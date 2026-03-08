Iran ernennt Chamenei-Sohn zum Nachfolger

Irans Führung hat einen neuen obersten Anführer gewählt. Dabei handelt es sich um Chameneis Sohn Modschtaba. Dieser ist ein konservativer Hardliner.

Die Führung in Iran hat ein neues geistliches Oberhaupt der Islamischen Republik benannt. Dabei handelt es sich um Modschtaba Chamenei. Er ist ein Sohn des bisherigen Oberhaupts, Ajatollah Ali Chamenei. Das berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf das zuständige Wahlgremium. Die Entscheidung wurde am Sonntagabend auch im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen.

Schon Stunden vorher hatte sich die Entwicklung abgezeichnet. "Die Wahl ist abgeschlossen", sagte Hosseinali Eshkevari, ein Mitglied des Geistlichen Rates. Dieser Rat war mit der Wahl eines neuen Führers beauftragt. Ohne den Namen tatsächlich zu nennen, fügte Eshkevari hinzu:

Der Name Chamenei wird weiterbestehen. „ Hosseinali Eshkevari, Mitglied des Geistlichen Rates in Iran

Modschtaba Chamenei war zuvor bereits als wahrscheinlichster Nachfolger bezeichnet worden.

"Keine Hoffnung für Menschen in Iran"

Noch vor der Wahlbestätigung sagte ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena, dass es mit Modschtaba Chamenei "keine Hoffnung für die Menschen in Iran auf einen Regime-Change" gebe. Mit ihm käme vielmehr wieder ein Hardliner ins Amt. Er habe bereits die Politik seines Vaters mitbestimmt und "hinter den Kulissen sozusagen die Strippen gezogen", sagte Tümena. Seine Einsetzung würde also vor allem Kontinuität bedeuten. "Die Kontinuität der Politik dieses brutalen Regimes."

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag bekräftigt, die USA sollten bei der Auswahl ein Mitspracherecht haben. "Wenn er nicht unsere Zustimmung erhält, wird er nicht lange im Amt bleiben", sagte Trump dem Sender ABC News. Iran wies diese Forderung zurück.

Wichtigster Mann im Staat

Das geistliche Oberhaupt, oft auch "Revolutionsführer" genannt, gilt als der wichtigste Mann Irans. Unter Ali Chamenei und seinem Vorgänger, dem Staatsgründer Ajatollah Ruhollah Chomeini, hatte der Revolutionsführer das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten - von der Außenpolitik bis hin zu gesellschaftlichen Fragen.

Nach dem Tod Ali Chameneis hatten sich einflussreiche Geistliche in Iran für die rasche Ernennung eines neuen Obersten Führers ausgesprochen. Dies sei notwendig, um die Angelegenheiten des Landes besser zu organisieren, hatten staatliche Medien Großajatollah Naser Makarem Schirasi zitiert.

