Vor 15 Jahren trat der Kunstturner bei "Wetten, dass..?" an. Er wollte auf Sprungfedern Salti über fahrende Autos schlagen. Seitdem ist er vom Hals abwärts querschnittsgelähmt.

Ein bisschen abgetaucht ist Samuel Koch in den Massenmedien. Es dauert ein paar Wochen, bis man auf eine Interviewanfrage anlässlich des 15. Jahrestags seines Unfalls in "Wetten, dass...?" eine Antwort bekommt.

Denn Samuel Koch ist Vater geworden. Romeo Casper heißt sein Sohn. Ansonsten möchte Koch in dieser Hinsicht seine Privatsphäre wahren. "Das Herz wächst täglich", sagt er nur. "Ich habe eigentlich kaum Worte."

Samuel Koch hält einen Vortrag über Zukunftsfreude

Auch jenseits der Vaterrolle hat Samuel Koch einen prall gefüllten Terminkalender. Er besucht unter anderem Herford bei Bielefeld, wo er einen Vortrag hält: "Das Leben geht weiter als man denkt - ein Plädoyer für die Zukunftsfreude" heißt der Titel.

Der Saal ist fast voll. Die Menschen interessieren sich sehr für Samuel Koch. Eine Frau sagt, sie wolle wissen, wie er sein Leben jetzt meistere. Ein anderer Zuschauer hat den Unfall im Fernsehen live gesehen und kommt aus Respekt vor Kochs Lebensweg. Eine Dritte schwärmt von seinem Kinderbuch.

Samuel Koch ist seit 2016 mit der Schauspielerin und Flugbegleiterin Sarah Elena verheiratet.

Samuel Koch demonstriert Kampfgeist und Humor

Sein Vortrag ist eine Mischung aus persönlicher Geschichte und Geschichten und Passagen aus seinem Buch "Schwerelos". Eine kurze Geschichte liest er selbst vor: Sie handelt von jemandem, der sich wahnsinnig auf eine Reise nach Italien freut - und am Ende in Holland landet. "Also musst du jetzt losgehen und dir neue Reiseführer besorgen", schreibt Koch. Es sei einfach ein anderer Ort, der eben auch seine Schönheit habe.

Diesen neuen, anderen Ort hat er sich hart erkämpft. Es sind wohl dieser unbeirrbare Kampfgeist und seine stets zugewandte und humorvolle Art, die ihm viele Türen öffnen.

Samuel Koch ist Schauspieler und Vortragsredner

Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Schauspieler 2014 hat Koch gerade ein festes Engagement an den renommierten Münchner Kammerspielen. Dort spielt er den Söldnerführer Wallenstein nach Schillers gleichnamiger Trilogie.

Gleichzeitig hält er Vorträge zum Thema Resilienz und schreibt Sach- und Kinderbücher. Letzteres zusammen mit seiner Frau Sarah, die beiden haben 2016 geheiratet. Seine To-Do-Liste, so sagt er, werde ständig länger. Ein Filmprojekt ist in Planung. Gleichzeitig engagiert er sich gesellschaftspolitisch, unter anderem in seinem Verein "Samuel Koch und Freunde", der pflegende Angehörige unterstützt.

Samuel Koch denkt selten an den Unfall bei "Wetten, dass..?"

An den Unfalltag, den 4. Dezember 2010, denkt er immer seltener. Er hätte, so sagt er, damals vielleicht mehr auf sein Bauchgefühl hören müssen. Denn von Anfang an habe er ein Unbehagen gehabt. Sich so "zum Affen zu machen in voyeuristischer Abendunterhaltung" und dann mitten in der Bundesligasaison als Kunstturner seine Mannschaft zu verlassen.

Und dann nerve ich mich selber. 'Ach, ich Holzkopf'. „ Samuel Koch, Schauspieler und Vortragsredner

Samuel Koch ist jetzt vom Hals abwärts gelähmt. Seine beeindruckende Lebensleistung hat er auch einem Pflegeteam und Freunden zu verdanken. Sie unterstützen ihn ständig.

Mit dem Schicksal zu hadern ist nicht Kochs Sache

Zudem geben ihm seine Familie Halt und sein christlicher Glaube. Mit dem Schicksal zu hadern ist nicht Kochs Sache:

Ich versuche, mich zu disziplinieren und nicht auf das zu schauen, was nervig und ätzend ist und was nicht mehr geht, sondern die wenigen guten, schönen Dinge am Alltag zu finden. „ Samuel Koch, Schauspieler und Vortragsredner

So ist Koch in den vergangenen 15 Jahren auch ein Symbol geworden für Lebensmut und Optimismus. Er möchte, so sagt er, den Menschen Hilfreiches mitgeben. Als reiner Mutmacher aber sieht er sich nicht. Er könne "Inspirationsprojektionsfläche" sein, aber letztendlich müsse jeder seinen Mut und seinen Weg eben selber finden.

