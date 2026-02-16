Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau ertappt die Täter

Bei Rapper Haftbefehl ist eingebrochen worden: Seine Frau entdeckte die Täter bei ihrem Beutezug und alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, waren die Einbrecher schon weg.

Bei einem Einbruch in das Haus von Rapper Haftbefehl wurden die Täter von seiner Frau Nina Anhan überrascht. Doch die Einbrecher konnten fliehen. 16.02.2026 | 0:36 min

Rapper Haftbefehl singt von Straßenkriminellen und Gewalt, von Drogendealern und Überlebenskampf - jetzt ist das Haus, in dem er mit seiner Frau Nina Anhan und der gemeinsamen Familie lebt, selbst zum Ziel von Einbrechern geworden.

Auf frischer Tat habe Nina Anhan die dunkel gekleideten Täter bei ihrem abendlichen Beutezug entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Die Unbekannten hebelten demnach eine Terrassentür auf, um ins Haus der Familie im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg zu gelangen. Danach stiegen sie ein und durchsuchten laut Polizei das Erd- und das Obergeschoss.

Als Anhan nach Hause kam, konnte sie die Unbekannten noch sehen und die Beamten alarmieren. Die rückten zwar an und umstellten das Haus. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Aber zu spät: Die Einbrecher konnten mit ihrer Beute entwischen.

Eine Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl sorgt aktuell bundesweit für Debatten. Jetzt fordern Schüler, dass die Texte des Rappers künftig im Unterricht behandelt werden. 14.11.2025 | 2:46 min

Nina Anhan: "Bin unendlich erleichtert"

"Ich habe vier bis fünf Männer auf frischer Tat ertappt und bin unendlich erleichtert und dankbar, dass meinen Kindern und mir nichts passiert ist", sagte Anhan nach der Tat der "Bild"-Zeitung.

Der Schock sitzt bei uns noch immer tief. „ Nina Anhan

Ihrer Hundekamera sei es zu verdanken, dass sie die Einbrecher bemerkt habe. Das Gerät in der Küche, mit dem Hunde in Echtzeit kontrolliert werden können, habe sie sofort gewarnt, dass sich jemand im Haus bewege.

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Die Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl erzählt die Geschichte seines Ruhms und seines Absturzes. Viele Jugendliche erreicht er mit seiner Sprache und seinen Texten. 22.11.2025 | 1:30 min

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

Der jüngste Fall reiht sich ein in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Häuser bekannter Persönlichkeiten ins Visier genommen wurden. Ende Januar traf es etwa den Rapper Samra, der mit bürgerlichem Namen Hussein Akkouche heißt. In seiner Wohnung in Berlin sollen Einbrecher unter anderem Schränke durchsucht haben.

Quelle: dpa