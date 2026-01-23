Harry Styles erfreut mit einem neuen Album und einer bevorstehenden Welt-Tournee seine Fans gleich mehrfach. Die erste Single-Auskopplung "Aperture" lädt zum Tanzen ein.

Am Freitag um Mitternacht veröffentlichte der britische Popstar Harry Styles seine neue Single "Aperture", die er wenige Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte. Es ist die erste Auskopplung aus seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.". Das Album erscheint am 6. März 2026. Und schon die erste Single-Auskopplung zeigt: Tanzen ist Programm.

Für den frühen Abend hat der Brite auch das dazugehörige Musik-Video angekündigt. Ein kleiner Vorgeschmack: Er veröffentlichte ein Foto, wie er mit Augenpads und aus einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt.

Hörprobe für Fans

Fans, die den Release des Songs kaum erwarten konnten, versammelten sich bereits Tage vor der offiziellen Veröffentlichung in Plattenläden. In Berlin-Neukölln standen rund 250 Menschen vor dem bekannten Plattenladen "Rough Trade" an, um den Song schon vorab zu hören.

Welt-Tournee startet im Mai

Deutsche Fans dürften enttäuscht sein, denn in Deutschland sind keine Konzerte geplant. Das überrascht, denn er ist zuletzt häufiger in Berlin gesichtet worden – so lief er im September 2025 beim Marathon in der Hauptstadt mit.

Die "Together, Together"-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam. Der Brite macht außerdem Halt in London (12. bis 23. Juni), São Paulo (17. und 18. Juli), Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August), New York (30 Konzerte von August bis Oktober), Melbourne (27. und 28. November) und Sydney (12. und 13. Dezember).

