Ex-Prinz Andrew: Eine Bürde für Land und Monarchie

Ex-Prinz festgenommen:Fall Andrew: Die Wende im Umgang mit royalen Problemlagen
von Hilke Petersen, London
Schon länger ist Ex-Prinz Andrew für Briten und Monarchie eine Bürde, jetzt auch noch seine Festnahme: Der bisher so diskrete Umgang mit königlichen Problemlagen - vorbei.
Die Festnahme von Ex-Prinz Andrew wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch erschüttert die britische Monarchie. Offiziell wurden keine Details bekannt. Bei den Ermittlungen geht es aber offenbar um jüngst bekannt gewordene Vorwürfe, dass Andrew in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Berichte an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben soll.
Das Königshaus veröffentlichte nach der Festnahme eine Mitteilung, in der sich König Charles III. "zutiefst besorgt" äußerte. In der Mitteilung stellte er aber auch klar, "dass das Gesetz seinen Lauf nehmen muss".
König Charles III. will aufklären helfen
Der König hatte nach der jüngsten Veröffentlichung von Epstein-Akten bereits bekundet, für eine Zusammenarbeit mit der Polizei zur Verfügung zu stehen.
Eine Unperson im ganzen Land war Andrew Mountbatten Windsor schon, seit seine Freundschaft zum Sex-Straftäter Epstein bekannt geworden war, er aber alle Schuld stets abgestritten hatte. Seither ist der Bruder von König Charles eine schwere Bürde für die britische Monarchie.
Andrews Eskapaden erreichen Großbritanniens Politik
In der tausendjährigen Geschichte der Monarchie hatte immer ein Tabu gegolten: Die Geschicke von Mitgliedern der royalen Familie dürfen nicht öffentlich von Politikern erörtert werden.
Seit aufgeflogen ist, dass Andrew die Briten angelogen hat über seine enge Beziehung zu Jeffrey Epstein und dessen Machtzirkel, ist die Affäre politisch.
Der Epstein-Skandal belastet indirekt auch Premier Starmer
Premierminister Keir Starmer ist selbst angeschlagen, indirekt betroffen vom Epstein-Skandal, weil der von ihm eingesetzte US-Botschafter Peter Mandelson jahrelang in Epsteins Dunstkreis gehörte.
Starmer fordert jetzt klar wie zuvor nie denkbar, dass Andrew vor dem US-Kongress über Epsteins Taten aussagen solle. Am Donnerstagmorgen äußert sich Starmer noch klarer: Jeder sei vor dem Gesetz in Großbritannien gleich, kurz bevor der Polizeieinsatz wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch öffentlich wird.
Eine Wende im bisher so diskreten Umgang mit königlichen Problemlagen. Andrew, so Starmer, würde ansonsten das Leid der Opfer ignorieren. Bisher allerdings hat der Ex-Prinz mögliches Fehlverhalten immer abgestritten.
"Mr. Teflon" reitet durch Windsor Park
Andrew wurde in der Vergangenheit nur gesehen, wenn er mal wieder im Regen durch den Park von Windsor ritt - offenbar absichtlich dort entlang, wo lauernde Fotografen ihn ablichten können.
"Mr. Teflon" nennen ihn britische Podcaster. Die begleiten wortreich seinen Weg vom royalen Insider zum Außenseiter, der sich selbst als Opfer zu inszenieren scheint. Es heißt, seine jüngere Tochter Prinzessin Eugenie soll sich abgewendet haben vom Vater.
Als Andrew noch in Schloss Windsor wohnte, wurde seine Tochter Beatrice noch gesehen, wie sie das Pony ihrer Tochter Sienna neben dem ausreitenden Andrew führte. Doch Andrew musste ausziehen und auf Charles' privates Anwesen nach Sandringham in Norfolk zu umsiedeln.
Picknick mit Ghislane Maxwell
Während aus den Epstein-Dokumenten mehr belastende Informationen tröpfeln, fühlt sich zuletzt auch ein Sicherheits-Angestellter des Buckingham Palasts ermutigt, auszupacken. Dort arbeitete Paul Page von 1998 bis 2004. 2009 hatte Page wegen Wettbetrugs mal im Gefängnis gesessen. Page jedenfalls erzählte jetzt der Polizei, dass es verboten war, Namen zu registrieren von zwei- bis dreimal die Woche am Palast-Tor auftauchenden Besucherinnen von Andrew.
Das Codewort sei "Mrs. Windsor" gewesen. Nicht zu wissen, wen man reinließe, sei das größte Sicherheitsrisiko, beklagt Page im Nachhinein. Damals habe sich niemand getraut, gegen die Anordnung zu protestieren, denn Andrew sei für seinen einschüchternden Umgang mit dem Personal bekannt gewesen. Einmal, so Page, sei "Mrs. Windsor" Epsteins Vertraute Ghislane Maxwell gewesen. Man habe sie und Andrew im Park des Schlosses ein Picknick machen sehen.
Mit Material von dpa. Hilke Petersen leitet das ZDF-Studio in London.
