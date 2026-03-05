Britney Spears vorübergend festgenommen - Alkohol am Steuer?

Britney Spears ist in Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Medienberichten zufolge soll sie betrunken oder unter Drogeneinfluss Auto gefahren sein.

Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging.

Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde in den USA zunächst nicht offiziell an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Ermittlungskreise beriefen, vermuteten die Einsatzkräfte, dass die Sängerin unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen Auto gefahren war. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt.

Sprecherin von Spears nennt Vorfall "bedauerlich"

"Das war ein bedauerlicher Vorfall", hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. Das sei "komplett unentschuldbar".

Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. „ Sprecherin von Britney Spears

"Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht", fügte sie hinzu. Ihre Söhne und die ihr am nächsten stehenden Menschen würden Zeit mit ihr verbringen und "einen überfälligen Plan entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefinden ermöglicht", hieß es weiter.

Spekulationen über Gemütszustand von Britney Spears

Spears begann ihre Karriere schon als junges Mädchen im "Mickey Mouse Club". Mit 15 Jahren erhielt sie einen Plattenvertrag. Mit "...Baby One More Time" gelang ihr der internationale Durchbruch. Später folgten Hits wie "Toxic", "Oops! … I Did It Again" und "Stronger". Sie verkaufte Millionen Alben, erreichte fünf Nummer-eins-Platzierungen in den Billboard Hot 100, etablierte sich als Pop-Ikone einer ganzen Generation und wird zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte gezählt.

Nach einem psychischen Zusammenbruch Ende der 2000er-Jahre kam Spears unter Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears, aus der sie 2021 nach jahrelangem Kampf vor Gericht wieder entlassen wurde. In den vergangenen Jahren meldete sich Spears häufig auf Instagram zu Wort, meist mit kleinen Videoclips, in denen sie oft leicht bekleidet zu verschiedenen Songs tanzte. Ihre Social-Media-Auftritte führten immer wieder zu Spekulationen über ihren Gemütszustand.

Quelle: dpa