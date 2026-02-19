Ex-Prinz Andrew: Eine Bürde für Land und Monarchie

Schon länger ist Ex-Prinz Andrew für Briten und Monarchie eine Bürde, jetzt auch noch seine Festnahme: Der bisher so diskrete Umgang mit königlichen Problemlagen - vorbei.

Die neu veröffentlichten Epstein-Files belasten Andrew Mountbatten-Windsor offenbar erneut. Was ihm jetzt vorgeworfen wird und welche Folgen ihm drohen: ZDFheute live. 19.02.2026 | 27:10 min

Die Festnahme von Ex-Prinz Andrew wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch erschüttert die britische Monarchie. Offiziell wurden keine Details bekannt. Bei den Ermittlungen geht es aber offenbar um jüngst bekannt gewordene Vorwürfe, dass Andrew in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Berichte an den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet haben soll.

Das Königshaus veröffentlichte nach der Festnahme eine Mitteilung, in der sich König Charles III. "zutiefst besorgt" äußerte. In der Mitteilung stellte er aber auch klar, "dass das Gesetz seinen Lauf nehmen muss".

Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor ist festgenommen worden. Es gehe wohl um einen bestimmten Teil der Epstein-Verbindungen, so ZDF-Korrespondent Ulrich. 19.02.2026 | 1:22 min

König Charles III. will aufklären helfen

Der König hatte nach der jüngsten Veröffentlichung von Epstein-Akten bereits bekundet, für eine Zusammenarbeit mit der Polizei zur Verfügung zu stehen.

Neue Akten im Fall Jeffrey Epstein liefern weitere Infos zur Verbindung zwischen Andrew und Epstein. König Charles hat der Polizei Hilfe bei weiteren Ermittlungen angeboten. 09.02.2026 | 1:06 min

Eine Unperson im ganzen Land war Andrew Mountbatten Windsor schon, seit seine Freundschaft zum Sex-Straftäter Epstein bekannt geworden war, er aber alle Schuld stets abgestritten hatte. Seither ist der Bruder von König Charles eine schwere Bürde für die britische Monarchie.

Andrews Eskapaden erreichen Großbritanniens Politik

In der tausendjährigen Geschichte der Monarchie hatte immer ein Tabu gegolten: Die Geschicke von Mitgliedern der royalen Familie dürfen nicht öffentlich von Politikern erörtert werden.

König Charles III. hat seinem Bruder Andrew alle Titel entzogen. Die Vorwürfe gegen ihn sind massiv, viele Briten fordern, Andrew solle sich den US-Ermittlern stellen, berichtet Hilke Petersen. 31.10.2025 | 0:58 min

Seit aufgeflogen ist, dass Andrew die Briten angelogen hat über seine enge Beziehung zu Jeffrey Epstein und dessen Machtzirkel, ist die Affäre politisch.

Der Epstein-Skandal belastet indirekt auch Premier Starmer

Premierminister Keir Starmer ist selbst angeschlagen, indirekt betroffen vom Epstein-Skandal, weil der von ihm eingesetzte US-Botschafter Peter Mandelson jahrelang in Epsteins Dunstkreis gehörte.

Die Enthüllungen aus den Epstein-Akten stellen die Monarchie weiter in Frage. Man fragt sich, was Charles wusste. Premier Starmer überlebt den Skandal um den Ex-US-Botschafter politisch knapp. 11.02.2026 | 2:10 min

Starmer fordert jetzt klar wie zuvor nie denkbar, dass Andrew vor dem US-Kongress über Epsteins Taten aussagen solle. Am Donnerstagmorgen äußert sich Starmer noch klarer: Jeder sei vor dem Gesetz in Großbritannien gleich, kurz bevor der Polizeieinsatz wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch öffentlich wird.

Eine Wende im bisher so diskreten Umgang mit königlichen Problemlagen. Andrew, so Starmer, würde ansonsten das Leid der Opfer ignorieren. Bisher allerdings hat der Ex-Prinz mögliches Fehlverhalten immer abgestritten.

Nachdem seine Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut Schlagzeilen gemacht hat, legt Prinz Andrew seine royalen Titel ab - vermutlich wegen Drucks von Charles und William. 20.10.2025 | 3:05 min

"Mr. Teflon" reitet durch Windsor Park

Andrew wurde in der Vergangenheit nur gesehen, wenn er mal wieder im Regen durch den Park von Windsor ritt - offenbar absichtlich dort entlang, wo lauernde Fotografen ihn ablichten können.

"Mr. Teflon" nennen ihn britische Podcaster. Die begleiten wortreich seinen Weg vom royalen Insider zum Außenseiter, der sich selbst als Opfer zu inszenieren scheint. Es heißt, seine jüngere Tochter Prinzessin Eugenie soll sich abgewendet haben vom Vater.

Andrew Mountbatten-Windsor, einst Prinz Andrew, wurde nach seinen Verwicklungen in den Epstein-Fall von König Charles III. seiner Titel entzogen. Er musste aus der Royal Lodge ausziehen. 04.02.2026 | 2:51 min

Als Andrew noch in Schloss Windsor wohnte, wurde seine Tochter Beatrice noch gesehen, wie sie das Pony ihrer Tochter Sienna neben dem ausreitenden Andrew führte. Doch Andrew musste ausziehen und auf Charles' privates Anwesen nach Sandringham in Norfolk zu umsiedeln.

Picknick mit Ghislane Maxwell

Während aus den Epstein-Dokumenten mehr belastende Informationen tröpfeln, fühlt sich zuletzt auch ein Sicherheits-Angestellter des Buckingham Palasts ermutigt, auszupacken. Dort arbeitete Paul Page von 1998 bis 2004. 2009 hatte Page wegen Wettbetrugs mal im Gefängnis gesessen. Page jedenfalls erzählte jetzt der Polizei, dass es verboten war, Namen zu registrieren von zwei- bis dreimal die Woche am Palast-Tor auftauchenden Besucherinnen von Andrew.

Gerade erst musste Prinz Andrew seine royalen Titel niederlegen, nun ereilt ihn der nächste Skandal um Manipulationsversuche. Die königliche Familie ist in Aufruhr. 22.10.2025 | 5:58 min

Das Codewort sei "Mrs. Windsor" gewesen. Nicht zu wissen, wen man reinließe, sei das größte Sicherheitsrisiko, beklagt Page im Nachhinein. Damals habe sich niemand getraut, gegen die Anordnung zu protestieren, denn Andrew sei für seinen einschüchternden Umgang mit dem Personal bekannt gewesen. Einmal, so Page, sei "Mrs. Windsor" Epsteins Vertraute Ghislane Maxwell gewesen. Man habe sie und Andrew im Park des Schlosses ein Picknick machen sehen.

Mit Material von dpa. Hilke Petersen leitet das ZDF-Studio in London.