Belegt ein neues Video US-Angriff auf Mädchenschule in Iran?

Nach dem Angriff auf eine Mädchenschule in Iran verdichten sich Hinweise auf einen US-Schlag. Auf einem neuen Video ist eine Tomahawk-Rakete kurz vor dem Einschlag zu sehen.

Der Moment, kurz bevor eine Tomahawk-Rakete auf einem Gelände der Revolutionsgarde in Minab einschlägt. Quelle: MehrNews, Grafik: ZDF

Mehr als eine Woche nach dem Luftangriff auf eine Mädchenschule im südiranischen Minab sind die Hintergründe immer noch nicht vollständig geklärt. Bei der Explosion am 28. Februar - am ersten Tag des Iran-Kriegs - sind iranischen Staatsmedien zufolge fast 170 Menschen getötet worden.

Ein neues Video stützt nun die These, dass der Treffer auf die Schule im Zuge eines US-Angriffs passiert ist: Es zeigt den Einschlag einer Tomahawk-Rakete auf ein Gelände unmittelbar neben dem Schulgebäude. Das Video wurde von der iranischen Nachrichtenagentur "Mehr" veröffentlicht.

Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat fanden unabhängig voneinander heraus, dass das Material authentisch ist. Auch ZDFheute konnte den Clip verifizieren.

Das Video des Angriffs konnte anhand verschiedender Merkmale in Minab verortet werden - unter anderem durch ein Schild der Revolutionsgarde. Quelle: MehrNews, Grafik: ZDF

US-Marschflugkörper trifft iranisches Armee-Gelände

In dem wenige Sekunden langen Video ist zu sehen, wie ein Marschflugkörper das Gelände der iranischen Revolutionsgarde in Minab trifft. Bei dem Areal handelt es sich um einen Marinestützpunkt.

Experten identifizierten die Rakete als eine Tomahawk. Im Krieg gegen Iran sind die USA die einzige Streitmacht, die diesen Marschflugkörper nutzt. Sie haben eine Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern und gelten als sehr präzise Waffen. Sie werden vor dem Start programmiert und steuern ihr Ziel anschließend selbstständig an.

Mädchenschule wurde offenbar kurz vorher getroffen

Als die Rakete in dem Video in Minab einschlägt, ist bereits Rauch in der Nähe der Mädchenschule zu sehen - offenbar von einem Einschlag kurz zuvor. Die "New York Times" und Recherche-Spezialisten von Bellingcat untersuchten Satellitenbilder und werteten Social-Media-Beiträge und weitere Videos aus.

Die Analysen deuten darauf hin, dass die Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit getroffen wurde, als auch die in dem Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden.

Die Lage der Schule auf Satellitenbildern bei Google Maps. Quelle: ZDFheute / Google Maps / Iranische Staatsmedien

Hegseth: Vorfall wird noch untersucht

Dass es auch eine US-Rakete war, die die Mädchenschule direkt traf, liegt nahe - lässt sich aber nicht endgültig beweisen. Das US-Regionalkommando und das israelische Militär reagierten zunächst nicht auf Anfragen von AP. Die USA gaben an, dass sie Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar auf iranische Streitkräfte abgefeuert hatten.

Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump vor Journalisten Iran beschuldigt, für die Bombardierung der Mädchenschule verantwortlich zu sein:

Meiner Meinung nach und nach dem, was ich gesehen habe, wurde das von Iran getan. „ Donald Trump über den Angriff auf eine Mädchenschule

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, gab an, der Vorfall werde noch untersucht.

