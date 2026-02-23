  3. Merkliste
500. Folge Notruf Hafenkante: Matthias Schloo ist seit 2009 dabei

500. Folge "Notruf Hafenkante":Matthias Schloo: "Hätte das Zeug für einen guten Polizisten"

Matthias Schloo spielt in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" den engagierten Polizeihauptkommissar Matthes Seeler. Das ZDF hat inzwischen 500 Folgen der Serie ausgestrahlt.

Unterwegs mit "Notruf Hafenkante"-Kommissar Matthias Schloo

Der Schauspieler steht seit 17 Jahren für "Notruf Hafenkante" als Kommissar Mattes Seeler vor der Kamera. Wie die beliebte Serie ist auch er in Hamburg zu Hause und nimmt uns mit in seine Heimat.

19.02.2026 | 6:05 min

Die Serie "Notruf Hafenkante" geht mittlerweile in die 500. Folge. Seit 2009 ist Matthias Schloo dabei und spielt den kollegialen, teamorientierten Polizeihauptkommissar bei "Notruf Hafenkante". Im normalen Berufsalltag würde man von einem sehr engagierten Kollegen sprechen.

Matthias Schloo seit 17 Jahren bei "Notruf Hafenkante"

Schauspieler Matthias Schloo, der die Rolle seit 17 Jahren spielt, hätte sich auch vorstellen können, selbst Polizist zu werden. Vorbild sei ein Freund seines Vaters gewesen, der Polizist war, erzählt Schloo.

Das war so ein ganz ruhiger, so’n Silberrücken, war hier 30 Jahre auf der Wache in Hamburg. Und ich fand die Geschichten immer spannend. Ich glaube, ich hätte das Zeug gehabt für einen guten Polizisten.

Matthias Schloo, Schauspieler

Titelbild Notruf Hafenkante

Ein Blick hinter die Kulissen der ZDF-Serie Notruf Hafenkante

07.12.2017

Schauspieler hospitiert selbst bei der Polizei

Matthias Schloo ist seit 2009 als Mattes Seeler fester Bestandteil der TV-Polizeiwache in Hamburg. Dennoch: Weiterbildung ist für den Schauspieler ein wichtiges Thema. Er recherchiert bei der Hamburger Polizei und hospitiert zeitweise auch dort.

Das habe ich 'ne Zeit lang jedes Jahr gemacht, ist aber wieder drei Jahre her, deswegen will ich bald wieder hin.

Matthias Schloo, Schauspieler

Als Kommissar Seeler ist der 48-Jährige in den Jahren ein gestandener Polizist in dem Team geworden, das Fälle wie Raub, Körperverletzung oder Drogendelikte am Hamburger Hafen löst.

"Notruf Hafenkante - Mattes im Fadenkreuz": Großaufnahme des Polizeibeamten Mattes Seeler (Matthias Schloo), der eine schusssichere Weste trägt und ernst nach vorne schaut. Im Hintergrund stehen die Beamten des SEK in voller Montur und Seelers Kollegin Melanie Hansen (Sanna Englund). Alle haben ihre Waffen schussbereit.

Matthias Schloo holt sich bei den Dreharbeiten für "Notruf Hafenkante" auch schon mal eine Schramme.

Quelle: ZDF/Boris Laewen

Bei den Dreharbeiten, erzählt er, könnten auch "blöde Sachen" passieren - zum Beispiel Stürze bei Action-Szenen, bei denen man "ansatzlos auf den Boden" klatsche.

Aber gut: Es ist eine Action- und Polizeiserie - und wo gehobelt wird, fallen auch Späne.

Matthias Schloo, Schauspieler

Die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" feiert mit der 500. Folge großes Jubiläum.

Am Donnerstagt strahlte das ZDF die 500. Folge von "Notruf Hafenkante" aus. Mit dabei waren die Gäste die Rapper Smudo und Das Bo. Die Folge "Dreckiger Deal" finden Sie ZDF-Streamingportal.

Über das Thema berichtete hallo deutschland am 19.02.2026 um 17:10 Uhr.
