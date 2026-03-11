Israel greift Iran und Libanon an, Teheran attackiert Golfregion

Israel führt seine Angriffe auf Iran und den Libanon fort, Iran wiederum feuert Drohnen und Raketen auf Israel und die Golfregion. Die jüngsten Entwicklungen im Überblick.

Die israelische Armee hat Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran hat seinerseits Ziele in Israel angegriffen. Mehrere Golfstaaten meldeten Raketen- und Drohnenangriffe. 11.03.2026 | 0:20 min

Ungeachtet der Ankündigungen Donald Trumps, der Iran-Krieg sei bald vorbei, gehen die gegenseitigen Angriffe Irans, der USA und Israels weiter.

Die iranischen Streitkräfte haben erneut Ziele in Israel und mehreren Golfstaaten angegriffen. Die jüngste Angriffswelle sei die bisher "intensivste und schwerste" gewesen, berichtete der iranische Staatssender Irib unter Berufung auf die iranischen Revolutionsgarden.

Die US-Armee zerstörte Präsident Donald Trump zufolge mehrere iranische Minenleger-Schiffe. Die israelische Armee griff derweil Ziele im Libanon und in Iran an.

Golfstaaten fangen Drohnen aus Iran ab

Die iranischen Streitkräfte zielten - iranischen Staatsmedien zufolge - auf Tel Aviv, Jerusalem und Haifa sowie "zahlreiche US-Ziele in Erbil" im Norden Iraks, den Marinestützpunkt der fünften US-Flotte in Bahrain und den US-Armeestützpunkt Arifdschan südlich von Kuwait-Stadt ab.

Zerstörungen in Iran und im Libanon, Raketenalarm in Israel: Die Angriffe im Nahen Osten gehen weiter. Derweil ist Bundesaußenminister Wadephul (CDU) zu Gesprächen in der Region. 11.03.2026 | 2:05 min

Mehrere Golfstaaten meldeten Raketen- und Drohnenangriffe. Die saudi-arabische Armee fing nach Angaben aus Riad mehrere ballistische Raketen über Saudi-Arabien ab.

Kuwait gab bekannt, ebenfalls mehrere Drohnen abgefangen zu haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten derweil neue Raketen- und Drohnenangriffe aus Iran. Beim Absturz von zwei Drohnen in der Nähe des Flughafens von Dubai sind Behördenangaben zufolge vier Menschen verletzt worden.

Zerstörungen in Iran und im Libanon, Raketenalarm in Israel: Die gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten gehen weiter. Kanzler Merz äußert sich besorgt über die Kriegsführung. 10.03.2026 | 2:41 min

Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen

Die US-Armee zerstörte derweil nach Angaben Trumps mehrere iranische Minenleger-Schiffe. "Zehn inaktive Minenleger-Schiffe" seien zerstört worden, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Später erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom im Onlinedienst X, die Zahl der zerstörten Schiffe nahe der für die weltweite Schifffahrt bedeutsamen Straße von Hormus sei auf 16 gestiegen.

Bei Angriffen in der Straße von Hormus sind zudem drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen worden. Das teilte die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) mit. Auf einem der Schiffe brach ein Feuer aus, woraufhin der Großteil der Besatzung evakuiert wurde.

Laut Behörden ist ein Frachtschiff in der Straße von Hormus von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Iran hatte dort mehrfach Schiffe angegriffen, sich zu dem Vorfall aber nicht geäußert. 11.03.2026 | 0:20 min

Libanon meldet Tote nach israelischen Angriffen

Israel startete in der Nacht eine neue Angriffswelle auf Iran. Sie richte sich gegen "Ziele des iranischen Terrorregimes" in der Hauptstadt des Landes, erklärte das israelische Militär am Dienstagabend im Onlinedienst Telegram. Augenzeugen berichten von heftigen Angriffen.

Die israelische Armee griff zudem nach eigenen Angaben auch Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an, etwa in Beirut und der Bekaa-Ebene. In der Bekaa-Ebene wurden nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Iran-Krieg: Ölpreis steigt weiter an

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges stieg auch der Ölpreis weiter an. An der Chicagoer Börse legte der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um fünf Prozent auf 87,65 Dollar (75,49 Euro) zu.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.

Alle Entwicklungen im Liveblog:

