Chalamet, DiCaprio, Hudson, Buckley:Oscars 2026: Diese Stars könnten ausgezeichnet werden
Sonntagnacht werden wieder die Oscars verliehen. Triumphiert Jessie Buckley? Räumt Timothée Chalamet oder Leonardo DiCaprio ab? Die Nominierten in der Übersicht.
Bester Hauptdarsteller
Timothée Chalamet (30) gilt als einer der großen Favoriten. Für den Amerikaner ist es die dritte Nominierung als bester Hauptdarsteller. Er spielt den Tischtennisspieler Marty Mauser in "Marty Supreme". Sparringspartner war der ehemalige deutsche Weltklasse-Tischtennisspieler Timo Boll. Ein abfälliger Kommentar über Ballett und Oper brachte Chalamet kürzlich viel Kritik ein, dürfte für die Oscar-Entscheidung aber nicht mehr von Belang sein. Die Stimmzettel sind längst abgegeben.
Für Leonardo DiCaprio (51) ist es die achte Oscar-Nominierung. Einmal konnte er schon jubeln, 2016 wurde er für sein Schauspiel in "The Revenant" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Zehn Jahre später ist er nun für seine Hauptrolle in "One Battle After Another" nominiert, in der er einen abgehalfterten Revolutionär spielt.
Ethan Hawke (55) schaut seiner ersten Oscar-Chance als bester Hauptdarsteller entgegen. In "Blue Moon" spielt Hawke einen Songtexter, dessen Karriere im Niedergang ist. Bislang gab es für Hawke Nominierungen für die beste Nebenrolle und das beste adaptierte Drehbuch.
Für Michael B. Jordan (39) ist es die erste Oscar-Nominierung. Im Vampir-Film "Blood & Sinners" spielt er in einer Doppelrolle ein Zwillingspaar.
Der Brasilianer Wagner Moura (49) spielt in "The Secret Agent" einen ehemaligen Wissenschaftler im Brasilien der 70er Jahre.
Bester Nebendarsteller
Benicio Del Toro konnte schon 2001 einen Oscar als bester Nebendarsteller in "Traffic - Macht des Kartells" gewinnen. Nun ist er für seine Darstellung eines geerdeten Karate-Lehrers in "One Battle after Another" nominiert.
Der Australier Jacob Elordi (29) schlüpft in die Rolle der Kreatur von Frankenstein im gleichnamigen Film. Es ist seine erste Oscar-Nominierung.
Der Brite Delroy Lindo (73) geht für seine Rolle eines Musikers in "Blood & Sinners" auch erstmals bei den Oscars ins Rennen.
Sean Penn (65) hat bereits zwei Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen: 2004 gewann er in "Mystic River", 2009 in "Milk". Drei weitere Male war er nominiert. Nun ist er für seine Darstellung eines verknöcherten Obersts in "One Battle After Another" erstmals für die beste Nebenrolle nominiert.
Der Schwede Stellan Skarsgård (74) ist zum ersten Mal für einen Oscar nominiert. In dem norwegischen Film "Sentimental Value" spielt er einen dem Alkohol zusprechenden Regisseur, der zu seiner Familie zurückkehrt.
Beste Hauptdarstellerin
Jessie Buckley (36) gilt als ganz große Favoritin für einen Oscar. In "Hamnet" spielt sie die Frau von William Shakespeare. Die Irin war schon 2022 für die beste Nebenrolle in "Frau im Dunkeln" nominiert.
Rose Byrne (46) ist zum ersten Mal für einen Oscar nominiert. Die Australierin spielt in "If I Had Legs I'd Kick You" eine überforderte Mutter am Rand des Zusammenbruchs.
Kate Hudson (46) ist ebenfalls zum ersten Mal für einen Oscar für die beste Hauptrolle nominiert. 2001 ging sie als beste Nebendarstellerin in "Almost Famous - Fast berühmt" leer aus. In "Song Sung Blue" spielt sie die Sängerin eines Duos, das in der Lebensmitte noch einmal durchstartet.
Renate Reinsve (38) spielt in "Sentimental Value" eine Schauspielerin mit einer komplizierten Familiengeschichte - dafür hat die Norwegerin ihre erste Oscar-Nominierung erhalten.
Für Emma Stone (37) ist es schon die siebte Oscar-Nominierung. Zweimal hat sie die Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin gewonnen: 2024 für "Poor Things" und 2017 für "La La Land". Diesmal spielt sie in "Bugonia" die Chefin eines Pharma-Konzerns, die entführt wird.
Beste Nebendarstellerin
Die US-Amerikanerin Elle Fanning (27) und die Norwegerin Inga Ibsdotter Lilleaas (39) sind beide für ihre Darstellung in "Sentimental Value" nominiert. Sie spielen ein Geschwisterpaar mit einer komplizierten Familiengeschichte.
Für Amy Madigan (75) ist es die zweite Oscar-Nominierung. 21 Jahre nach "Zweimal im Leben" spielt sie nun in dem Film "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" eine um Verjüngung kämpfende Hexe.
Wunmi Mosaku (39) ist für ihre Rolle einer Köchin in dem Vampir-Film "Blood & Sinners" nominiert. Für die nigerianisch-britische Schauspielerin ist es die erste Chance auf einen Oscar.
Teyana Taylor (35) spielt in "One Battle after Another" eine knallharte Kämpferin und ist damit zum ersten Mal für einen Oscar nominiert.
