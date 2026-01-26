  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Hessischer Komiker: Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Hessischer Mundart-Komiker verstorben:"Im Komiker-Himmel": Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

|

Nach dem Tod von Gerd Knebel, Comedy-Partner von Henni Nachtsheim, ist die Trauer groß. Der Badesalz-Comedian war am Wochenende an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Gerd Knebel ist gestorben

Der Comedian Gerd Knebel ist im Alter von 72 Jahren aufgrund einer schweren Krebserkrankung verstorben.

26.01.2026 | 1:04 min

Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Er starb am vergangenen Wochenende im Alter von 72 Jahren, wie sein Freund und Comedy-Partner Henni Nachtsheim der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Knebel sei "nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen", hieß es in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten.

"Badesalz"-Comedian Gerd Knebel ist tot

Als Duo "Badesalz" brachte Gerd Knebel (†) jahrelang gemeinsam mit Henni Nachtsheim sein Publikum zum Lachen.

Gerd Knebel: Von "Flatsch" zu Badesalz

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz.

"Er hat noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren und uns selbst in unserer Trauer zum Lachen gebracht. Er ist und bleibt ein großer Verlust für uns, und unsere Herzen sind unfassbar schwer", hieß es in der Mitteilung.

Henni Nachtsheim: Knebel ist im "Komiker-Himmel"

Auf seiner Homepage drückte Comedy-Partner Nachtsheim unter dem Titel "Gerd ist jetzt im Komiker-Himmel" seine Trauer aus:

Ich kann nur schwer beschreiben, wie ich mich fühle. Denn auch wenn man weiß, dass so eine Krankheit nicht auf Dauer in Schach zu halten ist, ist es trotzdem noch mal anders, wenn es dann soweit ist.

Henni Nachtsheim, Comedy-Partner

Weil ihm sein "Verlust als Badesalz-Partner und vor allem auch als enger Freund wahnsinnig weh tut" und er "erst mal Zeit brauche, um das zu verdauen", wolle er alle geplanten Auftritte und Lesungen bis Mitte April verschieben, "dann werde ich dann weitermachen", erklärte Nachtsheim.

Badesalz war auch bei "Rock am Ring" und "Wetten, dass...?"

Gerd Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen. Als Teil des Duos von Badesalz, das hessischen Dialekt und Humor bundesweit bekannt machte, feierte Knebel wohl seine größten Erfolge. Deutschlandweit populär wurde Badesalz vor allem dank zweier Fernseh-Reihen "Och Joh" 1990 in der ARD und "Comedy Stories" 2000 in Sat.1.

comedy-duo badesalz: Henni Nachtsheim und Gerd Knebel

Das Comedy-Duo Badesalz im Oktober 1999: Henni Nachtsheim und Gerd Knebel (†).

Quelle: action press

Ihre zweite Platte "Nicht ohne meinen Pappa" erreichte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 einen Platz in den Musikcharts. 1998 erhielt Badesalz den Plattenindustrie-Preis Echo. Badesalz trat zudem bei "Rock am Ring" und bei "Wetten, dass...?" auf.

Knebel war auch Autor

Ende 2024 hatten Knebel und Nachtsheim mit Badesalz noch einen Silvester-Song veröffentlicht. Zuletzt sagte Knebel Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen ab, wie auf seiner Homepage zu sehen ist. Knebel war in mehreren Bands aktiv und trat mit wechselnden Programmen solo auf.

Film "Rental Family"

Das Comedy-Drama handelt von Phillip, einem mittellosen US-Schauspieler in Tokio, der als gemieteter Ehemann, Vater oder Freund arbeitet und dabei echte Nähe entdeckt.

08.01.2026 | 2:41 min

Ein Soloprogramm hieß "Weggugge" - es ging um das Wegschauen als mögliche Überlebensstrategie. Er veröffentlichte zahlreiche Alben. Knebel war auch Buchautor. In "Wörld of Drecksäck" rechnete Knebel 2018 mit den großen und kleinen "Drecksäcken" der Welt ab, die einem "das Leben schwer machen". Zuvor hatte er schon mit einem gleichnamigen Soloprogramm Erfolge gefeiert.

Quelle: ZDF, dpa
Über dieses Thema berichtet "hallo Deutschland" in dem Beitrag "Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot" am 26.01.2026 um 12:33 Uhr.

