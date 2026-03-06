Eifersucht, Schläge, Beschimpfungen:Høiby-Prozess: Zeugin schildert Gewaltausbrüche
von Sigrid Harms, Oslo
In Oslo wird der Prozess gegen Marius Borg Høiby fortgesetzt. Nun schildert die Hauptbelastungszeugin die Nacht, nach der die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn ins Rollen kamen.
"Viele haben sich gewundert, warum ich geblieben bin, warum ich nicht früher gegangen bin und warum ich überhaupt zurückgekommen bin", begann die Frau im Zeugenstand - die Frau, die in den Medien nach dem Osloer Stadtteil Frogner "Frogner-Frau" genannt wird. Sie kam im Herbst 2023 mit Marius Borg Høiby zusammen und hat - mit einigen Unterbrechungen - bis heute Kontakt zu ihm.
20 der inzwischen 40 Anklagepunkte, wegen derer der 29-Jährige in diesen Wochen vor Gericht steht, betreffen die "Frau aus Frogner", darunter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Drohungen.
Zeugin: Noch nicht "fertig" mit Marius Borg Høiby
In den ersten Wochen wurden vier Fälle von mutmaßlicher Vergewaltigung und ein Fall von häuslicher Gewalt gegen eine Ex-Freundin verhandelt. Diese Vorwürfe bestreitet Høiby größtenteils.
Die Zeugin ist das sechste mutmaßliche Opfer, doch ihr Fall ist anders. Denn sie sei nicht "fertig" mit Marius Borg Høiby. In den letzten Monaten, bevor der Prozess Anfang Februar begann, wohnten sie zusammen.
Zu Beginn ihrer Vernehmung erzählte die Frau, sie und Høiby hätten viel gemeinsam, unter anderem ein großes Bedürfnis nach Bestätigung und Angst, den anderen zu verlieren. Schon nach wenigen Wochen habe sie gemerkt, dass Marius oft Drogen nahm, schnell wütend wurde und gewalttätig war. Doch ihre Liebe sei stärker gewesen.
"Bin nicht geblieben, weil ich es in Ordnung fand"
"Ich bin nicht geblieben, weil ich es in Ordnung fand, geschlagen, angespuckt oder beinahe gedemütigt zu werden", erklärte die Zeugin nun vor Gericht.
Wenn man Liebe und Angst miteinander vermische, entstehe eine starke gegenseitige Abhängigkeit.
Eine Ex-Freundin von Marius Borg Høiby berichtete Ähnliches
In ihrer Beziehung zu Høiby gibt es viele Ähnlichkeiten mit dem Fall seiner anderen Ex-Freundin, Nora Haukland, die ebenfalls von Gewalt und kontrollierendem Verhalten berichtete: Anders als Haukland habe die sie aber nur in einzelnen Situationen Angst vor Høiby gehabt, nicht grundsätzlich.
Dabei hätte sie allen Grund dazu gehabt. Das Gericht hörte von einer Reihe konkreter Vorfälle, während derer Høiby sich ihr gegenüber aggressiv verhalten haben soll, sie anspuckt, ihr ins Gesicht geschlagen und sie aufs Derbste beschimpft haben soll. Auslöser war in den meisten Fällen Eifersucht.
Zeugin: Marius schlug, würgte, drohte
Ein zentrales Ereignis ereignete sich am 4. August 2024. Die Zeugin schilderte einen Abend in ihrer Wohnung, an dem die Gewalt eskaliert sein soll: Sie sei mehrfach gewürgt, geschlagen, an den Haaren gezogen und bedroht worden.
Høiby räumte ein, dass er einen Rasierapparat in den Spiegel warf, den Kronleuchter herunterriss, ein Messer in die Wand schleuderte und dass er sie würgte.
Fotos der verwüsteten Wohnung gelangten an die Presse.
Zeugin: Hoffte, dass Marius sich ändern könnte
Eine Freundin, bei der die Zeugin in dieser Nacht Zuflucht gesucht hatte, alarmierte am nächsten Tag die Polizei, die Høiby daraufhin festnahm. Kurze Zeit später veröffentlichte er eine Entschuldigung, in der er einräumte, seit Langem mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch zu kämpfen. Im Gericht spricht er von Eifersucht, Angst und Frustration, die Wutausbrüche auslösen könnten.
Nach dem Vorfall wurde ein Kontaktverbot verhängt, das laut Anklage später mehrfach gebrochen wurde, auch weil die Zeugin weiterhin Kontakt zu Høiby wünschte. Sie hatte die Hoffnung, dass er sich ändern würde.
Høiby soll gedroht haben, sich umzubringen
Gleichzeitig berichtete sie von Schuldgefühlen, weil sie die Polizei eingeschaltet hatte. Am Wochenende vor Prozessbeginn eskalierte die Situation erneut. Høiby beschimpfte sie und hielt sie fest, als sie gehen wollte, sodass sie mit dem Kopf gegen die Tür schlug. Er holte ein Messer aus der Küche, hielt es sich an die Brust und drohte, sich umzubringen.
Der Vorfall endete damit, dass Høiby erneut festgenommen wurde. Auch jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Der Prozess soll noch bis zum 19. März dauern.
