Optimistisch in die Zukunft:Phil Collins: Eine Musiklegende wird 75
von Yacin Hehrlein
Hinter Phil Collins liegen schwere und frustrierende Zeiten. Nun meldet sich der Musiker zu seinem 75. Geburtstag und blickt optimistisch in die Zukunft.
Mit 75 Jahren lässt ja bei nicht wenigen die Gesundheit ein bisschen nach. Der sogenannte Rock’n Roll-Lifestyle so mancher Vertreter der Musikbranche ist da sicherlich nicht unbedingt zuträglich.
Phil Collins schlägt sich jedoch schon seit vielen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen herum. In einem Interview mit dem Sender Radio2 der BBC hat der Musiker nach längerer Zeit nun wieder ein paar Einblicke in sein Leben gegeben.
Fünf Operationen hat er hinter sich. Jetzt habe er ein Knie, das funktioniert, berichtet er. Aber er brauche die Unterstützung einer Gehhilfe.
Phil Collins spricht offen über die Vergangenheit
Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag ist das Interview Bestandteil des fünften Teils einer Doku-Serie des Senders über Collins. Darin spricht der ehemalige Genesis-Fronmann auch freimütig über seine Alkoholsucht.
Zwischen Höhen und Tiefen
Vom Drummer im Hintergrund zum Chef der Kultband Genesis. Dazu eine Solo-Karriere und Ausflüge ins Filmgenre. Unzählige Auszeichnungen und Millionen von verkauften Alben. Mit 75 kann der Mann mit dem unverwechselbaren Drum-Beat, mit der mal scharfen, dann wieder supersanften Stimme auf eine einzigartige Karriere zurückblicken.
Doch irgendwie umwehte Collins immer ein wenig der Hauch des Tragischen. Neben den gesundheitlichen Problemen gab es auch im Privatleben immer wieder Rückschläge. Die letzte seiner drei Scheidungen artete in einen regelrechten Rosenkrieg aus, der für Schlagzeilen sorgte. Seine fünf Kinder hätten all das zum Glück unbeschadet überstanden.
Positiv in die Zukunft
Tochter Lily beispielsweise ist der Star der erfolgreichen Netflix-Serie "Emily in Paris". Und Sohn Nic ist Drummer. Bei der letzten Genesis-Tour vertrat er Phil am Schlagzeug.
Für sich selbst wünscht sich Collins wieder völlig beweglich und gesund zu werden. Und vielleicht nochmal ins Studio zu gehen, um zu sehen, ob da noch mehr Musik in ihm stecke.
