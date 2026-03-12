Iran-Krieg: Schiff angegriffen, Treibstofflager in Flammen

Iran attackiert Energieanlagen:Golfregion: Raketen treffen Schiff, Treibstofflager in Brand
Nahe der Straße von Hormus wurde ein Schiff von Raketen getroffen. In den Golfstaaten Bahrain und Oman setzten derweil mutmaßlich iranische Angriffe Treibstofflager in Brand.
Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht stellt, nehmen die iranischen Streitkräfte immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier.
Mit den Attacken will die Regierung in Teheran vermutlich die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der für die Schifffahrt äußerst wichtigen Straße von Hormus war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.
Nach den Worten von US-Präsident Trump könnte der Krieg mit Iran schon "bald" enden. Es gebe "praktisch nichts mehr, was man angreifen könnte", zitierte ihn das US-Nachrichtenportal "Axios" nach einem Telefoninterview. Israel erklärte hingegen, es habe noch eine umfangreiche Liste an Zielen in Iran.
Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg
Iran griff nach Angaben örtlicher Behörden in Bahrain Treibstofflager nahe dem internationalen Flughafen an. Unklar ist bisher, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelt. Die Bewohner des Inselstaats im Persischen Golf wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben.
Im Oman wurden Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmaßlich von iranischen Drohnen getroffen. Auf einem vom TV-Sender Al Jazeera veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein großer Feuerball über einem der Tanks aufsteigt.
Der Golf-Kooperationsrat verurteilte den Angriff. Ein Sprecher der iranischen Militärführung wies eine Verantwortung dafür jedoch zurück. Man respektiere die Souveränität Omans.
Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf vor der Küste des Iraks kam nach Angaben der irakischen Regierung mindestens ein Mensch ums Leben. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher.
Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden. Die Hafenverwaltung stellte daraufhin den Betrieb der Ölhäfen des Landes bis auf weiteres ein.
Straße von Hormus: Marine rettet Besatzung aus Schiff
Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Straße von Hormus von iranischen Raketen getroffen. Die "Mayuree Naree", die von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien unterwegs war, sei von zwei Geschossen oberhalb der Wasserlinie getroffen worden, wodurch am Heck und im Maschinenraum ein Brand ausgelöst wurde, teilte die thailändische Marine mit.
Von den 23 thailändischen Besatzungsmitgliedern konnten 20 von der Marine Omans in Sicherheit gebracht werden, während drei Seeleute nach Angaben der Reederei Precious Shipping wahrscheinlich noch im Maschinenraum eingeschlossen seien. Der Rettungseinsatz dauere weiter an.
Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am frühen Morgen, die Luftabwehr bekämpfe eine Bedrohung durch Raketen. In Dubai stürzte in der Nacht zudem eine Drohne auf ein Wohngebäude. Ein Brand wurde unter Kontrolle gebracht, niemand wurde verletzt, wie die Behörden mitteilten.
Saudi-Arabien und Kuwait meldeten ebenfalls, feindliche Drohnen im eigenen Luftraum abgefangen zu haben.
