Claudia Cardinale ist tot - Film-Legende mit 87 Jahren gestorben

Italienische Kino-Legende:Claudia Cardinale ist tot
Sie spielte in mehr als 150 internationalen Filmen mit und galt als Ikone der 60er Jahre. Nun ist die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben.
Die Schauspielerin Claudia Cardinale ist tot. Die Filmdiva starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris, wie ihr Agent Laurent Savry der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auch Italiens Kulturminister Alessandro Giuli bestätigte den Tod der Schauspielerin.
Die in Tunis geborene französisch-italienische Schauspielerin spielte in mehr als 150 internationalen Filmen mit. Sie galt als Muse von Filmemachern wie Luchino Visconti und Federico Fellini und als Kino-Ikone der 60er Jahre. "Sie hinterlässt uns das Vermächtnis einer freien und inspirierten Frau - als Frau wie auch als Künstlerin", schrieb Savry in einer Mitteilung an AFP.
Claudia Cardinale - einst die "schönste Italienerin von Tunis"
Claudia Cardinale wurde am 15. April 1938 in La Goulette bei Tunis als Tochter einer Französin und eines Sizilianers geboren. Mit 17 Jahren wurde sie zur "Schönsten Italienerin von Tunis" gewählt und gewann eine Reise zum Filmfest in Venedig.
Dort zog sie die Aufmerksamkeit gleich mehrerer Regisseure auf sich. Die bekanntesten Regisseure Italiens rissen sich um "Die Cardinale", Visconti und Fellini machten sie zu ihrer Muse.
"Spiel mir das Lied vom Tod" machte Cardinale zur Legende
Visconti drehte mit ihr Anfang der 60er Jahre "Rocco und seine Brüder" und "Der Leopard". Auch mit ihrer Darbietung in Sergio Leones Western-Klassiker "Spiel mir das Lied vom Tod" von 1969 ging Cardinale in die Filmgeschichte ein.
Das Publikum in den USA begeisterte die Italienerin mit Filmen wie "Der rosarote Panther" und "Circus-Welt". Für ihr Lebenswerk wurde sie 1993 in Venedig mit dem Goldenen Löwen und 2002 in Berlin mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.
