Lufthansa-Streik: Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen

Ausnahmen wegen Iran-Krieg:Lufthansa-Streik: Rund 300 Flüge könnten ausfallen
Zwei Tage will die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bei der Lufthansa streiken. Passagiere im Krisengebiet seien vom Protest unberührt, versichert die Gewerkschaft.
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) rechnet beim zweitägigen Lufthansa-Streik mit weniger Flugausfällen als bei der ersten Streikwelle. Rund 300 Flüge pro Tag werden voraussichtlich ausfallen, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro in einer Video-Botschaft an die Beschäftigten. Bei der ersten, auf einen Tag beschränkten Streikwelle am 12. Februar waren rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen.
Die Situation an diesem Donnerstag und Freitag sei eine andere, erklärte der VC-Präsident. So stünde in dieser Woche mehr Personal zur Verfügung und die Kabinengewerkschaft Ufo beteilige sich dieses Mal nicht. Das sei für die VC aber "okay". Man erwarte ein verhandlungsfähiges Angebot.
Die Lufthansa hat derweil einen Sonderflugplan angekündigt: Trotz des Streiks will die Airline mehr als die Hälfte ihres Flugprogramms aufrechterhalten. Dem Sonderflugplan zufolge können an beiden Tagen über 50 Prozent der ursprünglich geplanten Verbindungen angeboten werden, so Lufthansa. Auf der Langstrecke liege die Quote bei 60 Prozent.
Flugstreik während Iran-Krieg: Einige Flüge ausgenommen
In der vergangenen Woche hatte die Pilotengewerkschaft wegen des Kriegs in Nahost von Streiks abgesehen und nun etliche Ziele in der Region vom Streik ausgenommen.
Die Ausnahmen sollen etwa für eine Verbindung in die saudi-arabische Hauptstadt Riad gelten. Hintergrund des Konflikts sind die ergebnislosen Tarifverhandlungen über die Vergütung bei der CityLine sowie über die betriebliche Altersversorgung bei der Kernmarke und der Frachtsparte.
