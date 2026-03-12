Mecklenburg-Vorpommern: Wirtschaftsminister bei Unfall verletzt

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) ist bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden. Das bestätigte sein Ministerium.

Wolfgang Blank, Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern (parteilos), ist bei einem Unfall auf der A20 schwer verletzt worden. Das teilte sein Ministerium mit. Er liege in der Universitätsklinik, sei aber ansprechbar und habe bereits mit seinem Büro telefoniert, hieß es. Auch eine zweite Person wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt.

Laut Polizei waren am Morgen bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Auto und ein Lkw in Fahrtrichtung Rostock zusammengestoßen. Der Lastwagen, ein Sicherungswagen der Autobahnmeisterei, sei zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tessin von der Standspur auf die linke Spur gewechselt.

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto sei daraufhin gegen die Mittelleitplanke gekracht und habe sich überschlagen.

Wolfgang Blank mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Die beiden Insassen wurden laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Der Fahrer des Lkw sei leicht verletzt worden. Die A20 wurde ab der Anschlussstelle Bad Sülze voll gesperrt, der Verkehr werde an dieser Stelle abgeleitet. Der Schaden werde auf mehr als 135.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte die "Ostseezeitung" berichtet.

