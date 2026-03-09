Trump macht Iran selbst verantwortlich:Belegt ein neues Video US-Angriff auf Mädchenschule in Iran?
von Oliver Klein und Jan Schneider
Nach dem Angriff auf eine Mädchenschule in Iran verdichten sich Hinweise auf einen US-Schlag. Auf einem neuen Video ist eine Tomahawk-Rakete kurz vor dem Einschlag zu sehen.
Mehr als eine Woche nach dem Luftangriff auf eine Mädchenschule im südiranischen Minab sind die Hintergründe immer noch nicht vollständig geklärt. Bei der Explosion am 28. Februar - am ersten Tag des Iran-Kriegs - sind iranischen Staatsmedien zufolge fast 170 Menschen getötet worden.
Ein neues Video stützt nun die These, dass der Treffer auf die Schule im Zuge eines US-Angriffs passiert ist: Es zeigt den Einschlag einer Tomahawk-Rakete auf ein Gelände unmittelbar neben dem Schulgebäude. Das Video wurde von der iranischen Nachrichtenagentur "Mehr" veröffentlicht.
Rechercheteams von "New York Times" und der Plattform Bellingcat fanden unabhängig voneinander heraus, dass das Material authentisch ist. Auch ZDFheute konnte den Clip verifizieren.
Das von "Mehr" veröffentlichte Video bei X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
US-Marschflugkörper trifft iranisches Armee-Gelände
In dem wenige Sekunden langen Video ist zu sehen, wie ein Marschflugkörper das Gelände der iranischen Revolutionsgarde in Minab trifft. Bei dem Areal handelt es sich um einen Marinestützpunkt.
Experten identifizierten die Rakete als eine Tomahawk. Im Krieg gegen Iran sind die USA die einzige Streitmacht, die diesen Marschflugkörper nutzt. Sie haben eine Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern und gelten als sehr präzise Waffen. Sie werden vor dem Start programmiert und steuern ihr Ziel anschließend selbstständig an.
Mädchenschule wurde offenbar kurz vorher getroffen
Als die Rakete in dem Video in Minab einschlägt, ist bereits Rauch in der Nähe der Mädchenschule zu sehen - offenbar von einem Einschlag kurz zuvor. Die "New York Times" und Recherche-Spezialisten von Bellingcat untersuchten Satellitenbilder und werteten Social-Media-Beiträge und weitere Videos aus.
Die Analysen deuten darauf hin, dass die Mädchenschule in etwa zur gleichen Zeit getroffen wurde, als auch die in dem Clip gezeigten Angriffe auf den Marinestützpunkt stattfanden.
Hegseth: Vorfall wird noch untersucht
Dass es auch eine US-Rakete war, die die Mädchenschule direkt traf, liegt nahe - lässt sich aber nicht endgültig beweisen. Das US-Regionalkommando und das israelische Militär reagierten zunächst nicht auf Anfragen von AP. Die USA gaben an, dass sie Tomahawk-Marschflugkörper am 28. Februar auf iranische Streitkräfte abgefeuert hatten.
Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump vor Journalisten Iran beschuldigt, für die Bombardierung der Mädchenschule verantwortlich zu sein:
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, gab an, der Vorfall werde noch untersucht.
Aktuelle Meldungen zu den Entwicklungen in Nahost finden Sie in unserem Liveblog:
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
Mehr Faktenchecks zum Krieg in Nahost
Dutzende Kriegsschiffe zerstört:Was von Irans Marine noch übrig istvon Nils Metzgermit Video2:14
- Faktencheck
Massive Desinformation:Diese KI-Fakes zum Iran-Krieg gehen viralvon Jan Schneider und Oliver Klein
Sicherheit? "Besser als in Deutschland":Iran-Krieg: Dubai-Influencer sollen gute Stimmung verbreitenvon Nils Metzgermit Video2:02
- Analyse
Was den weiteren Kriegsverlauf bestimmt:Wird der Iran-Konflikt zum vierten Golfkrieg?von Nils Metzgermit Video2:37
Weitere Nachrichten zum Iran-Krieg
Iran ernennt Chamenei-Nachfolger:Chamenei-Sohn Modschtaba zum geistlichen Oberhaupt gewähltmit Video0:22
Sicherheitslage in Iran:Teheran: Deutsches Botschaftspersonal abgezogenmit Video2:14
Eine Woche Krieg in Nahost:Wie sich die Lage in Iran und der Region verändert hatmit Video19:49
"Es wird kein Abkommen mit Iran geben":Trump fordert von Iran "bedingungslose Kapitulation"mit Video1:43