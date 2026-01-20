Sohn bricht mit Familie:Brooklyn Peltz Beckham: "Ich möchte mich nicht versöhnen"
Brooklyn Peltz Beckham behauptet, seine Eltern Victoria und David wollten die Ehe mit seiner Frau Nicola ruinieren. Jetzt bricht der 26-Jährige öffentlich mit seiner Familie.
Es gab viele öffentliche Gerüchte und Insider haben immer wieder von einem vermeintlichen Streit zwischen Brooklyn Peltz Beckham und seinen Eltern Victoria und David Beckham berichtet. Nun äußert sich der 26-Jährige in einem Statement in seiner Instagram-Story. Darin teilt er kräftig gegen seine berühmten Eltern aus.
Brooklyn Peltz Beckham will für sich selbst einstehen
Brooklyn Peltz Beckham erklärte seinen mehr als 16 Millionen Followern, seine Eltern hätten über Jahre versucht, das öffentliche Narrativ über ihn zu kontrollieren.
Er warf seinen Eltern vor, bereits vor seiner Hochzeit im Jahr 2022 mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz versucht zu haben, seine Beziehung zu sabotieren.
Spannungen schon vor der Hochzeit
Nach eigenen Angaben sei er zudem bereits Wochen vor der Hochzeit von seinen Eltern unter Druck gesetzt worden, die Rechte an seinem Namen abzutreten. Dies hätte nach seinen Worten auch seine Ehefrau sowie mögliche gemeinsame Kinder betroffen. Nachdem er sich geweigert habe, sei er von seinen Eltern spürbar anders behandelt worden, erklärte Brooklyn Peltz Beckham.
Nach seinen Angaben habe seine Mutter Victoria Beckham kurz vor der Hochzeit die Anfertigung des Brautkleids abgesagt. Seine Ehefrau habe sich daraufhin in letzter Minute ein anderes Kleid suchen müssen.
Victoria soll Hochzeitstanz des Paares verdorben haben
Zudem habe Victoria Beckham während der Hochzeitsfeier den geplanten ersten Tanz des Paares unterbrochen und selbst mit ihm getanzt. Er beschreibt die Art des Tanzes als "sehr unangemessen".
Dies sei vor rund 500 Gästen geschehen und habe ihn "unwohl und gedemütigt" zurückgelassen, so Brooklyn Peltz Beckham.
Brooklyn Beckham: Seinen Eltern gehe es nur ums Image
Auch nach der Hochzeit sei seine Ehefrau von der Familie Beckham respektlos behandelt worden. So sei Nicola Peltz etwa nicht zur 50. Geburtstagsfeier von David Beckham eingeladen worden. Brooklyn Peltz Beckham erklärte weiter, seine Familie stelle öffentliche Wirkung, Werbung und lukrative Verträge über persönliche Beziehungen.
Er selbst sei mit "überwältigender Angst" aufgewachsen, habe inzwischen jedoch inneren Frieden gefunden. Zu den Vorwürfen äußerten sich David und Victoria Beckham bislang nicht öffentlich.
Die Karriere von Victoria und David Beckham
Das Paar hat vier Kinder, neben Brooklyn noch Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Die Beckhams gehören zu den bekanntesten Briten weltweit. David Beckham war im vergangenen Jahr für seine Verdienste um das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. In Großbritannien wird er seither als Sir David Beckham bezeichnet, seine Ehefrau trägt den Titel Lady Beckham.
Victoria Beckham war bereits in den 1990er-Jahren als Mitglied der Popgruppe "Spice Girls" international bekannt geworden. Nach ihrer Musikkarriere machte sie sich als Designerin einen Namen. David Beckham hatte während seiner aktiven Karriere unter anderem mit Manchester United und Real Madrid große sportliche Erfolge gefeiert und führte die englische Nationalmannschaft über mehrere Jahre als Kapitän an.
