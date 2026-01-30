Hinter Phil Collins liegen schwere und frustrierende Zeiten. Nun meldet sich der Musiker zu seinem 75. Geburtstag und blickt optimistisch in die Zukunft.

Phil Collins wird am 30. Januar 75 Jahre alt. Nach gesundheitlichen Problemen kann er kein Schlagzeug mehr spielen - wolle aber im Studio prüfen, ob noch Songs in ihm steckten, sagte er der BBC. 29.01.2026 | 0:59 min

Mit 75 Jahren lässt ja bei nicht wenigen die Gesundheit ein bisschen nach. Der sogenannte Rock’n Roll-Lifestyle so mancher Vertreter der Musikbranche ist da sicherlich nicht unbedingt zuträglich.

Phil Collins schlägt sich jedoch schon seit vielen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen herum. In einem Interview mit dem Sender Radio2 der BBC hat der Musiker nach längerer Zeit nun wieder ein paar Einblicke in sein Leben gegeben.

Ich habe eine Krankenschwester, die sich 24 Stunden am Tag darum kümmert, dass ich meine Medikamente auch ordentlich nehme. Ich hatte Probleme mit meinem Knie. Alles, was mit mir schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. „ Phil Collins, Musiker

Fünf Operationen hat er hinter sich. Jetzt habe er ein Knie, das funktioniert, berichtet er. Aber er brauche die Unterstützung einer Gehhilfe.

Gerüchten zufolge befindet sich der "Genesis"-Musiker in Hospiz-Pflege. Der Sprecher des 73-Jährigen stellt jetzt klar, dass er sich momentan lediglich von einer Knie-OP erhole. 29.07.2025 | 0:28 min

Phil Collins spricht offen über die Vergangenheit

Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag ist das Interview Bestandteil des fünften Teils einer Doku-Serie des Senders über Collins. Darin spricht der ehemalige Genesis-Fronmann auch freimütig über seine Alkoholsucht.

Ich denke, ich hatte schlicht zu viel davon. Ich war nie betrunken, auch wenn ich ein paar Mal gestürzt bin. Aber irgendwann hat mich das Ganze dann eingeholt. Ich habe Monate im Krankenhaus verbracht. „ Phil Collins, Musiker

Zwischen Höhen und Tiefen

Vom Drummer im Hintergrund zum Chef der Kultband Genesis. Dazu eine Solo-Karriere und Ausflüge ins Filmgenre. Unzählige Auszeichnungen und Millionen von verkauften Alben. Mit 75 kann der Mann mit dem unverwechselbaren Drum-Beat, mit der mal scharfen, dann wieder supersanften Stimme auf eine einzigartige Karriere zurückblicken.

Mit Songs wie "One More Night" und "Another Day In Paradise" schrieb Phil Collins Musikgeschichte. Zuletzt stand weniger die Bühne im Fokus, sondern sein Kampf mit gesundheitlichen Problemen. 29.01.2026 | 2:38 min

Doch irgendwie umwehte Collins immer ein wenig der Hauch des Tragischen. Neben den gesundheitlichen Problemen gab es auch im Privatleben immer wieder Rückschläge. Die letzte seiner drei Scheidungen artete in einen regelrechten Rosenkrieg aus, der für Schlagzeilen sorgte. Seine fünf Kinder hätten all das zum Glück unbeschadet überstanden.

Sie sind alle erstaunlich ausgeglichen, bei allem, was vorgefallen ist. Und ich bin sehr stolz auf sie. Sie stehen auf eigenen Füßen und für das ein, woran sie glauben. „ Phil Collins, Musiker

Positiv in die Zukunft

Tochter Lily beispielsweise ist der Star der erfolgreichen Netflix-Serie "Emily in Paris". Und Sohn Nic ist Drummer. Bei der letzten Genesis-Tour vertrat er Phil am Schlagzeug.

Bald kann die fünfte Staffel gestreamt werden – Hauptdarstellerin Lily Collins zeigt sich überwältigt vom neuen Drehort Venedig. Zur Premiere kehrte der Cast dann aber wieder nach Paris zurück. 16.12.2025 | 0:42 min

Für sich selbst wünscht sich Collins wieder völlig beweglich und gesund zu werden. Und vielleicht nochmal ins Studio zu gehen, um zu sehen, ob da noch mehr Musik in ihm stecke.