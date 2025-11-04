US-Schauspielerin Diane Ladd mit 89 Jahren gestorben

Diane Ladd, bekannt durch Rollen in Hollywoodfilmen wie "Alice lebt hier nicht mehr" und "Wild at Heart", ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das gab ihre Tochter bekannt.

Leinwandstar Diane Ladd feierte mit "Alice lebt hier nicht mehr" ihren Durchbruch. Quelle: epa

Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot. Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt. Ihre "großartige Heldin" sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung, die dem "Hollywood Reporter" und anderen US-Medien vorlag.

Dern würdigte Ladd als "großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist". Ladd wurde 89 Jahre alt.

Die italienische Kino-Legende Claudia Cardinale ist kürzlich im Alter von 87 Jahren gestorben. Große Bekanntheit erlangte sie mit dem Film "Spiel mir das Lied vom Tod". 24.09.2025 | 1:34 min

Dern spielte in Filmen von Lynch und Scorsese mit

Ladd und Dern, die zusammen in dem Film "Die Lust der schönen Rose" (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor spielten sie auch in David Lynchs "Wild at Heart - Die Geschichte von Sailor und Lula" (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten.

Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama "Alice lebt hier nicht mehr" (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.

Robert Redford ist im September im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Utah verstorben. Die Filmwelt trauert um den Schauspieler, zu dessen bekanntesten Filmen "Die Unbestechlichen" zählt. 16.09.2025 | 1:27 min

Hollywood-Stern für die Dern-Familie

Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde. Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt.

Bruce Dern glänzte in Filmen wie "Der große Gatsby" (1974), "Coming Home - Sie kehren heim" (1978) und "Nebraska" (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama "Marriage Story" (2020) einen Oscar.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.