Der Prozess um P. Diddy, die Krankheit von Bruce Willis, der Abgang von Anna Wintour: Das Jahr 2025 war voll mit Geschichten aus der Welt der Stars - unsere Auswahl.

Ein Blick auf das Promi-Jahr mit den spannendsten Momenten und schönsten Bildern - große Emotionen, Skandale und berührende Schicksale 23.12.2025 | 45:20 min

P. Diddy: Der Absturz des Jahres

Sean "P. Diddy" Combs war lange eine der Ikonen der Popkultur. Er brachte Hip-Hop aus den Straßen New Yorks in den Mainstream, baute ein Musikimperium auf und inszenierte sich als unantastbarer Star. 2025 folgte dann der tiefste Fall seiner Karriere.

Anwalt Brafman verteidigt Sean Combs, denn die Vorwürfe seien "erfunden und rufschädigend". Quelle: AFP

Seine legendären "White Partys" galten lange als Sinnbild von Macht und Luxus. Doch das Bild des erfolgreichen Musikmoguls zerbrach, als seine Ex-Partnerinnen schwere Vorwürfe gegen Combs erhoben. Gewalt, Zwang und jahrelanger Missbrauch rückten in den Fokus - belegt durch Zeugenaussagen und ein belastendes Video, das Combs dabei zeigt, wie er seine Ex-Freundin an deren Haaren durch einen Hotelflur schleift.

Die Jury spricht Sean Diddy Combs schuldig wegen Förderung illegaler Prostitution. In wichtigen Punkten, wie der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wird er freigesprochen. 02.07.2025 | 1:29 min

Nach monatelangem Verfahren wurde Combs im Oktober zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der Fall steht exemplarisch für Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie.

Anna Wintour: einer der prägendsten Abschiede des Jahres

2025 markierte einen historischen Moment: Anna Wintour zog sich nach fast 40 Jahren als Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" zurück. Mit 75 Jahren räumte die prägendste Figur des internationalen Modejournalismus ihren Posten.

Komplett verabschieden wollte sich Wintour nicht. Als globale Redaktionsleiterin der "Vogue" und inhaltlich Verantwortliche beim Medienkonzern "Condé Nast" bleibt sie eine der mächtigsten Frauen der Branche und beaufsichtigt weiterhin Titel wie "Vanity Fair", "GQ" oder "Glamour".

Chloé Malle, die ehemalige Chefredakteurin von "Vogue.com", ist seit September Anna Wintours Nachfolgerin bei der US-"Vogue".

Nach fast 40 Jahren tritt Anna Wintour als Chefredakteurin der Modezeitschrift "Vogue" zurück. Allerdings bleibt sie dem Unternehmen weiter erhalten und übernimmt Aufgaben im Hintergrund. 27.06.2025 | 0:37 min

Seit 1988 formte Wintour das Magazin neu: Promis auf dem Cover, Nachwuchsdesigner, die Mischung aus High Fashion und Streetstyle. Mit Bob, Sonnenbrille und Autorität wurde sie selbst zur Marke - verewigt im Film "Der Teufel trägt Prada".

Bruce Willis: Die traurigste Geschichte des Jahres

Es ist die wohl bewegendste Promi-Geschichte des Jahres 2025: Emma Heming Willis traf die "schwerste Entscheidung ihres Lebens", als sie sich dazu entschloss, ihren Ehemann Bruce Willis in eine Vollzeitpflege zu geben, sagte die 47-Jährige im Gespräch mit dem US-Magazin "People". Der Hollywood-Star leidet seit zwei Jahren an einer seltenen Form der Demenz.

Nach der Diagnose von Bruce Willis hat seine Frau Emma darüber gesprochen. „Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie“, sagte sie in der Today-Show. 26.9.23 Quelle: AP

Ihr Ehemann Bruce hätte diesen Schritt so gewollt, so Heming Willis weiter. "Manchmal sehe ich dieses Funkeln in seinen Augen oder sein Grinsen." Diese Momente würden sie tragen, auch wenn sie schnell wieder vergingen.

Seit mehr als zwei Jahren ist Hollywood-Star Bruce Willis an Demenz erkrankt. Nun traf seine Frau Emma Heming Willis eine schwere Entscheidung: Bruce Willis wohnt nicht mehr bei seiner Familie. 28.08.2025 | 0:54 min

Das Schicksal pflegender Angehöriger wird selten thematisiert. Die Offenheit und Liebe, mit der die Familie Willis mit der Krankheit umgeht, berührt viele - nicht nur Betroffene.

Die Erkrankung von Bruce Willis erinnert daran, wie zerbrechlich selbst Ikonen sind - und macht diese Geschichte zur traurigsten des Jahres.