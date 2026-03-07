Iran: Wie eine Woche Krieg die Region verändert hat

Seit einer Woche greifen Israel und USA Iran an. Iran wiederum attackiert Ziele in der Golfregion. In der Nacht wurde Teheran besonders schwer bombardiert. Wie jetzt die Lage ist.

Wie sich die Lage in Iran und der Region verändert hat

Seit dem Angriff von USA und Israel auf Iran weitet sich der Konflikt in Nahost weiter aus. Auch die Kurden könnten zu einem wichtigen Faktor werden, berichtet ZDFheute live. 07.03.2026 | 19:49 min

Vergangenen Samstag hat der Beschuss Irans durch Israel und die USA begonnen. Das Land antwortet seither mit Raketen- und Drohnenattacken auf Israel und amerikanische Stützpunkte in benachbarten Golfstaaten. In der vergangenen Nacht erlebte Irans Hauptstadt Teheran die wohl heftigsten Angriffe seit Beginn des Krieges. Es gäbe schwere Schäden, sagt ZDF-Korrespondentin Isabell Tümena, die aus Istanbul über die Situation in Iran berichtet:

Das israelische Militär meldet, mit über 80 Kampfjets die Stadt bombardiert zu haben. Es soll ein Flughafen getroffen worden sein, eine große Militärakademie. Straßen und Autobahnen sind blockiert. „ Isabell Tümena, ZDF-Korrespondentin

Davon unbeeindruckt hat Irans Präsident Massud Peseschkian am Samstagmorgen die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation der Islamischen Republik strikt abgelehnt.

US-Präsident Trump hat Iran damit gedroht, die Angriffe auszuweiten – das Land werde laut Trump sehr hart getroffen. Auch Israel hat die iranische Hauptstadt Teheran attackiert. 07.03.2026 | 1:23 min

Irans Entschuldigung mit Bedingungen

Anzeichen einer Schwächung der Regierung in Teheran gäbe es jedoch, berichtet Tümena. So habe Peseschkian sich am Morgen bei den Golfstaaten für den Beschuss mit Drohnen und Raketen entschuldigt, mit dem Hinweis, dass die Offiziere der Revolutionsgarden führungslos gehandelt hätten.

Das sei ein erster, sehr vorsichtiger Schritt in Richtung Wiederaufnahme von Gesprächen, erläutert Tümena - auch, wenn die Entschuldigung Richtung Golfstaaten mit einer Bedingung verknüpft worden sei.

Eine Woche nach dem Beginn des Iran-Kriegs gehen die Angriffe weiter. Israel hat die iranische Hauptstadt Teheran mit Raketen attackiert. Auch in Teilen Israels wurde Luftalarm ausgelöst. 07.03.2026 | 0:31 min

Die Angriffe auf sie würden eingestellt, sofern von diesen Staaten keine Angriffe mehr ausgingen. Faktisch würde das heißen, dass die USA ihre Militärbasen in Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien nicht mehr nutzen dürften, um von dort aus Kampfjets loszuschicken, erklärt ZDF-Korrespondentin Tümena.

Interne Kritik an Präsident Peseschkian

Peseschkians Äußerungen lösten im Iran politische Unruhe aus. Sein Büro sah sich genötigt zu betonen, dass das iranische Militär weiterhin entschlossen auf Angriffe von US-Stützpunkten in der Region reagieren werde. Am Samstag meldeten mehrere Golfstaaten erneut die Abwehr von Angriffen mit Raketen und Drohnen.

Hardliner im eigenen Land kritisierten den iranischen Präsidenten scharf. Hamid Rasai, ein konservativer Geistlicher und Abgeordneter, bezeichnete Peseschkians Haltung als "unprofessionell, schwach und inakzeptabel".

Interessant, so Tümena, sei auch das Video, in dem Peseschkian die Entschuldigung verkündet. Der Präsident sähe alt und erschöpft aus, das Video wirke wie mit einer Handykamera aufgenommen, sei nicht besonders arrangiert.

Staatsfernsehtauglich ist das nicht. „ Isabell Tümena, ZDF-Korrespondentin

Golfstaaten bisher ohne Reaktion auf Entschuldigung

Aus den Golfstaaten wie Kuwait, Katar und Bahrain liegen bisher noch keine Reaktionen auf die Entschuldigung des iranischen Präsidenten vor. Aus Sicht von Golineh Atai, Korrespondentin für das ZDF in Nahost, ist das nachvollziehbar: Im Moment klinge die Entschuldigung "für arabische Beobachter wenig glaubwürdig".

Krieg in Nahost: Während bei vielen Exil-Iranern nun die Hoffnung aufblüht, dass ein “Regime Change” in greifbare Nähe gerückt ist, bleibt die Frage nach einem konkreten Ziel dieses Kriegs offen. 05.03.2026 | 44:59 min

Offiziell seien vom Territorium und vom Luftraum der golfarabischen Staaten ja keine Angriffe geflogen worden.

Dass diese Worte eben ausgerechnet zu einem Zeitpunkt kommen, wo tatsächlich Angriffe laufen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, gegen Katar und gegen Bahrain, das hat natürlich, wenn man das so sagen will, ein Geschmäckle. „ Golineh Atai, Nahost-Korrespondentin für das ZDF

Sind die Äußerungen Peseschkians bisher nur leere Worte - oder vielleicht ein Zeichen dafür, dass im Inneren des Teheraner Regimes etwas brodelt? Schwer zu sagen sei das aktuell, betont Atai.

