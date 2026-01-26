Hessischer Komiker: Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Hessischer Mundart-Komiker verstorben:"Im Komiker-Himmel": Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel
Nach dem Tod von Gerd Knebel, Comedy-Partner von Henni Nachtsheim, ist die Trauer groß. Der Badesalz-Comedian war am Wochenende an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.
Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Er starb am vergangenen Wochenende im Alter von 72 Jahren, wie sein Freund und Comedy-Partner Henni Nachtsheim der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.
Knebel sei "nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen", hieß es in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten.
Gerd Knebel: Von "Flatsch" zu Badesalz
Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz.
"Er hat noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren und uns selbst in unserer Trauer zum Lachen gebracht. Er ist und bleibt ein großer Verlust für uns, und unsere Herzen sind unfassbar schwer", hieß es in der Mitteilung.
Henni Nachtsheim: Knebel ist im "Komiker-Himmel"
Auf seiner Homepage drückte Comedy-Partner Nachtsheim unter dem Titel "Gerd ist jetzt im Komiker-Himmel" seine Trauer aus:
Weil ihm sein "Verlust als Badesalz-Partner und vor allem auch als enger Freund wahnsinnig weh tut" und er "erst mal Zeit brauche, um das zu verdauen", wolle er alle geplanten Auftritte und Lesungen bis Mitte April verschieben, "dann werde ich dann weitermachen", erklärte Nachtsheim.
Badesalz war auch bei "Rock am Ring" und "Wetten, dass...?"
Gerd Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen. Als Teil des Duos von Badesalz, das hessischen Dialekt und Humor bundesweit bekannt machte, feierte Knebel wohl seine größten Erfolge. Deutschlandweit populär wurde Badesalz vor allem dank zweier Fernseh-Reihen "Och Joh" 1990 in der ARD und "Comedy Stories" 2000 in Sat.1.
Ihre zweite Platte "Nicht ohne meinen Pappa" erreichte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 einen Platz in den Musikcharts. 1998 erhielt Badesalz den Plattenindustrie-Preis Echo. Badesalz trat zudem bei "Rock am Ring" und bei "Wetten, dass...?" auf.
Knebel war auch Autor
Ende 2024 hatten Knebel und Nachtsheim mit Badesalz noch einen Silvester-Song veröffentlicht. Zuletzt sagte Knebel Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen ab, wie auf seiner Homepage zu sehen ist. Knebel war in mehreren Bands aktiv und trat mit wechselnden Programmen solo auf.
Ein Soloprogramm hieß "Weggugge" - es ging um das Wegschauen als mögliche Überlebensstrategie. Er veröffentlichte zahlreiche Alben. Knebel war auch Buchautor. In "Wörld of Drecksäck" rechnete Knebel 2018 mit den großen und kleinen "Drecksäcken" der Welt ab, die einem "das Leben schwer machen". Zuvor hatte er schon mit einem gleichnamigen Soloprogramm Erfolge gefeiert.
