US-Star June Lockhart mit 100 Jahren gestorben

US-Schauspielerin June Lockhart, bekannt aus der Kultserie "Lassie", ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie hinterlässt ein großes Erbe in Film und Fernsehen.

Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit (Archivbild). Quelle: dpa

Die aus den TV-Serien "Lassie" und "Verschollen zwischen fremden Welten" bekannte US-Schauspielerin June Lockhart ist tot. Sie starb im Alter von 100 Jahren in ihrem Haus im kalifornischen Santa Monica, wie ihr Sprecherteam mitteilte. Fernsehzuschauer kennen Lockhart vor allem durch die Hit-Serie "Lassie", in der sie ab 1958 in über 200 Folgen die sanftmütige Mutter Ruth Martin des kleinen Timmy (Jon Provost) spielte.

Ab Mitte der 1960er Jahre hatte sie eine Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie "Verschollen zwischen fremden Welten" als Mutter einer Familie auf einer Weltraummission.

Timmy-Darsteller würdigt Schauspielerin

Sie sei ihm am Set und über die Dreharbeiten hinaus "mit Respekt, Liebe und tiefer Zuneigung" begegnet, sagte Provost (75) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Sie war definitiv meine "andere" Mutter für den Rest meines Lebens. „ Jon Provost, Schauspieler

Lockhart hinterlasse viele Freunde, Millionen von Fans, ein unglaubliches Schauspielvermächtnis "und süße Erinnerungen, die ich für immer schätzen werde". Provost spielte von seinem 7. bis zum 14. Lebensjahr den kleinen Blondschopf Timmy, der mit dem berühmten Langhaar-Collie Lassie zahlreiche Abenteuer erlebt.

Lockhart spielte in Serien wie "General Hospital"

Seine spätere Kollegin wurde 1925 als Kind des Schauspielerpaares Gene und Kathleen Lockhart in New York geboren. Schon als Teenager spielte June Lockhart an der Seite ihrer Eltern in dem Film "A Christmas Carol" (1938) mit. In den 1940er Jahren folgten Nebenrollen in Hollywoodfilmen mit Stars wie Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland und Gregory Peck. Für ihr Broadway-Debüt in "For Love or Money" (1947) wurde sie mit einem Tony ausgezeichnet.

Lockhart spielte bis ins hohe Alter in zahlreichen Produktionen mit, darunter waren Gastrollen in Serien wie "General Hospital", "Eine starke Familie" und "Beverly Hills, 90210".

