Das sind die Grammy-Gewinner 2026

Musik-Awards in LA:Das sind die Grammy-Gewinner 2026

Die Grammy Awards gehören zu den wichtigsten Musikpreisen weltweit. Bei der Verleihung 2026 wurden die Gewinner ausgezeichnet - begleitet von mehreren politischen Statements.

In seiner Dankesrede kritisierte der Puertoricaner die US-Einwanderungsbehörde ICE und sagte: "Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner"
Once again: Trevor Noah moderierte die Awards

Zum sechsten und letzten Mal führte Trevor Noah durch die Grammy-Nacht - und kommentierte die Gewinner mit deutlichen Seitenhieben auf US-Präsident Donald Trump.

