Modschtaba Chamenei ist seit seiner Ernennung zum obersten Führer in Iran nicht öffentlich aufgetreten. Beobachter rätseln über seinen Gesundheitszustand und die künftige Politik.

Der neue oberste Führer in Iran, Modschtaba Chamenei, ist offenbar trotz mutmaßlicher Verletzungen infolge der US-israelischen Angriffe auf das Land "wohlauf". Dies teilte Jussef Peseschkian, Sohn des iranischen Präsidenten und Regierungsberater, am Mittwoch über den Onlinedienst Telegram mit:

Ich habe Freunde mit Verbindungen gefragt. Sie sagten mir, dass er Gott sei Dank wohlauf ist. „ Jussef Peseschkian, Sohn des iranischen Präsidenten

Modschtaba Chamenei war am Sonntag offiziell zum Nachfolger ernannt worden, nachdem sein Vater Ali Chamenei bei einem israelischen Luftangriff auf Teheran am 28. Februar getötet worden war.

Berichten zufolge erlitt Modschtaba Chamenei bei den Angriffen Verletzungen an den Beinen. Er soll bei Bewusstsein sein und sich an einem streng gesicherten Ort mit eingeschränkter Kommunikation aufhalten, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei iranische Beamte.

Bisher kein öffentlicher Auftritt von Chamenei-Sohn

Seit der Bombardierung ist der neue oberste Anführer nicht öffentlich aufgetreten. Auch das staatliche Fernsehen bezeichnete ihn lediglich als "verwundeten Veteran des Ramadan-Krieges". Über das Ausmaß seiner Verletzungen gibt es keine offiziellen Angaben.

In Teheran herrscht angespanntes Warten auf eine öffentliche Äußerung des neuen Religionsführers. Regierungsanhänger und Beobachter erhoffen sich von seiner ersten Rede Hinweise auf den künftigen politischen Kurs der Islamischen Republik. Parlamentskreise berichten, dass bisher unklar sei, wann und ob Chamenei sprechen werde, und viele Abgeordnete im Dunkeln tappen würden.

Medienberichte: Regierung ohne Kontakt zu Modschtaba Chamenei

Medienberichten zufolge hat auch das Kabinett bislang keinen direkten Kontakt zu ihm: Präsident Massud Peseschkian und seine Minister hätten keine Nachrichten erhalten, hieß es dem Exilportal "Iranwire" zufolge. Gleichzeitig arbeiten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitkräfte, offenbar weiterhin "mit großer Koordination".

Seit den US- und israelischen Angriffen reagiert Teheran mit Angriffen auf israelische und US-Einrichtungen in der Golfregion sowie auf die Infrastruktur mehrerer Golfstaaten.

Bei den Angriffen vom 28. Februar kamen nicht nur Ali Chamenei, sondern auch Modschtaba Chameneis Ehefrau, seine Mutter und ein Schwager ums Leben.

