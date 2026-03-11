Israel greift Iran und Libanon an, Teheran attackiert Golfregion

Iran-Krieg:Israel greift Iran und Libanon an, Iran attackiert Golf
Israel führt seine Angriffe auf Iran und den Libanon fort, Iran wiederum feuert Drohnen und Raketen auf Israel und die Golfregion. Die jüngsten Entwicklungen im Überblick.
Ungeachtet der Ankündigungen Donald Trumps, der Iran-Krieg sei bald vorbei, gehen die gegenseitigen Angriffe Irans, der USA und Israels weiter.
Die iranischen Streitkräfte haben erneut Ziele in Israel und mehreren Golfstaaten angegriffen. Die jüngste Angriffswelle sei die bisher "intensivste und schwerste" gewesen, berichtete der iranische Staatssender Irib unter Berufung auf die iranischen Revolutionsgarden.
Die US-Armee zerstörte Präsident Donald Trump zufolge mehrere iranische Minenleger-Schiffe. Die israelische Armee griff derweil Ziele im Libanon und in Iran an.
Golfstaaten fangen Drohnen aus Iran ab
Die iranischen Streitkräfte zielten - iranischen Staatsmedien zufolge - auf Tel Aviv, Jerusalem und Haifa sowie "zahlreiche US-Ziele in Erbil" im Norden Iraks, den Marinestützpunkt der fünften US-Flotte in Bahrain und den US-Armeestützpunkt Arifdschan südlich von Kuwait-Stadt ab.
Mehrere Golfstaaten meldeten Raketen- und Drohnenangriffe. Die saudi-arabische Armee fing nach Angaben aus Riad mehrere ballistische Raketen über Saudi-Arabien ab.
Kuwait gab bekannt, ebenfalls mehrere Drohnen abgefangen zu haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten derweil neue Raketen- und Drohnenangriffe aus Iran. Beim Absturz von zwei Drohnen in der Nähe des Flughafens von Dubai sind Behördenangaben zufolge vier Menschen verletzt worden.
Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen
Die US-Armee zerstörte derweil nach Angaben Trumps mehrere iranische Minenleger-Schiffe. "Zehn inaktive Minenleger-Schiffe" seien zerstört worden, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.
Später erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom im Onlinedienst X, die Zahl der zerstörten Schiffe nahe der für die weltweite Schifffahrt bedeutsamen Straße von Hormus sei auf 16 gestiegen.
Bei Angriffen in der Straße von Hormus sind zudem drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen worden. Das teilte die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) mit. Auf einem der Schiffe brach ein Feuer aus, woraufhin der Großteil der Besatzung evakuiert wurde.
Libanon meldet Tote nach israelischen Angriffen
Israel startete in der Nacht eine neue Angriffswelle auf Iran. Sie richte sich gegen "Ziele des iranischen Terrorregimes" in der Hauptstadt des Landes, erklärte das israelische Militär am Dienstagabend im Onlinedienst Telegram. Augenzeugen berichten von heftigen Angriffen.
Die israelische Armee griff zudem nach eigenen Angaben auch Ziele der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an, etwa in Beirut und der Bekaa-Ebene. In der Bekaa-Ebene wurden nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 18 weitere verletzt.
Iran-Krieg: Ölpreis steigt weiter an
Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges stieg auch der Ölpreis weiter an. An der Chicagoer Börse legte der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um fünf Prozent auf 87,65 Dollar (75,49 Euro) zu.
Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
Alle Entwicklungen im Liveblog:
