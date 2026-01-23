Neues Album und Welttournee:Harry Styles: Neue Single "Aperture" mit tanzbaren Beats
Harry Styles erfreut mit einem neuen Album und einer bevorstehenden Welt-Tournee seine Fans gleich mehrfach. Die erste Single-Auskopplung "Aperture" lädt zum Tanzen ein.
Am Freitag um Mitternacht veröffentlichte der britische Popstar Harry Styles seine neue Single "Aperture", die er wenige Tage zuvor auf Instagram angekündigt hatte. Es ist die erste Auskopplung aus seinem neuen Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.". Das Album erscheint am 6. März 2026. Und schon die erste Single-Auskopplung zeigt: Tanzen ist Programm.
Für den frühen Abend hat der Brite auch das dazugehörige Musik-Video angekündigt. Ein kleiner Vorgeschmack: Er veröffentlichte ein Foto, wie er mit Augenpads und aus einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt.
Hörprobe für Fans
Fans, die den Release des Songs kaum erwarten konnten, versammelten sich bereits Tage vor der offiziellen Veröffentlichung in Plattenläden. In Berlin-Neukölln standen rund 250 Menschen vor dem bekannten Plattenladen "Rough Trade" an, um den Song schon vorab zu hören.
Welt-Tournee startet im Mai
Deutsche Fans dürften enttäuscht sein, denn in Deutschland sind keine Konzerte geplant. Das überrascht, denn er ist zuletzt häufiger in Berlin gesichtet worden – so lief er im September 2025 beim Marathon in der Hauptstadt mit.
Die "Together, Together"-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam. Der Brite macht außerdem Halt in London (12. bis 23. Juni), São Paulo (17. und 18. Juli), Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August), New York (30 Konzerte von August bis Oktober), Melbourne (27. und 28. November) und Sydney (12. und 13. Dezember).
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Promi-Videos
Nachrichten | hallo deutschland:Ben Affleck und Matt Damon auf Filmpremierevon Maya ZanettinVideo0:39
Nachrichten | hallo deutschland:Schauspielerin Angelika Mann ist totvon Joanna CastilloVideo0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Harry Styles: Neues Album und Welttourneevon Christina EsselbornVideo0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Nicole Kidman reist in die Antarktisvon Ulrich LangerVideo0:34
Nachrichten | hallo deutschland:Trauer im schwedischen Königshausvon Ulrich LangerVideo0:41
Nachrichten | hallo deutschland:Die Oscar-Nominierungen stehen bevorvon Joanna CastilloVideo0:42
Nachrichten | hallo deutschland:Unterwegs auf der Paris Fashion Week Men’svon Katja LierschVideo3:00
Nachrichten | hallo deutschland:Erste "Artist Celebration Night" in Berlinvon Ulrich LangerVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Oscar-Verleihung: Wer wurde nominiert?von Joanna CastilloVideo1:00
Nachrichten | hallo deutschland:Sänger Wincent Weiss ist verheiratetvon Ulrich LangerVideo0:27
Nachrichten | hallo deutschland:Prinz Harry: Aussage vor Gerichtvon Yacin HehrleinVideo1:52
Nachrichten | hallo deutschland:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Managervon Ulrich LangerVideo0:57
Nachrichten | hallo deutschland:William und Kate: Curling-Duell in Schottlandvon Maya ZanettinVideo0:45