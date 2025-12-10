Pamela Anderson und Liam Neeson hatten eine kurze romantische Beziehung. Die Schauspielerin schwärmt von einer "intimen Woche". Warum daraus nichts Ernstes wurde, verrät Anderson.

Bei ihrer weltweiten Promo-Tour für den neuen Film "Die nackte Kanone" sorgten Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) im Sommer 2025 immer wieder für Spekulationen. Ob in London, Berlin oder New York - das Duo zeigte sich auf den roten Teppichen ungewöhnlich vertraut. Ein Hollywood-Insider berichtete Ende Juli sogar, dass sich die beiden während der Dreharbeiten ineinander verliebt hätten.

Jetzt bestätigt die Schauspielerin in einem Interview mit dem "People Magazin" erstmals selbst:

Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten. „ Pamela Anderson

Intime Woche - aber in getrennten Zimmern

Anderson berichtete, sie und Neeson hätten eine "intime Woche" in seinem Haus im US-Bundesstaat New York verbracht. Sie betonte jedoch, dass sie ihr eigenes Zimmer gehabt habe. Auch ihre Assistenten sowie Familienmitglieder seien anwesend gewesen.

Besonders in Erinnerung blieb ihr ein Abendessen in einem kleinen französischen Restaurant, in dem Neeson sie scherzhaft als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorgestellt habe.

Freundschaft statt Beziehung

Nach dieser "romantischen verlorenen Woche" trennten sich ihre Wege wieder. Beide begannen neue Filmprojekte, verloren sich etwas aus den Augen - bis die gemeinsame Promo-Tour die Gefühle erneut aufflammen ließ. Anderson beteuert, dass es kein PR-Gag war. Es seien echte Gefühle im Spiel gewesen. Gleichzeitig gestand die Schauspielerin:

Ich verehre Liam, aber ganz ehrlich – als Freunde sind wir besser. „

Vom Serienstar nach Hollywood

Pamela Anderson wurde in den 1990er-Jahren durch die Kultserie "Baywatch" weltweit bekannt. Zuletzt feierte sie Erfolge mit ihrer Hauptrolle im Drama "The Last Showgirl" (2024). In der neuen Version von "Die nackte Kanone" stand sie erneut an der Seite von Liam Neeson vor der Kamera.