Itaienischer Modedesigner: Giorgio Armani ist tot

Der italienische Star-Designer Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Mit seiner Arbeit prägte er maßgeblich die italienische Herrenmode.

Giorgio Armani bei der Mailänder Fashion Week im Januar 2025 Quelle: AFP

Modemacher Giorgio Armani ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie sein Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe das Ableben ihres Schöpfers, Gründers und ihrer unermüdlichen treibenden Kraft bekannt. „ Armani-Gruppe

Am Samstag und Sonntag werde in Mailand eine Trauerkapelle eingerichtet. Die Beisetzung solle zu einem nicht genannten Zeitpunkt im privaten Kreis stattfinden.

Armani gilt als Inbegriff des modernen italienischen Stils und der Eleganz. Er verband das Künstlerische des Designers mit dem Scharfsinn eines Geschäftsmanns und leitete ein Unternehmen, das jährlich rund 2,3 Milliarden Euro umsetzte.

Neben Dolce & Gabbana oder Prada präsentierte auch Giorgio Armani seine Kreationen auf der Männermodenschau in Mailand. Monate später sagte der Designer seinen Auftritt wegen gesundheitlicher Probleme ab. 23.06.2025 | 0:38 min

Armani verpasste im Sommer erstmals eigene Modenschau

Der Modeschöpfer war seit längerer Zeit krank. Im Sommer hatte der Designer nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni und Anfang Juli erstmals nicht persönlich an seinen Modeschauen teilnehmen können.

In einer Anzeige, die in mehreren Tageszeitungen in Italien erschien, hieß es damals: "Es war nicht leicht für mich, Ihren Applaus nicht live zu hören." In den vergangenen Wochen habe er "die Umarmung derer gespürt, die an mich gedacht haben". Ausdrücklich bedankte er sich auch für die "Zuneigung der Presse". Armani schloss mit den Worten:

Vielen Dank. Wir sehen uns im September. „ Giorgio Armani

Armani erfand den Anzug neu

Armani kam am 11. Juli 1934 in Piacenza in der Region Emilia-Romagna im Norden Italiens zur Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie nach Mailand, wo sich bis heute die Konzernzentrale befindet. Nach dem Abitur begann er ein Medizinstudium, das er nach zwei Jahren abbrach.

Die ersten Schritte in der Welt der Mode machte er in den 60er Jahren als Schaufensterdekorateur und Einkäufer für die italienische Kaufhauskette La Rinascente. Die ersten eigenen Entwürfe lieferte er im Unternehmen von Italiens Altmeister Nino Cerruti (1930-2022). Einen Hochschulabschluss oder eine andere fertige Ausbildung hatte er in seinem Metier nie.

In den 80er Jahren machte sich Armani einen Namen als der Mann, der das Herrenjackett neu erfand. Er nahm den Anzugstoffen ihre Steifheit, machte alles weicher, fließender, lässiger. Eine zweite Armani-Revolution war, dass bei ihm das T-Shirt auch zum Anzug getragen werden durfte.

Modedesigner Giorgio Armani glänzte mit 90 Jahren auf der Mailänder Fashion Week im Januar 2025: Lila Samt trifft auf Stars wie Adrien Brody. Philipp Plein punktet im rockigen Biker-Stil. 21.01.2025 | 0:24 min

Mode-Imperium Armani ging nie an die Börse

Ein wichtiger Baustein für den Erfolg lag in der Partnerschaft mit seinem italienischen Landsmann Sergio Galeotti. Beide gründeten 1975 zusammen den Konzern Giorgio Armani SpA. Galeotti kümmerte sich bis zu seinem frühen Tod 1985 um die finanziellen Belange. Seit dem Tod seines Partners hatte Armani die Zügel des Fashion-Imperiums allein in der Hand.

Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als elf Milliarden Euro schaffte er es auf die "Forbes"-Liste der reichsten Menschen der Welt. An die Börse ging er mit seinem Konzern nie. Auch alle Übernahmeangebote lehnte er ab. Rund um den Globus gehören zum Armani-Konzern heute 8.700 Beschäftigte, mehr als 2.000 Geschäfte, oft in besten Lagen, und ein Dutzend Fabriken.

