Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie

Promi-News in Bildern:Heidi Medusa und versteinerter Tom

Heidi Klum vereint Halloween und Mythologie, ein First Gentleman für die Niederlande und Horror auf dem Walk of Fame - die Promi-News in Bildern.

Tom Kaulitz (l) und Heidi Klum besuchen die 24. jährliche Halloween-Party von Heidi Klum im Hard Rock Hotel New York am 01.11.2025
Rob Jetten (Mitte r.), Vorsitzender der Partei D66, und sein Partner Nicolas Keenan treffen am 16. September 2025 zum Thronrede-Tag im Königlichen Theater in Den Haag ein.
Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Robert Englund während der Zeremonie zur Einweihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame am 31.10.2025.

Heidi Klum als monströse Medusa

Hässlich sollte ihr Halloween-Kostüm sein, hatte Heidi Klum angekündigt: Versprechen gehalten. Wie es sich für eine Medusa gehört, hat sie ihren Gatten Tom Kaulitz versteinert. (01.11.2025)

Quelle: dpa

