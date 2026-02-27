Prozess gegen Marius Borg Høiby: Kindlich, süß, unberechenbar?

Jede Menge Alkohol, Party, Drogen - und sexuelle Vergehen: Der Prozess gegen Marius Borg Høiby zeichnet ein übles Verhaltensmuster Høibys. Selbst seine Anwältin findet klare Worte.

"Wenn es strafbar wäre, ein Arschloch zu sein, würde er verurteilt", sagt eine von Høibys Anwältinnen, Ellen Holager Andenæs. Damit ist das Bild gezeichnet, dass der Prozess um Marius Borg Høiby zeigt. Und das Frauenbild des Sohnes der norwegischen Kronprinzessin.

Schläge, Tritte, grobe Beschimpfungen und ständige Kontrolle - so beschreibt eine Ex-Freundin ihre Beziehung mit Marius Borg Høiby. Eineinhalb Jahre waren Nora Haukland und der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit ein Paar. Nun steht er unter anderem wegen häuslicher Gewalt in Oslo vor Gericht.

Ex-Freundin beschreibt Marius Borg Høiby als kindlich, süß, aber unberechenbar

Die Influencerin war die fünfte Frau, die als Geschädigte in den Zeugenstand gerufen wurde. Haukland beschrieb ihren Ex-Freund als eine Person mit zwei Gesichtern: Kindlich und süß - aber auch kontrollierend, eifersüchtig und unberechenbar in seinen Wutanfällen.

Die Staatsanwältin will beweisen, dass sie unter einem Regime der Angst lebte. "Sie berichtete von einer Reihe von Vorfällen mit Gewalt oder Beschimpfungen", sagt Sturla Henriksbø.

Außerdem sagte sie, es sei für sie schwierig gewesen, sie selbst zu sein, weil er leicht wütend werden konnte und dann ausrastete – etwa indem er mit Gegenständen warf, sein Handy zerstörte oder sie anbrüllte. „ Sturla Henriksbø, Staatsanwältin

Høiby bestreitet, seiner Ex-Freundin gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Er habe es als absurd empfunden, wie Ex-Freundin Nora Haukland ihre Beziehung beschrieben hatte, sagte er vor Gericht. Sie habe keine Angst vor ihm gehabt.

Erst Party, dann Alkohol und Drogen, dann ins Bett

Auch in den anderen Fällen, die bisher verhandelt wurden, bestreitet Høiby eine Schuld. Insgesamt muss er sich wegen 38 Straftaten verantworten. Nur wenige davon gibt er zu.

In den ersten Wochen waren die schwerwiegendsten Delikte verhandelt worden: Vier Fälle von Vergewaltigung, in einem Fall mit Geschlechtsverkehr. Laut Staatsanwaltschaft sollen die betroffenen Frauen geschlafen haben.

Nach 15 Prozesstagen lässt sich ein Verhaltensmuster bei Høiby ablesen: Die Begegnungen von Marius mit Frauen begannen meist auf Partys oder in Gaststätten. Es wurde getrunken, teils Drogen konsumiert, später landeten drei der Frauen mit Høiby im Bett - freiwillig. Über das, was danach geschah, gehen die Darstellungen auseinander.

Høiby bestreitet entscheidenden Vorwurf

Videos, die die Polizei auf Høibys beschlagnahmtem Telefon fanden, zeigen, wie Høiby sexuelle Handlungen an den Frauen vornimmt. Die Frauen bewegen sich nicht. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass sie geschlafen haben, und hat, um das zu beweisen, einen Schlafexperten hinzugezogen. Høiby bestreitet das und antwortet unisono:

Ich habe keinen Sex mit Frauen, die schlafen. „ Marius Borg Høiby, Angeklagter

Sein Anwalt Petar Sekulic erklärt, Marius Borg Høiby sei der Auffassung, dass die Frauen verstanden hätten, dass gefilmt wurde, und damit eine Art stillschweigendes Einverständnis gegeben hätten.

Auch wenn er nicht ausdrücklich gefragt hat. „ Petar Sekulic, Anwalt

Er ist sicher, dass die bislang vorgelegten Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichten.

Wir werden plädieren, dass er in allen vier Vergewaltigungsfällen freigesprochen wird. „ Petar Sekulic, Anwalt

Marius Borg Høiby nimmt Haakon und Mette-Marit in Schutz

Ob die Frauen schliefen oder nicht, ist entscheidend für Høiby. Das Strafmaß für Vergewaltigung liegt bei sechs Jahren, beim Filmen ohne Zustimmung bei einem Jahr.

Auch das Kronprinzenpaar rückte diese Woche in den Fokus. Marius' Ex-Freundin sagte aus, sie habe seine Eltern angefleht, ihn in einer Entzugsklinik behandeln zu lassen. Høiby ärgerte das sehr: Niemand habe sich so sehr für ihn eingesetzt wie seine Mutter und Kronprinz Haakon.

Umfragewerte für norwegische Monarchie sinken

Der Prozess wird in der norwegischen Öffentlichkeit intensiv verfolgt. Dass der Sohn der Kronprinzessin solchen Vorwürfen ausgesetzt ist, erschüttert viele. Hinzu kommen die Enthüllungen, dass Mette-Marit offenbar eine freundschaftliche Beziehung zu dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein hatte.

Die Zustimmung zum Königshaus ist laut einer aktuellen Umfrage auf 60 Prozent gefallen. Während der erkrankte König Harald weiterhin hohe Werte erzielt, hat Kronprinzessin Mette-Marit deutlich an Ansehen verloren.

