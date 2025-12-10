Kurze romantische Beziehung:Pamela Anderson und Liam Neeson: "Da waren echte Gefühle"
Pamela Anderson und Liam Neeson hatten eine kurze romantische Beziehung. Die Schauspielerin schwärmt von einer "intimen Woche". Warum daraus nichts Ernstes wurde, verrät Anderson.
Bei ihrer weltweiten Promo-Tour für den neuen Film "Die nackte Kanone" sorgten Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) im Sommer 2025 immer wieder für Spekulationen. Ob in London, Berlin oder New York - das Duo zeigte sich auf den roten Teppichen ungewöhnlich vertraut. Ein Hollywood-Insider berichtete Ende Juli sogar, dass sich die beiden während der Dreharbeiten ineinander verliebt hätten.
Jetzt bestätigt die Schauspielerin in einem Interview mit dem "People Magazin" erstmals selbst:
Intime Woche - aber in getrennten Zimmern
Anderson berichtete, sie und Neeson hätten eine "intime Woche" in seinem Haus im US-Bundesstaat New York verbracht. Sie betonte jedoch, dass sie ihr eigenes Zimmer gehabt habe. Auch ihre Assistenten sowie Familienmitglieder seien anwesend gewesen.
Besonders in Erinnerung blieb ihr ein Abendessen in einem kleinen französischen Restaurant, in dem Neeson sie scherzhaft als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorgestellt habe.
Freundschaft statt Beziehung
Nach dieser "romantischen verlorenen Woche" trennten sich ihre Wege wieder. Beide begannen neue Filmprojekte, verloren sich etwas aus den Augen - bis die gemeinsame Promo-Tour die Gefühle erneut aufflammen ließ. Anderson beteuert, dass es kein PR-Gag war. Es seien echte Gefühle im Spiel gewesen. Gleichzeitig gestand die Schauspielerin:
Vom Serienstar nach Hollywood
Pamela Anderson wurde in den 1990er-Jahren durch die Kultserie "Baywatch" weltweit bekannt. Zuletzt feierte sie Erfolge mit ihrer Hauptrolle im Drama "The Last Showgirl" (2024). In der neuen Version von "Die nackte Kanone" stand sie erneut an der Seite von Liam Neeson vor der Kamera.
Mehr Promi-News
Nachrichten | hallo deutschland:Pamela Anderson spricht über Liebes-Gerüchtevon Caroline HermannVideo0:52
Nachrichten | hallo deutschland:Rebel Wilson: Ehefrau Ramona ist schwangervon Markus RosendahlVideo0:37
Nachrichten | hallo deutschland:Chalamet und Jenner strahlen in Orangevon Markus RosendahlVideo0:37
Nachrichten | hallo deutschland:Königin Camilla besucht Film-Setvon Markus RosendahlVideo0:49
Nachrichten | hallo deutschland:DiCaprio zum Entertainer des Jahres ernanntvon Markus RosendahlVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Prinzessin Kate besucht Weihnachtskonzertvon Markus RosendahlVideo0:32
Nachrichten | hallo deutschland:Katy Perry und Justin Trudeau in Tokiovon Markus RosendahlVideo0:31
Nachrichten | hallo deutschland:Michael Bublé singt vor Papst im Vatikanvon Markus RosendahlVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Besondere Ehre für Sylvester Stallonevon Markus RosendahlVideo0:38
Nachrichten | hallo deutschland:Am Set mit Schauspielerin Anna Maria Mühevon Claas ThomsenVideo2:18
Nachrichten | hallo deutschland:Wann Taylor Swift angeblich heiraten sollvon Christina EsselbornVideo0:54
Nachrichten | hallo deutschland:Night of the Proms: Klassik trifft auf Rockvon Christina EsselbornVideo1:21
Nachrichten | hallo deutschland:Ehrenpreis für Film-Ikone Shirley MacLainevon Christina EsselbornVideo0:39