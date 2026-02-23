500. Folge Notruf Hafenkante: Matthias Schloo ist seit 2009 dabei

500. Folge "Notruf Hafenkante":Matthias Schloo: "Hätte das Zeug für einen guten Polizisten"
von Nico Pommerenke, Maria Huber und Andrea Weingarten
Matthias Schloo spielt in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" den engagierten Polizeihauptkommissar Matthes Seeler. Das ZDF hat inzwischen 500 Folgen der Serie ausgestrahlt.
Die Serie "Notruf Hafenkante" geht mittlerweile in die 500. Folge. Seit 2009 ist Matthias Schloo dabei und spielt den kollegialen, teamorientierten Polizeihauptkommissar bei "Notruf Hafenkante". Im normalen Berufsalltag würde man von einem sehr engagierten Kollegen sprechen.
Matthias Schloo seit 17 Jahren bei "Notruf Hafenkante"
Schauspieler Matthias Schloo, der die Rolle seit 17 Jahren spielt, hätte sich auch vorstellen können, selbst Polizist zu werden. Vorbild sei ein Freund seines Vaters gewesen, der Polizist war, erzählt Schloo.
Schauspieler hospitiert selbst bei der Polizei
Matthias Schloo ist seit 2009 als Mattes Seeler fester Bestandteil der TV-Polizeiwache in Hamburg. Dennoch: Weiterbildung ist für den Schauspieler ein wichtiges Thema. Er recherchiert bei der Hamburger Polizei und hospitiert zeitweise auch dort.
Als Kommissar Seeler ist der 48-Jährige in den Jahren ein gestandener Polizist in dem Team geworden, das Fälle wie Raub, Körperverletzung oder Drogendelikte am Hamburger Hafen löst.
Bei den Dreharbeiten, erzählt er, könnten auch "blöde Sachen" passieren - zum Beispiel Stürze bei Action-Szenen, bei denen man "ansatzlos auf den Boden" klatsche.
Die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" feiert mit der 500. Folge großes Jubiläum.
Am Donnerstagt strahlte das ZDF die 500. Folge von "Notruf Hafenkante" aus. Mit dabei waren die Gäste die Rapper Smudo und Das Bo. Die Folge "Dreckiger Deal" finden Sie ZDF-Streamingportal.
