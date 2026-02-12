Nach Super Bowl-Auftritt: Bad Bunny erreicht Streaming-Rekorde

Nach Auftritt beim Super Bowl:Bad Bunny erreicht Streaming-Rekorde
Bad Bunnys bunte Tanzparty in der Halbzeitshow beim Super Bowl begeisterte Millionen. Das zeigt sich nun auch in den Streamingzahlen des spanischsprachigen Latin-Pop-Stars.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl der amerikanischen Footballliga NFL zeigt auch im Nachhinein noch ihre Wirkung. Die Streams seines gesamten Musikkatalogs erreichten nach dem Auftritt ein Rekordhoch.
In den USA stiegen die Streams am Montag nach dem Super Bowl im Vergleich zur Vorwoche um 175 Prozent an. Das geht aus Daten des Analyseunternehmens Luminate hervor. BadBunny verzeichnete am Montag in den USA 99,6 Millionen Streams an einem einzigen Tag - verglichen mit 36,2 Millionen am Montag zuvor.
Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil schon der Montag zuvor, der 2. Februar, ein besonderer Tag für den Künstler war. Tags zuvor war BadBunny, mit bürgerlichen Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, mit dem Grammy für das "Album des Jahres" ausgezeichnet worden.
Es war das erste Mal, dass ein vollständig spanischsprachiges Album diese Auszeichnung erhielt. Auch an diesem Tag hatte sich ein deutlicher Anstieg bei den Streamingzahlen abgezeichnet.
Bad Bunny auf Platz 1 in 46 Ländern
Weltweit legten die Streams am Montag nach dem Super Bowl im Vergleich zur Vorwoche um 132 Prozent zu - von 117 auf 271 Millionen. Zu den meistgestreamten Songs zählten "DtMF" (10,4 Millionen), "Baile Inolvidable" (6,7 Millionen) und "NuevaYol" (6 Millionen).
Apple Music, Sponsor der Halbzeitshow, teilte mit, die Setlist zum Auftritt sei kurz danach zur meistgehörten Playlist der Plattform geworden. Der Titel "DtMF" kletterte auf Platz 1. Sein Album "Debí Tirar Más Fotos" erreichte in 128 Ländern die Top 10 und stand in 46 Ländern auf Platz 1 - darunter Mexiko, Kolumbien, Chile, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Spanien.
Streaming-Zahlen schießen in die Höhe
Spotify meldete für die Streams von Bad Bunnys Musik in den USA ein Plus von 470 Prozent. Verglichen wurde der Zeitraum zwischen 21:00 und 3:00 Uhr am Super-Bowl-Sonntag mit derselben Zeit eine Woche zuvor. Auch Amazon Music berichtete nach dem Auftritt von einem Plus von 480 Prozent in den USA.
Die Musik-Erkennungsapp Shazam verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Laut Apple Music war der Auftritt der erfolgreichste Shazam-Tag für einen lateinamerikanischen oder nicht englischsprachigen Künstler. Die Shazam-Erkennungen stiegen während und unmittelbar nach der Show um mehr als 400 Prozent über den Tagesdurchschnitt.
