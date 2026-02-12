Filmfestival in Berlin:Berlinale 2026: Stars, Glamour und spannende Filme
von Sherin Al-Khannak, Berlin
Der rote Teppich ist ausgerollt, die Bärentrophäen glänzen. Beim weltgrößten Publikumsfestival sind Fans und Kritiker gespannt auf großes Kino und große Namen im Berlinale-Palast.
Filmfans haben die Qual der Wahl unter 277 Filmen aus 80 Ländern, darunter 22 Wettbewerbsfilme. Berlinale-Leiterin Tricia Tuttle verspricht ein hochkarätiges Programm mit vielen Stars.
Berlinale bedeutet Staraufgebot mit Glanz und Glamour
Auf dem roten Teppich werden zudem Oscarpreisträgerin Juliette Binoche, Amanda Seyfried und Isabelle Huppert erwartet. Medienrummel ist garantiert, wenn Popstar Charli xcx zur Premiere ihrer Mockumentary "The Moment" kommt.
Wettbewerb mit starker deutscher Besetzung
22 Filme aus 28 Ländern konkurrieren um die Bären. Das deutsche Kino ist mit drei Filmen vertreten. Regisseur İlker Çatak, oscarnominiert für seinen letzten Film, erzählt in "Gelbe Briefe" von einem Künstlerpaar aus Ankara und staatlicher Willkür. Regisseurin Eva Trobisch präsentiert "Etwas ganz Besonderes" ein Familienporträt mit Max Riemelt. Ergänzt wird die deutsche Präsenz durch das Drama "Meine Frau weint" von Angela Schanelec.
Mit deutscher Beteiligung entstand das Historiendrama "Rose" mit der oscarnominierten Sandra Hüller als Titelheldin. Eine weitere deutsche Koproduktion ist "Rosebush Pruning" mit Pamela Anderson und Callum Turner.
Große ZDF-Präsenz im Wettbewerb
Gleich drei ZDF/Arte-Koproduktionen gehen ins Rennen um die Bären: "Gelbe Briefe", "Rose" und "Etwas ganz Besonderes". Das ZDF, seit über 20 Jahren Partner der Berlinale, berichtet vor und hinter den Festivalkulissen.
Die Berlinale startet heute mit "No Good Men" der preisgekrönten Regisseurin Shahrbanoo Sadat. Sie spielt die Hauptrolle, eine Kamerafrau bei Kabul TV kurz vor der Rückkehr der Taliban. Der Film entstand im deutschen Exil, erzählt sie im ZDF-Interview.
Goldener Ehrenbär für Michelle Yeoh
Bei der Eröffnungsgala erhält Michelle Yeoh den Ehrenbären. Mit Filmen wie "Tiger & Dragon" begeisterte sie weltweit. Eine Karriere über vier Jahrzehnte, auf mehreren Kontinenten. 1999 war sie Mitglied der Berlinale-Jury. Über ihre Verbindung zum Festival sagte Yeoh gegenüber der Berlinale:
Wim Wenders führt die internationale Jury an
Präsident der Berlinale-Jury ist Wim Wenders. Der Regisseur, Autor und Fotograf zählt zu den großen Stimmen des internationalen Kinos. Seit sechs Jahrzehnten bereichert er die Filmwelt, darunter mit vier oscarnominierten Werken. 2015 erhielt er den Berlinale-Ehrenbär.
Nun darf er selbst über die Preisträger mitentscheiden. Schon vorab erklärte der 80-Jährige:
Die Goldenen und Silbernen Bären werden am 21. Februar bei der Abschlussgala im Berlinale-Palast verliehen.
