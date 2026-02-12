Der rote Teppich ist ausgerollt, die Bärentrophäen glänzen. Beim weltgrößten Publikumsfestival sind Fans und Kritiker gespannt auf großes Kino und große Namen im Berlinale-Palast.

Filmfans haben die Qual der Wahl unter 277 Filmen aus 80 Ländern, darunter 22 Wettbewerbsfilme. Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle verspricht ein hochkarätiges Programm mit vielen Stars.

Unsere Filme haben Callum Turner, Riley Keough, Charli xcx, Tracy Letts, Ethan Hawke und Sam Rockwell zu bieten (...). Natürlich sind auch großartige deutsche Talente wie Sandra Hüller und Lars Eidinger dabei. „ Tricia Tuttle, Berlinale-Leiterin

Berlinale bedeutet Staraufgebot mit Glanz und Glamour

Auf dem roten Teppich werden zudem Oscarpreisträgerin Juliette Binoche, Amanda Seyfried und Isabelle Huppert erwartet. Medienrummel ist garantiert, wenn Popstar Charli xcx zur Premiere ihrer Mockumentary "The Moment" kommt.

Wird zur Berlinale erwartet: Die britische Sängerin Charli xcx liefert nicht nur den Soundtrack zum neuen Kinofilm "Sturmhöhe", sondern spielt sich in der Mockumentary "The Moment" selbst.

Wettbewerb mit starker deutscher Besetzung

22 Filme aus 28 Ländern konkurrieren um die Bären. Das deutsche Kino ist mit drei Filmen vertreten. Regisseur İlker Çatak, oscarnominiert für seinen letzten Film, erzählt in "Gelbe Briefe" von einem Künstlerpaar aus Ankara und staatlicher Willkür. Regisseurin Eva Trobisch präsentiert "Etwas ganz Besonderes" ein Familienporträt mit Max Riemelt. Ergänzt wird die deutsche Präsenz durch das Drama "Meine Frau weint" von Angela Schanelec.

Die Regisseurin Eva Trobisch nimmt mit dem Spielfilm "Etwas ganz Besonderes" am diesjährigen Wettbewerb der Berlinale teil. In den Hauptrollen: Frida Hornemann, Max Riemelt und Eva Löbau.

Mit deutscher Beteiligung entstand das Historiendrama "Rose" mit der oscarnominierten Sandra Hüller als Titelheldin. Eine weitere deutsche Koproduktion ist "Rosebush Pruning" mit Pamela Anderson und Callum Turner.

Große ZDF-Präsenz im Wettbewerb

Gleich drei ZDF/Arte-Koproduktionen gehen ins Rennen um die Bären: "Gelbe Briefe", "Rose" und "Etwas ganz Besonderes". Das ZDF, seit über 20 Jahren Partner der Berlinale, berichtet vor und hinter den Festivalkulissen.

Als Medienpartner freuen wir uns, diese internationale Bühne mitzugestalten - auch mit zahlreichen Filmen des ZDF und seiner Partnerkanäle, die hier Premiere feiern. „ Norbert Himmler, ZDF-Intendant

Die Berlinale startet heute mit "No Good Men" der preisgekrönten Regisseurin Shahrbanoo Sadat. Sie spielt die Hauptrolle, eine Kamerafrau bei Kabul TV kurz vor der Rückkehr der Taliban. Der Film entstand im deutschen Exil, erzählt sie im ZDF-Interview.

Mein Freund und ich haben mehr als 2.000 afghanische Geflüchtete und Einwanderer in ganz Deutschland gecastet, vor allem in Hamburg und Berlin. Von dem Moment an war klar, es wird ein Berlinale-Film. „ Shahrbanoo Sadat, afghanische Regisseurin

Goldener Ehrenbär für Michelle Yeoh

Bei der Eröffnungsgala erhält Michelle Yeoh den Ehrenbären. Mit Filmen wie "Tiger & Dragon" begeisterte sie weltweit. Eine Karriere über vier Jahrzehnte, auf mehreren Kontinenten. 1999 war sie Mitglied der Berlinale-Jury. Über ihre Verbindung zum Festival sagte Yeoh gegenüber der Berlinale:

Es war eines der ersten Festivals, das meine Arbeit mit solcher Wärme und Großzügigkeit aufgenommen hat. Nach all den Jahren zurückzukehren und meine Reise im Kino gewürdigt zu sehen, bedeutet mir sehr viel. „ Michelle Yeoh, Schauspielerin

Wim Wenders führt die internationale Jury an

Präsident der Berlinale-Jury ist Wim Wenders. Der Regisseur, Autor und Fotograf zählt zu den großen Stimmen des internationalen Kinos. Seit sechs Jahrzehnten bereichert er die Filmwelt, darunter mit vier oscarnominierten Werken. 2015 erhielt er den Berlinale-Ehrenbär.

Nun darf er selbst über die Preisträger mitentscheiden. Schon vorab erklärte der 80-Jährige:

Endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden? „ Wim Wenders, Regisseur