Dawson’s Creek' werden versteigert

Die Fans und Liebhaber der Serie "Dawson's Creek" dürften begeistert sein, denn es soll unter anderem die Halskette, die Dawson seiner großen Liebe Joey (Katie Holmes) zum Abschlussball schenkte, unter den Hammer kommen. Der zu erwartende Erlös belaufe sich demnach auf 26.400 bis 52.800 Dollar.

Auch Dawsons Flanellhemd aus der Pilotepisode der Serie, die von 1998 bis 2003 lief, wird versteigert. Hier werden bis zu 4.000 Dollar erwartet. Auch diverse Gegenstände aus dem Football-Film "Varsity Blues" von 1999 stehen zum Verkauf.

Van Der Beek hat Schätze jahrelang aufbewahrt

So können Van Der Beeks im Film getragene Sportschuhe und die West Canaan Coyotes Mütze ebenfalls von Fans ersteigert werden. Dem "People" Magazin erzählte Van Der Beek, dass er die Schätze jahrelang aufbewahrt habe und darauf gewartet habe, dass der richtige Moment komme, um etwas mit ihnen zu machen.

Bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt.“

James van der Beek, Schauspieler

Van Der Beek machte Krebsdiagnose vor einem Jahr öffentlich

James Van Der Beek hatte die Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium vor einem Jahr öffentlich gemacht. Damals schrieb der Vater von sechs Kindern auf Instagram: "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark." Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt mehr als je zuvor auf seine allgemeine Gesundheit konzentriert. Van Der Beek arbeitet weiterhin als Schauspieler.

Zur Finanzierung seiner Krebsbehandlung steht jetzt die Versteigerung seiner Serien-Lieblingsstücke an. Trotz etwas Wehmut beim Abschied fühle es sich gut an, die Stücke mit denen zu teilen, die seine Arbeit über die Jahre unterstützt haben, so Van Der Beek gegenüber dem "People"-Magazin.


Quelle: dpa, Reuters

