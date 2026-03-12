Iran-Krieg: Schiff angegriffen, Treibstofflager in Flammen

Nahe der Straße von Hormus wurde ein Schiff von Raketen getroffen. In den Golfstaaten Bahrain und Oman setzten derweil mutmaßlich iranische Angriffe Treibstofflager in Brand.

Im Persischen Golf wurden zwei Öl-Tanker getroffen. Der Irak stellte vorerst den Betrieb aller Öl-Terminals ein. Um den Ölpreis zu stabilisieren, geben die USA Teile ihrer Reserven frei. 12.03.2026 | 0:18 min

Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht stellt, nehmen die iranischen Streitkräfte immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier.

Mit den Attacken will die Regierung in Teheran vermutlich die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der für die Schifffahrt äußerst wichtigen Straße von Hormus war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.

Nach den Worten von US-Präsident Trump könnte der Krieg mit Iran schon "bald" enden. Es gebe "praktisch nichts mehr, was man angreifen könnte", zitierte ihn das US-Nachrichtenportal "Axios" nach einem Telefoninterview. Israel erklärte hingegen, es habe noch eine umfangreiche Liste an Zielen in Iran.

Der UN-Sicherheitsrat hat Iran aufgefordert, seine Angriffe auf die Golfstaaten sofort zu beenden. Für die Resolution stimmten 13 der 15 Mitglieder - Russland und China enthielten sich. 12.03.2026 | 0:20 min

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg

Iran griff nach Angaben örtlicher Behörden in Bahrain Treibstofflager nahe dem internationalen Flughafen an. Unklar ist bisher, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelt. Die Bewohner des Inselstaats im Persischen Golf wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben.

Im Oman wurden Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen. Auf einem vom TV-Sender Al Jazeera veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein großer Feuerball über einem der Tanks aufsteigt.

Iran unterstützt Terrorgruppen und Milizen im Nahen und Mittleren Osten. Viele arabische Staaten arbeiten eng mit den USA zusammen. Wer steht wo in der Krise am Persischen Golf? 09.03.2026 | 1:24 min

Der Golf-Kooperationsrat verurteilte den Angriff. Ein Sprecher der iranischen Militärführung wies eine Verantwortung dafür jedoch zurück. Man respektiere die Souveränität Omans.

Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf vor der Küste des Iraks kam nach Angaben der irakischen Regierung mindestens ein Mensch ums Leben. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher.

Steigende Öl-, Gas- und Spritpreise, Börsen unter Druck. Vor allem die Blockade der Straße von Hormus seitens Irans hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. 11.03.2026 | 6:44 min

Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden. Die Hafenverwaltung stellte daraufhin den Betrieb der Ölhäfen des Landes bis auf weiteres ein.

Straße von Hormus: Marine rettet Besatzung aus Schiff

Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Straße von Hormus von iranischen Raketen getroffen. Die "Mayuree Naree", die von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien unterwegs war, sei von zwei Geschossen oberhalb der Wasserlinie getroffen worden, wodurch am Heck und im Maschinenraum ein Brand ausgelöst wurde, teilte die thailändische Marine mit.

Frachtschiff Mayuree Naree in der Straße von Hormus nach iranischem Angriff in Flammen. (11. März 2026) Quelle: epa

Von den 23 thailändischen Besatzungsmitgliedern konnten 20 von der Marine Omans in Sicherheit gebracht werden, während drei Seeleute nach Angaben der Reederei Precious Shipping wahrscheinlich noch im Maschinenraum eingeschlossen seien. Der Rettungseinsatz dauere weiter an.

Die Straße von Hormus ist das "Öl-Nadelöhr" der Welt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am frühen Morgen, die Luftabwehr bekämpfe eine Bedrohung durch Raketen. In Dubai stürzte in der Nacht zudem eine Drohne auf ein Wohngebäude. Ein Brand wurde unter Kontrolle gebracht, niemand wurde verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Saudi-Arabien und Kuwait meldeten ebenfalls, feindliche Drohnen im eigenen Luftraum abgefangen zu haben.

Während Israel und die USA Iran angreifen, feuert Iran Raketen und Drohnen auf Nachbarstaaten. Auch dort gibt es Verletzte, sind die Menschen in Angst oder auf der Flucht. 11.03.2026 | 9:45 min

Alle Entwicklungen zum Iran-Krieg im Liveblog:

Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters