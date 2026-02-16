  3. Merkliste
Robert Duvall: Hollywood-Legende stirbt mit 95 Jahren

"Der Pate" und "Apocalypse Now":Hollywood-Legende Robert Duvall ist tot

|

Der aus "Der Pate" und "Apocalypse Now" bekannte Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte seine Ehefrau auf seinem Facebook-Account mit.

Robert Duvall, Archivbild

Die Hollywood-Legende Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Der US-Schauspieler war unter anderem aus den Filmen "Der Pate" und "Apocalypse Now" bekannt.

16.02.2026 | 0:16 min

Der US-Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte seine Ehefrau auf seinem verifizierten Facebook-Account mit. Duvall erlangte etwa durch die Filme "Der Pate" und "Apocalypse Now" internationale Bekanntheit.

Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, meinem geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit.

Luciana Duvall, Ehefrau von Robert Duvall

Er sei friedlich zu Hause verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit, teilte sie weiter mit. Seinen Fans dankte sie für die jahrelange Unterstützung.

"Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, gutem Essen und geselligen Runden übertroffen. In jeder seiner vielen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten", fügte sie hinzu.

Erste Filmrolle in "Wer die Nachtrigall stört"

Duvall, Sohn eines Marineadmirals und einer Amateur-Schauspielerin, wuchs in Annapolis, Maryland, auf. Nach seinem Abschluss am Principia College in Illinois und seinem Dienst in der US-Armee zog er nach New York, wo er mit Dustin Hoffman zusammenwohnte und sich mit Gene Hackman anfreundete, als die drei noch um ihre Schauspielkarriere kämpften.

Nachdem er in verschiedenen Fernsehserien mitgewirkt hatte, hinterließ Duvall selbst in kleinen Rollen einen starken Eindruck, wie beispielsweise in seiner ersten Filmrolle als geheimnisvoller Einsiedler Boo Radley in "Wer die Nachtigall stört".

Robert Duval, Filmszene aus "Apocalypse Now"

Robert Duval in seiner Rolle als Oberstleutnant Bill Kilgore in "Apocalypse Now" im Jahr 1979.

Quelle: AP

Sieben Oscar-Nominierungen für Duvall

Duvalls vielleicht denkwürdigste Rolle war 1979 in Frances Ford Coppolas Vietnam-Epos "Apocalypse Now", wo er den exzentrischen, surfbegeisterten Oberstleutnant Bill Kilgore spielte. Duvall hatte nur wenige Minuten Bildschirmpräsenz, stahl aber fast die Show, als seine Figur nach einem erfolgreichen Angriff über das Schlachtfeld stolzierte und überschwänglich verkündete:

Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.

Er roch "nach Sieg", sagte Kilgore. Die Rolle brachte Duvall eine seiner sieben Oscar-Nominierungen ein. Eine weitere war die für den besten Nebendarsteller in Coppolas "Der Pate", in dem er Tom Hagen spielte, den Consigliere der Corleone. Duvall spielte auch im zweiten "Der Pate"-Film mit, lehnte jedoch den dritten Teil ab, weil er das angebotene Honorar für unangemessen hielt.

Al Pacino und Robert Duvall, Der Pate

Robert Duvall in seiner Rolle als Tom Hagen an der Seite von Al Pacino in "Der Pate".

Quelle: Imago

Duvall wurde außerdem für "Der große Santini", "Der Apostel", "Eine Frage der Ehre" und "Der Richter" im Jahr 2014 für den Oscar nominiert. Er erhielt einen Oscar als bester Schauspieler für seine Rolle als abgehalfteter Country-Sänger in dem Western "Comeback der Liebe".

Emmy für Cowboy-Serie "Broken Trail"

Im Laufe seiner sechs Jahrzehnte langen Karriere spielte er zahlreiche Haupt- und Nebenrollen und arbeitete zudem als Regisseur. Insgesamt spielte er in fast 100 Filmen mit.

Duvall hatte ein Händchen für die Darstellung von Cowboys. Er gewann einen Emmy für die Fernsehminiserie "Broken Trail", spielte an der Seite von John Wayne in "True Grit" und erhielt eine Emmy-Nominierung für die Miniserie "Lonesome Dove". Er sagte oft, dass seine Darstellung des sympathischen Gesetzeshüters und späteren Cowboys Gus McRae in "Lonesome Dove" seine Lieblingsrolle war.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Quelle: Reuters, AFP, ZDF
Über das Thema berichtet das ZDF heute journal am 16.02.2026 ab 22 Uhr.

