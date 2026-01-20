Brooklyn Peltz Beckham behauptet, seine Eltern Victoria und David wollten die Ehe mit seiner Frau Nicola ruinieren. Jetzt bricht der 26-Jährige öffentlich mit seiner Familie.

Brooklyn Peltz Beckham: "Ich möchte mich nicht versöhnen"

Brooklyn Peltz Beckham meldet sich zu Wort: Er berichtet von Inszenierungen seiner Eltern und Demütigungen, die er von ihnen habe erfahren müssen. 20.01.2026 | 1:30 min

Es gab viele öffentliche Gerüchte und Insider haben immer wieder von einem vermeintlichen Streit zwischen Brooklyn Peltz Beckham und seinen Eltern Victoria und David Beckham berichtet. Nun äußert sich der 26-Jährige in einem Statement in seiner Instagram-Story. Darin teilt er kräftig gegen seine berühmten Eltern aus.

Brooklyn Peltz Beckham will für sich selbst einstehen

Brooklyn Peltz Beckham erklärte seinen mehr als 16 Millionen Followern, seine Eltern hätten über Jahre versucht, das öffentliche Narrativ über ihn zu kontrollieren.

Ich werde nicht kontrolliert. Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein. „ Brooklyn Peltz Beckham

Er warf seinen Eltern vor, bereits vor seiner Hochzeit im Jahr 2022 mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz versucht zu haben, seine Beziehung zu sabotieren.

Victoria und David Beckham genießen mit ihren Kids Sonne und Meer in Saint-Tropez – doch einer fehlt: Sohn Brooklyn. Dieser urlaubt mit Ehefrau Nicola auf einer Luxusjacht. 11.08.2025 | 0:32 min

Spannungen schon vor der Hochzeit

Nach eigenen Angaben sei er zudem bereits Wochen vor der Hochzeit von seinen Eltern unter Druck gesetzt worden, die Rechte an seinem Namen abzutreten. Dies hätte nach seinen Worten auch seine Ehefrau sowie mögliche gemeinsame Kinder betroffen. Nachdem er sich geweigert habe, sei er von seinen Eltern spürbar anders behandelt worden, erklärte Brooklyn Peltz Beckham.

Nach seinen Angaben habe seine Mutter Victoria Beckham kurz vor der Hochzeit die Anfertigung des Brautkleids abgesagt. Seine Ehefrau habe sich daraufhin in letzter Minute ein anderes Kleid suchen müssen.

In London feierte die Britin die Premiere ihrer dreiteiligen Doku-Serie. Sie bekam Unterstützung von ihrem Mann David und drei Kindern. Auch drei ehemalige Spice Girls Kolleginnen waren dabei. 09.10.2025 | 0:44 min

Victoria soll Hochzeitstanz des Paares verdorben haben

Zudem habe Victoria Beckham während der Hochzeitsfeier den geplanten ersten Tanz des Paares unterbrochen und selbst mit ihm getanzt. Er beschreibt die Art des Tanzes als "sehr unangemessen".

Dies sei vor rund 500 Gästen geschehen und habe ihn "unwohl und gedemütigt" zurückgelassen, so Brooklyn Peltz Beckham.

Obwohl David Beckham erst im Mai 50 Jahre alt wird, ließ er jetzt bereits die Korken knallen – Auf Instagram teilte er seine Pre-Geburtstagsparty in Miami. 02.04.2025 | 0:35 min

Brooklyn Beckham: Seinen Eltern gehe es nur ums Image

Auch nach der Hochzeit sei seine Ehefrau von der Familie Beckham respektlos behandelt worden. So sei Nicola Peltz etwa nicht zur 50. Geburtstagsfeier von David Beckham eingeladen worden. Brooklyn Peltz Beckham erklärte weiter, seine Familie stelle öffentliche Wirkung, Werbung und lukrative Verträge über persönliche Beziehungen.

Die Marke Beckham steht an erster Stelle. „ Brooklyn Peltz Beckham

Er selbst sei mit "überwältigender Angst" aufgewachsen, habe inzwischen jedoch inneren Frieden gefunden. Zu den Vorwürfen äußerten sich David und Victoria Beckham bislang nicht öffentlich.

Die Sängerinnen der Spice Girls kommen aus einfachen Verhältnissen. Aber mit ihrem ersten Song "Wannabe" werden Mel B, Mel C, Emma, Victoria und Geri über Nacht zu Weltstars. 30.09.2022 | 43:53 min

Die Karriere von Victoria und David Beckham

Das Paar hat vier Kinder, neben Brooklyn noch Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Die Beckhams gehören zu den bekanntesten Briten weltweit. David Beckham war im vergangenen Jahr für seine Verdienste um das Vereinigte Königreich zum Ritter geschlagen worden. In Großbritannien wird er seither als Sir David Beckham bezeichnet, seine Ehefrau trägt den Titel Lady Beckham.

Victoria Beckham war bereits in den 1990er-Jahren als Mitglied der Popgruppe "Spice Girls" international bekannt geworden. Nach ihrer Musikkarriere machte sie sich als Designerin einen Namen. David Beckham hatte während seiner aktiven Karriere unter anderem mit Manchester United und Real Madrid große sportliche Erfolge gefeiert und führte die englische Nationalmannschaft über mehrere Jahre als Kapitän an.

Quelle: dpa, ZDF