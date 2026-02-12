76. Berlinale: Michelle Yeoh dankt unter Tränen für Ehrenbär

Startschuss für die Berlinale: Am Abend sind die 76. Filmfestspiele in Berlin eröffnet worden. Ehrenbär-Preisträgerin Michelle Yeoh sorgte für einen emotionalen Moment.

Michelle Yeoh wurde zum Auftakt der Berlinale mit dem Ehrenpreis geehrt - und rührte das Publikum mit ihrer Dankesrede. Quelle: epa | FABIAN SOMMER

Zum Auftakt der Berlinale hat Ehrenpreisträgerin Michelle Yeoh die Bühne für einen sehr persönlichen Auftritt genutzt. "Bitte gestatten Sie mir diesen einen Moment", sagte die 63-Jährige auf der Bühne, während ihr langsam die Tränen kamen.

Ein Teil von mir ist immer noch das junge Mädchen, das einfach nur seine Eltern stolz machen wollte. „ Michelle Yeoh

"Ich denke jetzt an sie, an das stille, sehr stille Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, als ich mir selbst manchmal unsicher war", so Yeoh weiter. Die malaysische Schauspielerin ist für Filme wie "Wicked" oder "Tiger and Dragon" bekannt. 2023 gewann sie für "Everything Everywhere All at Once" den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bei der Berlinale-Eröffnungsgala in Berlin wurde sie nun für ihr Lebenswerk geehrt.

Auftakt zur 76. Berlinale – dem größten Publikums-Filmfestival der Welt. 276 Filme aus mehr als 80 Ländern, dazu internationale Kino-Prominenz in Berlin. 12.02.2026 | 8:58 min

Michelle Yeoh: Berlinale steht für mutiges Erzählen

Im Anschluss an ihre Rede jubelte das Publikum mit Standing Ovations. Berlin habe sie früh willkommen geheißen, sagte Yeoh. Die Berlinale stehe für mutiges Erzählen, für Filme, die schwierige Fragen stellten und dem Publikum die Antworten zutrauten. In einer Welt, die sich leicht spalten lasse, sei es "leise radikal", gemeinsam im dunklen Kino zu sitzen und eine Geschichte zu teilen.

Die Berlinale läuft bis zum 22. Februar. 22 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Bären.

Ein Kleid aus Filmstoff: Wenders' Frau trägt seine Werke Die Frau von Regisseur Wim Wenders, Donata Wenders, trägt zur Eröffnung ein Kleid aus alten VHS-Kassetten. Die Bänder stammen von Wenders' Filmen "Paris, Texas" und "Der Himmel über Berlin". Quelle: epa | FABIAN SOMMER

Politdrama "No Good Men" feiert Premiere

Zur Eröffnung wurde "No Good Men" von der afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat gezeigt. Das Politdrama, das außer Konkurrenz lief, erzählt von einer Kamerafrau in Kabul, die überzeugt ist, dass es in Afghanistan keine guten Männer gibt. Doch kurz vor der Rückkehr der Taliban kommt sie einem Kollegen auf einem Reportereinsatz näher. Sadat war selbst 2021 aus dem Land evakuiert worden, kam über Frankreich nach Deutschland und lebt in Hamburg.

Bei der Actors Night tummeln sich bereits am Vorabend des Auftakts zur Berlinale so einige Schauspieler. 12.02.2026 | 0:42 min

Zur Eröffnung der Berlinale kamen Schauspielerinnen und Schauspieler wie Daniel Brühl, Iris Berben und Lars Eidinger. Außerdem Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee - die beiden haben kürzlich geheiratet - und der US-Amerikaner Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"). Rapper Soho Bani performte auf dem roten Teppich. Fans harrten bei Regen aus.

Botschaften auf dem roten Teppich

Schauspielerin Jasmin Tabatabai erinnerte mit anderen vor dem Berlinale-Palast an die Lage der Menschen in Iran, wo der Sicherheitsapparat Proteste blutig niedergeschlagen hatte. Es sei die schlimmste Katastrophe, an die sie sich erinnern könne, sagte Tabatabai der dpa. "Die dunkelste Zeit, die die iranischen Menschen durchmachen."

Andere protestierten mit einem Zitat der Philosophin Hannah Arendt gegen Faschismus. Und Iris Berben äußerte sich auf Nachfrage zur politischen Lage in den USA. "Wir bewegen uns zurück mit allem, was wir bereits erreicht haben", sagte Berben. "Wir müssen wachsam sein, wir müssen wehrhaft sein und wir müssen vor allen Dingen uns miteinander verknüpfen, damit wir Kraft haben."

Regisseur Wim Wenders ist Präsident der Internationalen Jury der Berlinale 2026. 11.12.2025 | 1:11 min

Quelle: dpa