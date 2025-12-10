  3. Merkliste
Pamela Anderson und Liam Neeson hatten eine kurze Beziehung

Kurze romantische Beziehung:Pamela Anderson und Liam Neeson: "Da waren echte Gefühle"

|

Pamela Anderson und Liam Neeson hatten eine kurze romantische Beziehung. Die Schauspielerin schwärmt von einer "intimen Woche". Warum daraus nichts Ernstes wurde, verrät Anderson.

Pamela Anderson bestätigt Liebesgerüchte

Gerüchte über eine Romanze zwischen Liam Neeson und Pamela Anderson stehen schon länger im Raum. Nun spricht Pamela Anderson über die Spekulationen.

10.12.2025 | 0:52 min

Bei ihrer weltweiten Promo-Tour für den neuen Film "Die nackte Kanone" sorgten Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) im Sommer 2025 immer wieder für Spekulationen. Ob in London, Berlin oder New York - das Duo zeigte sich auf den roten Teppichen ungewöhnlich vertraut. Ein Hollywood-Insider berichtete Ende Juli sogar, dass sich die beiden während der Dreharbeiten ineinander verliebt hätten.

Pamela Anderson und Liam Neeson in Berlin

Pamela Anderson und Liam Neeson begeistern auf dem roten Teppich in Berlin. Die Schauspieler feiern die Premiere ihres neuen Films „Die Nackte Kanone“, ein Remake der Kultkomödie aus den 80ern.

25.07.2025 | 2:27 min

Jetzt bestätigt die Schauspielerin in einem Interview mit dem "People Magazin" erstmals selbst:

Liam und ich hatten eine kurze Romanze, aber erst, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten.

Pamela Anderson

Intime Woche - aber in getrennten Zimmern

Anderson berichtete, sie und Neeson hätten eine "intime Woche" in seinem Haus im US-Bundesstaat New York verbracht. Sie betonte jedoch, dass sie ihr eigenes Zimmer gehabt habe. Auch ihre Assistenten sowie Familienmitglieder seien anwesend gewesen.

Besonders in Erinnerung blieb ihr ein Abendessen in einem kleinen französischen Restaurant, in dem Neeson sie scherzhaft als "die zukünftige Mrs. Neeson" vorgestellt habe.

Auf einem Smartphone Bildschirm sieht man die Apps der drei Streaminganbieter Netflix, Warner Brothers und Paramount.

Die Übernahme könnte filmreif werden: Netflix will Warner Brothers kaufen, jetzt hat der Medienkonzern Paramount Skydance mit einem höheren Angebot nachgelegt.

09.12.2025 | 1:35 min

Freundschaft statt Beziehung

Nach dieser "romantischen verlorenen Woche" trennten sich ihre Wege wieder. Beide begannen neue Filmprojekte, verloren sich etwas aus den Augen - bis die gemeinsame Promo-Tour die Gefühle erneut aufflammen ließ. Anderson beteuert, dass es kein PR-Gag war. Es seien echte Gefühle im Spiel gewesen. Gleichzeitig gestand die Schauspielerin:

Ich verehre Liam, aber ganz ehrlich – als Freunde sind wir besser.

Pamela Anderson in einem roten langen Kleid auf Netflix Premiere von Pamela, a Love Story in Los Angeles.

Pamela Anderson bekam zwar keinen Oscar für ihre Leistung in "The Last Showgirl", doch der Film zeigt, dass das einstige Sexsymbol der 1990er-Jahre lange unterschätzt wurde.

22.03.2025 | 43:36 min

Vom Serienstar nach Hollywood

Pamela Anderson wurde in den 1990er-Jahren durch die Kultserie "Baywatch" weltweit bekannt. Zuletzt feierte sie Erfolge mit ihrer Hauptrolle im Drama "The Last Showgirl" (2024). In der neuen Version von "Die nackte Kanone" stand sie erneut an der Seite von Liam Neeson vor der Kamera.

Quelle: People, ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Romanze mit Neeson: Pamela Anderson spricht über Gerüchte" am 10.12.2025 um 12:18 Uhr.

