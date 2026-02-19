Großbritannien: Ex-Prinz Andrew festgenommen

Bei einem Polizeieinsatz ist Ex-Prinz Andrew festgenommen worden. Außerdem gab es Durchsuchungen. Der Vorwurf gegen ihn lautet "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen".

Die britische Polizei hat Ex-Prinz Andrew festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, vertrauliche Dokumente an Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. 19.02.2026 | 0:24 min

Die britische Polizei hat den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Dem Bruder von König Charles III. werde "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" vorgeworfen.

In einer Mitteilung der Polizei Thames Valley heißt es: "Im Rahmen der Ermittlungen haben wir heute einen Mann in den Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen festgenommen und führen Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk durch".

Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. „ Mitteilung der Polizei Thames Valley

Nach übereinstimmenden Informationen handelt es sich bei dem festgenommenen Mann um Andrew Mountbatten-Windsor.

Großbritannien im Epstein-Strudel: Die Enthüllung aus den veröffentlichten Akten stellen die Monarchie weiter in Frage. 11.02.2026 | 2:10 min

Polizei spricht von "großem öffentlichen Interesse"

Gemäß den Richtlinien wolle man den Namen des festgenommenen Mannes nicht bekannt geben. Angesichts des großen öffentlichen Interesses an diesem Fall wolle die Polizei "zu gegebener Zeit über den aktuellen Stand informieren."

Der ehemalige Prinz, der nun unter dem bürgerlichen Namen Andrew Mountbatten-Windsor lebt, hat durch seine Verbindung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bereits seine gesellschaftliche Stellung und seine Privilegien verloren. Er trat 2019 von allen royalen Pflichten zurück. Im Oktober entzog ihm König Charles den Prinzentitel, in der vergangenen Woche musste er sein Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen. Andrew bestreitet ein Fehlverhalten bis heute.

König Charles III. hat der Polizei Hilfe bei weiteren Ermittlungen angeboten. 09.02.2026 | 1:06 min

König Charles III. will Polizei unterstützen

Die Vorwürfe hatten das Königshaus in Großbritannien erneut schwer getroffen. König Charles III. hatte angekündigt, die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen seinen jüngeren Bruder zu unterstützen. Der König habe seine tiefe Besorgnis über die Vorwürfe hinsichtlich des Verhaltens seines Bruders bereits durch Worte und ein beispielloses Vorgehen deutlich gemacht, sagte ein Sprecher des Palastes vergangene Woche einer Mitteilung zufolge.

Er hatte hinzugefügt: "Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären. Sollte sich die Thames Valley Police an uns wenden, stehen wir bereit, sie zu unterstützen, wie es sich gehört." Die Gedanken und Sympathien des Königspaars seien stets bei den Opfern jeglichen Missbrauchs, hieß es in der Mitteilung.

Quelle: Reuters, dpa