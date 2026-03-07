Iran-Krieg: US-Minister spricht von "schwersten Bombardements"

US-Regierungsvertreter kündigen verstärkte Angriffe auf Iran an. Israels Luftwaffe begann ihrerseits eine neue Welle an Angriffen auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Israel und die USA greifen weiterhin den Iran an. Auch die iranischen Gegenschläge auf die Golfregion halten an. Im Libanon sind Hunderttausende auf der Flucht. 07.03.2026 | 2:00 min

US-Finanzminister Scott Bessent hat besonders heftige Angriffe in Iran angekündigt. "Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte er dem Sender Fox Business am Freitagabend (Ortszeit). Man werde den iranischen Raketenabschussrampen und den Fabriken, in denen die Raketen hergestellt würden, den "größten Schaden" zufügen.

Die USA und Israel begannen ihre Angriffe auf Iran am vergangenen Samstag. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang der Woche erklärt, dass bald noch heftigere Angriffe folgen sollten. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er dem Sender CNN am Montag. "Die große Welle kommt bald." Pentagonchef Pete Hegseth sagte, dass die Feuerkraft über Teheran "dramatisch zunehmen" werde, und zwar durch häufigere Bomber-Einsätze.

Mehrtägige Luftangriffe haben laut ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena massive Schäden in Teheran verursacht. Iran reagiere ebenfalls heftig - geächtete Streumunition soll eingesetzt worden sein. 06.03.2026 | 1:07 min

USA: Mehr als 3.000 Ziele in Iran angegriffen

Das US-Militär hat in Iran seit Kriegsbeginn vor rund einer Woche nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Ziele angegriffen. Die Streitkräfte hätten auch 43 iranische Schiffe zerstört oder beschädigt, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) auf der Plattform X mit.

Erklärtes Ziel des US-Militärs ist es, die gesamte iranische Marine außer Gefecht zu setzen. In Iran gibt es neben den Kriegsschiffen des Militärs auch eine Flotte der Revolutionsgarden, die in der Vergangenheit zum Beispiel kleinere Schnellboote eingesetzt haben.

In den ersten sieben Tagen des Kriegs hätten sich die Angriffe der US-Streitkräfte neben der iranischen Marine unter anderem auf Hauptquartiere der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), auf iranische Luftabwehrsysteme und ballistische Raketen sowie auf Kommandozentren konzentriert, teilte Centcom mit.

Neue schwere Bombardements: Am siebten Tag des Iran-Kriegs haben Israel und die USA wieder massiv angegriffen. Ein Ziel: Ein Bunker der iranischen Staatsführung. 06.03.2026 | 2:18 min

Israelische Armee fliegt "groß angelegte" Angriffe in Iran

Das israelische Militär teilte am Freitagabend mit, es habe eine neue, groß angelegte Angriffswelle auf die iranische Hauptstadt Teheran begonnen. Iranische Staatsmedien verbreiteten Aufnahmen von gewaltigen Bränden an Teherans internationalem Flughafen Mehrabad.

In der Nacht meldete die israelische Armee einen weiteren Angriff aus Iran, die Luftabwehr war im Einsatz. Bereits zuvor waren wiederholt Raketenangriffe des Irans gemeldet worden.

