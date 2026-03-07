Iran: Wie eine Woche Krieg die Region verändert hat

Eine Woche Krieg in Nahost:Wie sich die Lage in Iran und der Region verändert hat
Seit einer Woche greifen Israel und USA Iran an. Iran wiederum attackiert Ziele in der Golfregion. In der Nacht wurde Teheran besonders schwer bombardiert. Wie jetzt die Lage ist.
Vergangenen Samstag hat der Beschuss Irans durch Israel und die USA begonnen. Das Land antwortet seither mit Raketen- und Drohnenattacken auf Israel und amerikanische Stützpunkte in benachbarten Golfstaaten. In der vergangenen Nacht erlebte Irans Hauptstadt Teheran die wohl heftigsten Angriffe seit Beginn des Krieges. Es gäbe schwere Schäden, sagt ZDF-Korrespondentin Isabell Tümena, die aus Istanbul über die Situation in Iran berichtet:
Davon unbeeindruckt hat Irans Präsident Massud Peseschkian am Samstagmorgen die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation der Islamischen Republik strikt abgelehnt.
Irans Entschuldigung mit Bedingungen
Anzeichen einer Schwächung der Regierung in Teheran gäbe es jedoch, berichtet Tümena. So habe Peseschkian sich am Morgen bei den Golfstaaten für den Beschuss mit Drohnen und Raketen entschuldigt, mit dem Hinweis, dass die Offiziere der Revolutionsgarden führungslos gehandelt hätten.
Das sei ein erster, sehr vorsichtiger Schritt in Richtung Wiederaufnahme von Gesprächen, erläutert Tümena - auch, wenn die Entschuldigung Richtung Golfstaaten mit einer Bedingung verknüpft worden sei.
Die Angriffe auf sie würden eingestellt, sofern von diesen Staaten keine Angriffe mehr ausgingen. Faktisch würde das heißen, dass die USA ihre Militärbasen in Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien nicht mehr nutzen dürften, um von dort aus Kampfjets loszuschicken, erklärt ZDF-Korrespondentin Tümena.
Interne Kritik an Präsident Peseschkian
Peseschkians Äußerungen lösten im Iran politische Unruhe aus. Sein Büro sah sich genötigt zu betonen, dass das iranische Militär weiterhin entschlossen auf Angriffe von US-Stützpunkten in der Region reagieren werde. Am Samstag meldeten mehrere Golfstaaten erneut die Abwehr von Angriffen mit Raketen und Drohnen.
Hardliner im eigenen Land kritisierten den iranischen Präsidenten scharf. Hamid Rasai, ein konservativer Geistlicher und Abgeordneter, bezeichnete Peseschkians Haltung als "unprofessionell, schwach und inakzeptabel".
Interessant, so Tümena, sei auch das Video, in dem Peseschkian die Entschuldigung verkündet. Der Präsident sähe alt und erschöpft aus, das Video wirke wie mit einer Handykamera aufgenommen, sei nicht besonders arrangiert.
Golfstaaten bisher ohne Reaktion auf Entschuldigung
Aus den Golfstaaten wie Kuwait, Katar und Bahrain liegen bisher noch keine Reaktionen auf die Entschuldigung des iranischen Präsidenten vor. Aus Sicht von Golineh Atai, Korrespondentin für das ZDF in Nahost, ist das nachvollziehbar: Im Moment klinge die Entschuldigung "für arabische Beobachter wenig glaubwürdig".
Offiziell seien vom Territorium und vom Luftraum der golfarabischen Staaten ja keine Angriffe geflogen worden.
Sind die Äußerungen Peseschkians bisher nur leere Worte - oder vielleicht ein Zeichen dafür, dass im Inneren des Teheraner Regimes etwas brodelt? Schwer zu sagen sei das aktuell, betont Atai.
