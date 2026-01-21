Kaulitz-Brüder beerben Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

"Wetten, dass..?" ist wieder da: Die Brüder Bill und Tom Kaulitz beerben Thomas Gottschalk und bringen den Showklassiker im Dezember zurück ins Fernsehen.

Tom und Bill Kaulitz als Showmaster: Das ZDF plant ein Comeback der beliebten Familiensendung "Wetten, dass..?". Was die "Tokio-Hotel"-Musiker schon jetzt den Zuschauern sagen möchten. 21.01.2026 | 2:38 min

Die Gerüchteküche brodelte schon seit einigen Tagen - nun ist es offiziell: Am 5. Dezember kommt Deutschlands erfolgreichste Samstagsabendshow "Wetten, dass..?" zurück. Als Nachfolger von Thomas Gottschalk werden die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz die Kult-Sendung moderieren.

"'Wetten, dass..?' hat Entertainment im Fernsehen für ganze Generationen geprägt, und das Interesse des Publikums an der Sendung ist ungebrochen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir im frisch gestarteten Jahr nun bereits ein echtes Show-Highlight für 2026 ankündigen können", erklärt ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke.

Dass wir Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnten, macht die Überraschung perfekt. „ Dr. Nadine Bilke, ZDF-Programmdirektorin

Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Reality"

Die 36 Jahre alten Brüder sind Mitgründer der Band Tokio Hotel. Neben ihrem 25. Bandjubiläum können sie inzwischen auch viel Erfahrung als Entertainer vorweisen. Ihr Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" wurde ebenso zum Hit wie die Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz", die sie im Alltag begleitet.

"Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen. Wir sind stolz, dass das ZDF uns das Vertrauen schenkt, diese große Brand im Winter weiterzuführen. Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften - und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten", sagt Bill Kaulitz.

Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz ergänzt:

Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen - und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten! „ Tom Kaulitz

"Die erste 'Wetten, dass..?'-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst", so Tom Kaulitz weiter.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz feiern in Berlin die zweite Staffel ihrer erfolgreichen Reality-Serie. Nach dem Special Screening gibt es eine Aftershow-Party mit vielen prominenten Gästen. 13.06.2025 | 1:27 min

Für Staffel zwei von "Kaulitz & Kaulitz" bekamen die im Raum Magdeburg aufgewachsenen Brüder den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte "Beste Unterhaltung Reality".

Musiker und Produzent Tom Kaulitz ist mit Moderatorin und Model Heidi Klum verheiratet. Sie leben gemeinsam in Los Angeles. Auch Bruder Bill Kaulitz wohnt in den Hollywood Hills.

Im Visier: Junge Zielgruppe

Besonders wichtig für das neue "Wetten, dass..?"-Konzept: Die beiden Entertainer sprechen eine junge Zielgruppe an.

ZDF-Intendant Norbert Himmler hatte sich seit seinem Amtsantritt 2022 klar die Verjüngung des ZDF-Publikums zum Ziel gesetzt. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte er damals:

Gerade junge Menschen haben oft kaum noch Berührungspunkte mit dem klassischen Fernsehen. „ Norbert Himmler, ZDF-Intendant

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit sechs Jahren verheiratet. 24.02.2025 | 0:22 min

Weiter sagte der ZDF-Intendant: "Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Deutschland mindestens drei oder vier ZDF-Sendungen kennt, nutzt und sagt: Dafür bin ich bereit, den Beitrag zu bezahlen."

Gottschalk und Zwillingsbrüder im Clinch

Die 1981 gestartete Samstagabendshow "Wetten, dass..?" gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des Zweiten Deutschen Fernsehens. 2014 wurde "Wetten, dass..?" eingestellt.

Der Kultmoderator Thomas Gottschalk feierte vergangenes Jahr seinen 75. Geburtstag. 16.05.2025 | 5:44 min

2021 gab es dann ein gefeiertes Comeback mit Moderator Thomas Gottschalk, der auch 2022 und 2023 durch eine jährliche Ausgabe führte. Dann war Schluss.

Bei entsprechenden Spekulationen hatte sich Gottschalk Anfang 2024 klar dagegen ausgesprochen, dass Tom und Bill Kaulitz "Wetten, dass..?" übernehmen. Die Zwillinge reagierten mit öffentlicher Kritik an Gottschalk.

Frank Elstner: "Mutige und kreative Entscheidungen"

Showmaster Frank Elstner, der "Wetten, dass..?" im Jahr 1981 erfand und sechs Jahre lang 39 Ausgaben der Sendung moderierte, sagt: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Ihre Sendungen sind Straßenfeger und sorgen für Gesprächsstoff. Ihretwegen versammeln sich ganze Familien vor der Glotze: Deutschlands große Showmaster – unvergessene TV-Legenden. 09.04.2023 | 44:41 min

Seit dem 14. Februar 1981 ging "Wetten, dass..?" bislang 218 Mal auf Sendung. Insgesamt wurden 1.030 Wetten gespielt, bei denen den Kandidatinnen und Kandidaten 1.254 Wettpaten zur Seite standen (inklusive mehrfacher Auftritte). 863 Interpreten und Bands waren zu Gast in der Show, für die pro Ausgabe circa 10.000 Kartenanfragen von Zuschauerinnen und Zuschauern eingingen.

Moderiert wurde die Sendung von Frank Elstner, Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (neun Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben).

