US-Medien: Angriff auf Schule in Iran auf Basis alter Daten

Haben veraltete Zieldaten zu dem tödlichen Angriff auf eine Mädchenschule in Iran geführt? Das berichten nun mehrere US-Medien. Die neuen Recherchen im Überblick.

US-Präsident Trump und sein Verteidigungs- bzw. Kriegsminister Hegseth stellen im Krieg gegen den Iran eine imperiale Rhetorik zur Schau. Das Völkerrecht spielt dabei keine Rolle. 11.03.2026 | 6:21 min

Für den Angriff auf eine Mädchenschule in Iran mit mutmaßlich mehr als 170 Toten sind Medienberichten zufolge US-Streitkräfte verantwortlich. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen der eingeleiteten Untersuchung hervor, wie die "New York Times" und der Sender CNN unter Berufung auf vertrauliche Quellen berichten.

Die USA hätten einen Stützpunkt der Revolutionsgarden im Visier gehabt, zu dem das Schulgebäude früher gehörte. Veraltete Ortungsdaten führten demnach zu dem folgenschweren Fehler der US-Streitkräfte.

„Man konzentriert sich sehr darauf, die Möglichkeiten des Iran weiter drastisch zu reduzieren“, so ZDF Korrespondent Theveßen über die US-Taktik zur Lage in der Straße von Hormus. 12.03.2026 | 2:15 min

Bei dem Angriff am ersten Kriegstag Ende Februar waren in Minab im Süden des Landes nach iranischen Angaben fast 170 Schülerinnen getötet worden. Die US-Regierung kündigte daraufhin eine Untersuchung des Vorfalls an. US-Präsident Donald Trump hatte zunächst behauptet, Iran stehe hinter der Attacke.

Berichte: Veraltete Angaben von Geheimdiensten

Der "New York Times" zufolge erstellten Beamte des US-Zentralkommandos die Zielkoordinaten für den Angriff und verwendeten veraltete Angaben von Geheimdiensten. Allerdings hätten die Quellen betont, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handele und wichtige Fragen offen blieben. Dazu zähle auch, warum die veralteten Informationen nicht noch einmal überprüft worden seien.

Während Israel und die USA den Iran angreifen, feuert Iran Raketen und Drohnen auf Nachbarstaaten. Auch dort gibt es Verletzte, sind die Menschen in Angst oder auf der Flucht. 11.03.2026 | 9:45 min

Wie CNN berichtete, zeigen Satellitendaten von 2013, dass die Schule und der Stützpunkt der Revolutionsgarden auf demselben Gelände gewesen seien. Bereits auf Aufnahmen von 2016 sei jedoch ein Zaun zwischen den beiden Anwesen zu erkennen. Auf Bildern von Ende 2025 ist demnach zu erkennen, wie sich Menschen auf dem Schulhof befinden und "offensichtlich spielen".

Quelle: dpa