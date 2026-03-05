ZDF-Politbarometer Extra: Enges Rennen zwischen CDU und Grüne

Im Endspurt vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen zugelegt und liegen jetzt gleichauf mit der CDU. Das zeigt das letzte ZDF-Politbarometer Extra vor der Wahl.

Am Sonntag wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Quelle: dpa

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist noch unklar, wer das Rennen machen wird. Unter diesem Wettlauf zwischen Grünen und CDU um Platz eins leiden die kleineren Parteien. Wenn es um die Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten geht, kann Cem Özdemir (Grüne) seinen deutlichen Vorsprung vor seinen Konkurrenten von CDU und AfD halten.

Projektion: Grüne legen zu

Wenn schon heute gewählt würde, dann ergäben sich folgende Projektionswerte für die Parteien bei der Landtagswahl: Die Grünen lägen zurzeit bei 28 Prozent (plus drei im Vergleich zur Vorwoche), die CDU käme ebenfalls auf 28 Prozent (plus eins), die SPD auf acht Prozent (minus eins), die FDP auf 5,5 Prozent (minus 0,5), die AfD auf 18 Prozent (minus eins) und die Linke auf 5,5 Prozent (minus 0,5). Die anderen Parteien erhielten zusammen sieben Prozent (minus eins), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Aufgrund dieser Zahlen würde es für eine Regierung aus Grünen und CDU reichen.

Ein überraschend knappes Rennen zeichnet sich ab: In Baden-Württemberg kämpfen Cem Özdemir (Die Grünen) und Manuel Hagel (CDU) um das Amt des Ministerpräsidenten. Das Top-Thema: die Wirtschaft. 03.03.2026 | 8:05 min

Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Bei der Interpretation der Zahlen sind insbesondere die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen.

Dies gilt vor allem auch für die Parteien, die an der Fünf-Prozent-Grenze zu scheitern drohen oder knapp darüber liegen. Zudem kann es bis zum Wahlsonntag durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge der verschiedenen Parteien noch zu Veränderungen kommen. Darüber hinaus wissen zurzeit 32 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.

Im Politbarometer Ende Februar schrumpfte der Vorsprung der CDU kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Die Grünen holen auf, die AfD legt zu. FDP und Linke liegen über der Fünf-Prozent-Hürde. 28.02.2026 | 4:03 min

Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg vor fünf Jahren erzielten die Grünen mit 32,6 Prozent ein Rekordergebnis, die CDU war 2021 mit 24,1 Prozent auf ein historisches Tief gefallen. Die SPD kam damals auf 11,0 Prozent, die FDP auf 10,5 Prozent und die AfD auf 9,7 Prozent. Die Linke war mit 3,6 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Alle anderen Parteien erzielten zusammen 8,5 Prozent.

Gewünschter Ministerpräsident: Özdemir weiterhin vorne

Bei der Frage, wen man am liebsten als Ministerpräsidenten hätte, liegt Cem Özdemir (Grüne) mit 47 Prozent weit vor dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, für den sich 24 Prozent aussprechen. Markus Frohnmaier (AfD) kommt lediglich auf acht Prozent (Rest zu 100 Prozent: „weder noch“/„kenne nicht“ oder „weiß nicht“).

So wird das Politbarometer erhoben Die Umfrage zu diesem Politbarometer Extra wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden am 4. und 5. März 2026 unter 1.069 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Baden-Württemberg telefonisch und online erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste Politbarometer-Extra zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sendet das ZDF am Freitag, den 13.3.2026. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.