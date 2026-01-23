  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Harry Styles: neue Single "Aperture" und Welt-Tournee

Neues Album und Welttournee:Harry Styles: Neue Single "Aperture" mit tanzbaren Beats

|

Harry Styles erfreut mit einem neuen Album und einer bevorstehenden Welt-Tournee seine Fans gleich mehrfach. Die erste Single-Auskopplung "Aperture" lädt zum Tanzen ein.

Harry Styles: Neues Album und Welttournee

Gute Nachrichten für alle Harry-Styles-Fans: Der Sänger bringt im März sein neues Album heraus und geht dazu auf Welttournee. Mit dem neuen Song "Aperture" gibt er einen ersten Vorgeschmack.

23.01.2026 | 0:45 min

Am Freitag um Mitternacht veröffentlichte der britische Popstar Harry Styles seine neue Single "Aperture", die er wenige Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte. Es ist die erste Auskopplung aus seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.". Das Album erscheint am 6. März 2026. Und schon die erste Single-Auskopplung zeigt: Tanzen ist Programm.

Für den frühen Abend hat der Brite auch das dazugehörige Musik-Video angekündigt. Ein kleiner Vorgeschmack: Er veröffentlichte ein Foto, wie er mit Augenpads und aus einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt.

Hörprobe für Fans

Fans, die den Release des Songs kaum erwarten konnten, versammelten sich bereits Tage vor der offiziellen Veröffentlichung in Plattenläden. In Berlin-Neukölln standen rund 250 Menschen vor dem bekannten Plattenladen "Rough Trade" an, um den Song schon vorab zu hören.

Der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles mit Sonnenbrille und Stirnband beim BMW Berlin Marathon

Getarnt mit Sonnenbrille und Stirnband und inkognito: Harry Styles hat sich unter die Läufer des Marathons in Berlin gemischt. Der Superstar lief eine starke Zeit.

21.09.2025 | 58:35 min

Welt-Tournee startet im Mai

Deutsche Fans dürften enttäuscht sein, denn in Deutschland sind keine Konzerte geplant. Das überrascht, denn er ist zuletzt häufiger in Berlin gesichtet worden – so lief er im September 2025 beim Marathon in der Hauptstadt mit.

Die "Together, Together"-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam. Der Brite macht außerdem Halt in London (12. bis 23. Juni), São Paulo (17. und 18. Juli), Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August), New York (30 Konzerte von August bis Oktober), Melbourne (27. und 28. November) und Sydney (12. und 13. Dezember).

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete "hallo deutschland" im Beitrag "Harry Styles: Neues Album und Welttournee" am 23.10.2026 um 13:20 Uhr.

Mehr Promi-Videos

  1. Ben Affleck und Matt Damon auf Filmpremiere

    Nachrichten | hallo deutschland:Ben Affleck und Matt Damon auf Filmpremiere

    von Maya Zanettin
    Video0:39
  2. DDR-Schauspielerin Angelika Mann ist gestorben

    Nachrichten | hallo deutschland:Schauspielerin Angelika Mann ist tot

    von Joanna Castillo
    Video0:45
  3. Harry Styles: Neues Album und Welttournee

    Nachrichten | hallo deutschland:Harry Styles: Neues Album und Welttournee

    von Christina Esselborn
    Video0:45
  4. Nicole Kidman reist in die Antarktis

    Nachrichten | hallo deutschland:Nicole Kidman reist in die Antarktis

    von Ulrich Langer
    Video0:34
  5. Trauer im schwedischen Königshaus

    Nachrichten | hallo deutschland:Trauer im schwedischen Königshaus

    von Ulrich Langer
    Video0:41
  6. Die diesjährigen Oscar-Nominierungen stehen bevor

    Nachrichten | hallo deutschland:Die Oscar-Nominierungen stehen bevor

    von Joanna Castillo
    Video0:42
  7. Unterwegs auf der Paris Fashion Week Men’s

    Nachrichten | hallo deutschland:Unterwegs auf der Paris Fashion Week Men’s

    von Katja Liersch
    Video3:00
  8. Erste "Artist Celebration Night" in Berlin

    Nachrichten | hallo deutschland:Erste "Artist Celebration Night" in Berlin

    von Ulrich Langer
    Video0:44
  9. 2026 Oscar nominations announcement

    Nachrichten | hallo deutschland:Oscar-Verleihung: Wer wurde nominiert?

    von Joanna Castillo
    Video1:00
  10. Sänger Wincent Weiss ist verheiratet

    Nachrichten | hallo deutschland:Sänger Wincent Weiss ist verheiratet

    von Ulrich Langer
    Video0:27
  11. Prinz Harry: Aussage vor Gericht

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz Harry: Aussage vor Gericht

    von Yacin Hehrlein
    Video1:52
  12. Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager

    Nachrichten | hallo deutschland:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager

    von Ulrich Langer
    Video0:57
  13. William und Kate: Curling-Duell in Schottland

    Nachrichten | hallo deutschland:William und Kate: Curling-Duell in Schottland

    von Maya Zanettin
    Video0:45