Rodeln: Wendl/Arlt gewinnen vorzeitig Doppelsitzer-Gesamtweltcup

Tobias Wendl und Tobias Arlt fügen ihrer Karriere einen weiteren Erfolg hinzu. Die Rodel-Doppelsitzer sichern sich nach Platz drei in St. Moritz vorzeitig den Gesamtsieg.

Die deutschen Rodel-Asse Tobias Wendl und Tobias Arlt haben beim Weltcup in St. Moritz vorzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups im Doppelsitzer perfekt gemacht. Den beiden 38-Jährigen reichte dazu ein dritter Platz.

In der Gesamtwertung ist das Duo beim letzten Weltcup in Altenberg nicht mehr einzuholen. Für die beiden Deutschen ist es bereits der siebte Gesamtsieg. Den Sieg in St. Moritz sicherten sich die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl vor dem italienischen Duo Ivan Nageler und Fabian Malleier.

Fahnenträger bei olympischer Abschlussfeier

Wendl und Arlt hatten bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Verona als Fahnenträger das deutsche Team angeführt. Bei ihren letzten Olympischen Spielen holten sie Bronze im Doppelsitzer sowie Gold in der Team-Staffel. Damit sind die beiden Rodler die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken.

Insgesamt kommen sie auf sieben Gold- und eine Bronzemedaille seit den Winterspielen von Sotschi 2014 und übertrafen damit ihre ehemalige Teamkollegin Natalie Geisenberger (38), die sechsmal Gold und einmal Bronze gewinnen konnte.

