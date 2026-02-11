"Dawson's Creek": US-Serienstar James Van Der Beek ist tot

Bekannt aus der Serie "Dawson's Creek":Mit 48 Jahren: US-Schauspieler James Van Der Beek tot
Trauer um James Van Der Beek: Der Star der US-Serie "Dawson's Creek" ist tot. Das teilte seine Familie bei Instagram mit. Van Der Beek, der an Darmkrebs litt, wurde 48 Jahre alt.
Der US-Schauspieler James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie bei Instagram mit. Auch das US-Portal TMZ vermeldete den Tod.
James Van der Beek: Krebserkrankung 2024 öffentlich gemacht
Van Der Beek, der unter anderem durch die Serie "Dawson's Creek" international bekannt geworden war, hatte im November 2024 öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt sei.
"Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert". Nun bitte die Familie "um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."
James Van Der Beek hinterlässt seine Ehefrau Kimberly und sechs Kinder.