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Gerd Knebel ist gestorben

    Hessischer Mundart-Komiker verstorben:"Im Komiker-Himmel": Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

    mit Video1:04
  2. Prinzessin Ingrid Alexandra bei ihrer Reise in Norwegen.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Prinzessin Ingrid Alexandra bestaunt Nordlichter

  3. Portrait-Foto von Julius Weckauf.

    Darsteller in "Die drei ???":Julius Weckauf freut sich aufs Erwachsenwerden

    von Mathilde Bernard und Ulrich Langer
    mit Video6:02
  4. Harry Styles: Gerüchte über neue Musik

    Neues Album und Welttournee:Harry Styles: Neue Single "Aperture" mit tanzbaren Beats

    mit Video0:45
  5. Die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann bei der Verleihung der Goldenen Henne am 13.10.2023 in Leipzig.

    Sängerin und Schauspielerin:"Die Lütte": Angelika Mann ist tot

    mit Video0:45
  6. Bushido

    Millionenzahlung für Rapper:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager Abou-Chaker

    mit Video0:57
  7. Prinz Harry

    Vorwurf illegaler Recherchemethoden:Prinz Harry sagt gegen Boulevardzeitung vor Gericht aus

    mit Video1:53
  8. Bill und Tom Kaulitz, aufgenommen am 19.01.2026

    Comeback mit neuem Moderationsduo:Kaulitz-Brüder beerben Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

    mit Video1:42
  9. Beckham-Sohn Brooklyn bricht mit Familie

    Sohn bricht mit Familie:Brooklyn Beckham: "Ich möchte mich nicht versöhnen"

    mit Video1:30
  10. Valentino Garavani, Archivbild

    Weltberühmter Designer:Italienischer Modeschöpfer Valentino ist tot

    mit Video2:24
  11. Großbritannien, London: Prinz Harry, Herzog von Sussex, trifft vor dem Gericht ein.

    Vorwurf der Bespitzelung:Prinz Harrys Kampf gegen die Klatschpresse geht weiter

    mit Video0:46
  12. Jagd in der 1925 fertiggestellten Funkhalle
    Bilderserie

    100 Jahre Grüne Woche:Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen

  13. "Die Giovanni Zarrella Show" vom 23. August 2025: Sarah Engels
    Bilderserie

    Kandidaten für den Vorentscheid:Wer fährt für uns nach Wien zum ESC 2026?

  14. Julio Iglesias

    Ermittlungen gegen spanischen Superstar:Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

    mit Video0:50
  15. Idris Elba wird besondere Ehre zuteil

    Britischer Schauspieler:Was Idris Elba an Berlin liebt

    von Mathilde Bernard und Jens Lindner
    mit Video2:36
  16. Schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    82-jähriger Sänger:Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    mit Video1:27
  17. Howard Carpendale auf der Bühne

    Sänger feiert 80. Geburtstag:Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energie

    mit Video5:01
  18. Der Schweizer Bestseller-Autor Erich von Däniken in seiner Schreib- und Forschungswerkstatt am 05.03.2015 in Interlaken

    Er schrieb Dutzende Bücher über Aliens:Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

    mit Video1:34
  19. Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich

    Verleihung in Kalifornien:Politthriller mit DiCaprio könnte bei Golden Globes abräumen

  20. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

    4. Staffel der Erfolgsserie:"Ku'damm 77": Beliebte Stars und neue Gesichter

    von Nadia Nasser und Stephanie Paersch
    mit Video29:57
  21. David Bowie singt am 16. Oktober 2003 in der Color Line Arena in Hamburg.

    Zehnter Todestag einer Ikone:David Bowie - immer noch ein Superstar

    von Stefan Münker
    mit Video44:35
  22. Automobilrennfahrer Hans Herrmann im Silberpfeil am 19.01.2021.

    Ex-Le-Mans-Sieger wurde 97 Jahre alt:Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann gestorben

    mit Video0:23
  23. Archiv: Die französische Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot

    Filmstar an Krebs gestorben:Schauspielerin Brigitte Bardot in Saint-Tropez beigesetzt

    mit Video0:48
  24. Mickey Rourke

    US-Schauspieler kritisiert Spendenaktion:Mickey Rourke: "Ich würde niemals Fans um Geld bitten"

    mit Video0:40