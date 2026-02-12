  3. Merkliste
Nach Super Bowl-Auftritt: Bad Bunny erreicht Streaming-Rekorde

Bad Bunnys bunte Tanzparty in der Halbzeitshow beim Super Bowl begeisterte Millionen. Das zeigt sich nun auch in den Streamingzahlen des spanischsprachigen Latin-Pop-Stars.

Stadion beim SuperBowl 2026, vorne große der Rapper Bad Bunny beim Halftime-Show-Auftritt

Über seine Show beim SuperBowl reden gerade alle!

09.02.2026 | 1:31 min

Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl der amerikanischen Footballliga NFL zeigt auch im Nachhinein noch ihre Wirkung. Die Streams seines gesamten Musikkatalogs erreichten nach dem Auftritt ein Rekordhoch.

In den USA stiegen die Streams am Montag nach dem Super Bowl im Vergleich zur Vorwoche um 175 Prozent an. Das geht aus Daten des Analyseunternehmens Luminate hervor. BadBunny verzeichnete am Montag in den USA 99,6 Millionen Streams an einem einzigen Tag - verglichen mit 36,2 Millionen am Montag zuvor.

Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil schon der Montag zuvor, der 2. Februar, ein besonderer Tag für den Künstler war. Tags zuvor war BadBunny, mit bürgerlichen Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, mit dem Grammy für das "Album des Jahres" ausgezeichnet worden.

Es war das erste Mal, dass ein vollständig spanischsprachiges Album diese Auszeichnung erhielt. Auch an diesem Tag hatte sich ein deutlicher Anstieg bei den Streamingzahlen abgezeichnet.

Bad Bunny bei seiner Halbzeitshow im weißen Anzug, steht auf dem Dach eines Autos und singt.

Latin-Superstar Bad Bunny gab mit seinem spanischsprachigen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow auch ein politisches Statement. US-Präsident Trump gefiel das gar nicht.

09.02.2026 | 0:24 min

Bad Bunny auf Platz 1 in 46 Ländern

Weltweit legten die Streams am Montag nach dem Super Bowl im Vergleich zur Vorwoche um 132 Prozent zu - von 117 auf 271 Millionen. Zu den meistgestreamten Songs zählten "DtMF" (10,4 Millionen), "Baile Inolvidable" (6,7 Millionen) und "NuevaYol" (6 Millionen).

Apple Music, Sponsor der Halbzeitshow, teilte mit, die Setlist zum Auftritt sei kurz danach zur meistgehörten Playlist der Plattform geworden. Der Titel "DtMF" kletterte auf Platz 1. Sein Album "Debí Tirar Más Fotos" erreichte in 128 Ländern die Top 10 und stand in 46 Ländern auf Platz 1 - darunter Mexiko, Kolumbien, Chile, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Spanien.

Der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny tritt im Rahmen seiner „DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour“ im Félix-Sánchez-Olympiastadion in Santo Domingo, Dominikanische Republik, am 21. November 2025 auf.

Bei der Halbzeitshow des Superbowls 2026 tritt Bad Bunny als erster spanischsprachiger Solokünstler auf. Seine Fans jubeln, doch sein Auftritt polarisiert.

03.02.2026 | 5:35 min

Streaming-Zahlen schießen in die Höhe

Spotify meldete für die Streams von Bad Bunnys Musik in den USA ein Plus von 470 Prozent. Verglichen wurde der Zeitraum zwischen 21:00 und 3:00 Uhr am Super-Bowl-Sonntag mit derselben Zeit eine Woche zuvor. Auch Amazon Music berichtete nach dem Auftritt von einem Plus von 480 Prozent in den USA.

Die Musik-Erkennungsapp Shazam verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Laut Apple Music war der Auftritt der erfolgreichste Shazam-Tag für einen lateinamerikanischen oder nicht englischsprachigen Künstler. Die Shazam-Erkennungen stiegen während und unmittelbar nach der Show um mehr als 400 Prozent über den Tagesdurchschnitt.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene ZDF-Sendungen, unter anderem die Xpress am 09.02.2026 um 08:10 Uhr und am 03.02.2026 um 09:39 Uhr.

